Spitzentrio unter Druck – Keller kämpft ums Überleben

– Foto: Hubert Lammers

Der 28. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems 4 verspricht Spannung auf allen Ebenen. Während Spitzenreiter VfL Oythe(53 Punkte) und Verfolger Altenoythe (51) im Titelrennen kaum patzen dürfen, lauert auch Thüle (48) weiter auf seine Chance. Im Tabellenkeller spitzt sich der Abstiegskampf derweil dramatisch zu.

Höltinghausen (29 Punkte) musste zuletzt beim 0:3 in Molbergen einen Dämpfer hinnehmen und steckt weiter im unteren Mittelfeld fest. Amasya Spor Lohne (20) sammelte mit dem 3:1 gegen Goldenstedt Selbstvertrauen und braucht im Abstiegskampf dringend weitere Zähler. Für beide ist es ein richtungsweisendes Duell.

Altenoythe verteidigte mit dem 1:0 gegen Höltinghausen Rang zwei und bleibt Spitzenreiter Oythe dicht auf den Fersen. Visbek zeigte beim spektakulären 4:4 gegen Lastrup Moral, rangiert mit 16 Punkten aber weiter auf einem Abstiegsplatz. Die Favoritenrolle liegt klar beim Aufstiegsanwärter.

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr SV Bethen SV Bethen TuS Frisia Goldenstedt TuS Frisia 15:00 PUSH

Bethen überraschte am vergangenen Spieltag mit einem 1:0 in Friesoythe und verschaffte sich im Tabellenkeller etwas Luft (25 Punkte). Goldenstedt unterlag in Lohne mit 1:3 und bleibt mit elf Zählern abgeschlagen Letzter. Für die Gäste zählt im Kampf gegen den Abstieg nur noch jeder Punkt.

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr SV Molbergen SV Molbergen SV Hansa Friesoythe SV Hansa 15:00 PUSH

Molbergen setzte mit dem 3:0 gegen Höltinghausen ein Ausrufezeichen und steht nun bei 28 Punkten. Friesoythe kassierte dagegen eine unerwartete 0:1-Heimniederlage gegen Bethen und fiel auf Rang fünf zurück (39 Punkte). Beide Teams wollen den Schwung beziehungsweise die Korrektur am Sonntag erzwingen.

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr SV Thüle SV Thüle TuS Lutten TuS Lutten 15:00 PUSH

Thüle musste sich in Osterfeine mit 1:2 geschlagen geben, bleibt mit 48 Punkten jedoch Dritter. Lutten feierte beim 4:0 gegen Molbergen einen überzeugenden Heimsieg und festigte Rang vier (43 Punkte). Im direkten Duell geht es um wichtige Zähler im erweiterten Spitzenfeld.

Holdorf überzeugte beim 1:3-Auswärtssieg in Damme und verbesserte sich auf 37 Punkte. Osterfeine bezwang Thüle mit 2:1 und unterstrich seine starke Saison als Aufsteiger (36 Punkte). Das direkte Duell verspricht Intensität auf Augenhöhe.

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr GW Brockdorf GW Brockdorf RW Damme RW Damme 15:00 PUSH

Brockdorf unterlag in Oythe knapp mit 2:3 und verharrt bei 24 Punkten im unteren Drittel. Damme musste beim 1:3 gegen Holdorf ebenfalls einen Rückschlag hinnehmen und steht bei 38 Punkten. Beide Teams wollen nach den jüngsten Niederlagen eine Reaktion zeigen.

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr SV Petersdorf Petersdorf VfL Oythe VfL Oythe 15:00 PUSH