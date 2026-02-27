Spitzentrio unter Druck – Keller kämpft ums Überleben

– Foto: Hubert Lammers

Mit dem 21. Spieltag startet die Bezirksliga Weser-Ems 4 in das Pflichtspieljahr 2026. Nach der Winterpause rückt die Tabelle noch enger zusammen – insbesondere an der Spitze. VfL Oythe, SV Thüle und TuS Lutten führen das Klassement punktgleich mit jeweils 35 Zählern an. Dahinter lauert SV Altenoythe mit 34 Punkten. Am Tabellenende stehen mit jeweils zehn Punkten TuS Frisia Goldenstedt und SV Rot-Weiss Visbek unter erheblichem Druck.

Im direkten Duell zweier Tabellennachbarn empfängt SV Petersdorf (17 Punkte) schlechter platzierten SV Amasya Spor Lohne (14 Punkte). Petersdorf hat sich zuletzt etwas stabilisiert, während Amasya vor allem defensiv Probleme offenbarte. Beide Teams stehen nur wenige Punkte vor den Abstiegsrängen. Entsprechend hoch ist die Bedeutung dieser Partie. Wer hier gewinnt, verschafft sich wertvolle Luft.

Für SV Molbergen (20 Punkte) bietet sich gegen Schlusslicht SV Rot-Weiss Visbek die Chance, sich weiter ins gesicherte Mittelfeld abzusetzen. Visbek kassierte bereits 53 Gegentore und stellt damit die anfälligste Defensive der Liga. Jeder Punkt zählt im Kampf gegen den Abstieg, doch auswärts wartet eine schwierige Aufgabe. Molbergen will seiner Favoritenrolle gerecht werden. Für Visbek wäre bereits ein Remis ein wichtiger Schritt.

Der Tabellenzweite SV Thüle startet mit einem Heimspiel gegen SV Höltinghausen (22 Punkte, Platz neun). Thüle stellt mit 49 Treffern eine der besten Offensiven der Liga. Höltinghausen zeigte sich wechselhaft, ist aber jederzeit für Überraschungen gut. Für Thüle zählt im engen Titelrennen nur ein Sieg. Jeder Ausrutscher könnte das Spitzentrio sofort durcheinanderwirbeln.

Ein echtes Topspiel steigt zwischen SV Holdorf (31 Punkte) und SV Altenoythe (34 Punkte). Holdorf hat mit 52 erzielten Toren enorme Offensivqualitäten bewiesen. Altenoythe mischt als Vierter voll im Aufstiegsrennen mit und darf sich keinen Fehlstart leisten. Mit einem Heimsieg würde Holdorf bis auf drei Punkte heranrücken. Die Partie verspricht Tempo und Intensität.

Für GW Brockdorf (17 Punkte, Platz 11) beginnt die Restrunde mit einem richtungsweisenden Heimspiel. Die Grün-Weißen brauchen Zähler, um sich vom Tabellenkeller fernzuhalten. FC Lastrup rangiert mit 22 Punkten auf Platz acht und bewegt sich im gesicherten Mittelfeld. Mit einem Auswärtssieg könnte Lastrup den Abstand nach unten weiter vergrößern. Brockdorf hingegen will mit einem Erfolgserlebnis aus der Pause kommen.

TuS Lutten gehört mit 35 Punkten zur Spitzengruppe und empfängt Aufsteiger SV Schwarz-Weiß Osterfeine (16 Punkte). Lutten überzeugte bislang vor allem durch Konstanz. Osterfeine zeigte offensiv starke Ansätze, kassierte aber bereits 34 Gegentore. Für den Favoriten geht es darum, den Druck auf Oythe und Thüle hochzuhalten. Osterfeine braucht im Abstiegskampf jedoch dringend Zähler.

Mit SV Hansa Friesoythe (24 Punkte) und RW Damme (32 Punkte) treffen zwei Teams aus dem oberen Mittelfeld aufeinander. Damme verfügt über eine der torgefährlichsten Offensiven (55 Treffer). Friesoythe hat allerdings erst 14 Spiele absolviert und damit noch Nachholpotenzial. Ein Heimsieg würde den Anschluss an die oberen Plätze herstellen. Für Damme ist es die Chance, sich weiter in der Spitzengruppe festzusetzen.

