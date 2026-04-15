Spitzentrio siegreich

In der 4. Kreisklasse gab es am 12. Spieltag in allen vier Partien Heimsiege. Hier setzten sich unter anderem die drei Spitzenteams durch. Im Vereinsduell kam die dritte Mannschaft des FC Wischhafen/Dornbusch mit 0:9 unter die Räder.
Die SG Lühe III liegt bereits acht Punkte hinter den beiden führenden Teams, TuSV Bützfleth II und FC Wischhafen/Dornbusch II, zurück, hat aber noch eine Partie mehr auszutragen. Die Elf von Trainer Stephan Meyer besiegte den Deinster SV III mit 4:2. Alle drei spielen noch gegeneinander, daher könnte es durchaus noch spannend werden.
Kantersiege für das Führungsduo
Deutlicher als Lühe machten es sowohl der TuSV Bützfleth II, 6:1 gegen den FC Mulsum/Kutenholz III, als auch der FC Wischhafen/Dornbusch II, der der eigenen dritten Vertretung beim 9:0 keine Chance ließ. Man könnte vermuten, dass man dann unter keinen Umständen ein zweistelliges Ergebnis präsentieren wollte. Nach einer halben Stunde führte der TuS Jork II mit 3:0 gegen den TuS Eiche Bargstedt II. Dabei blieb es dann auch.
In der Torschützenliste setzte sich Michel Rudolph (FC Wischhafen/Dornbusch II) nach seinem Dreierpack mit 26 Treffern weiter ab. Er wird verfolgt von Bahattin Yilmaz (TuSV Bützfleth II) und Jannik Martens (FC Mulsum/Kutenholz III) mit jeweils 22 Toren.