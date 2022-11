Spitzentrio siegreich - Schüren gewinnt Abstiegskrimi in Wiemelhausen Zum Abschluss der Hinrunde war sich das Spitzentrio einig und gewann mit 3:0

Während der RSV Meinerzhagen (3:0 gegen den DSC Wanne-Eickel) schon früh in Führung ging, brauchten der FC Brünninghausen (3:0 beim SC Westfalia Herne) und Türkspor Dortmund (3:0 beim FC Iserlohn) mehr als 45 Minuten Anlaufzeit.

Der SC Neheim bestätigte mit dem vierten Sieg in Folge (4:2 nach 0:2-Rückstand gegen YEG Hassel) seinen Status als einziges Team im gesicherten Mittelfeld und ist auf Platz 2 im Power-Ranking vorgerückt.

Weiterhin muss ab Platz 5 nach unten geschaut werden. Hier rangiert nun der FC Lennestadt mit sechs Punkten Vorsprung auf die Abstiegsregion. Ein Doppelschlag durch Bernie Lennemann bescherte einen 2:1-Sieg beim SC Obersprockhövel. Auch der SV Sodingen konnte durch den 3:1-Erfolg beim abgeschlagenen Schlusslicht DJK TuS Hordel Big Points landen.

Der krisengebeutelte Holzwickeder SC (letzter Sieg war am 2. Oktober) kam gegen den formstarken SV Wacker Obercastrop immerhin zu einem 1:1-Remis und beendete damit deren Siegesserie von drei Spielen.

Last but not least kam es zum Abstiegskrimi zwischen Concordia Wiemelhausen und dem BSV Schüren. Die Dortmunder siegten nach 1:0-Führung und 1:2-Rückstand doch noch durch Joker Arif Et und verkürzten den Rückstand auf das rettende Ufer auf vier Punkte. Dort rangieren Holzwickede, Obersprockhövel, Obercastrop, Wanne-Eickel, Wiemelhausen und Hassel punktgleich. Herne ist nach Schürens Sieg wieder Vorletzter.