Spitzentrio siegreich

Die SG Lühe III liegt bereits acht Punkte hinter den beiden führenden Teams, TuSV Bützfleth II und FC Wischhafen/Dornbusch II, zurück, hat aber noch eine Partie mehr auszutragen. Die Elf von Trainer Stephan Meyer besiegte den Deinster SV III mit 4:2. Alle drei spielen noch gegeneinander, daher könnte es durchaus noch spannend werden.

Deutlicher als Lühe machten es sowohl der TuSV Bützfleth II, 6:1 gegen den FC Mulsum/Kutenholz III, als auch der FC Wischhafen/Dornbusch II, der der eigenen dritten Vertretung beim 9:0 keine Chance ließ. Man könnte vermuten, dass man dann unter keinen Umständen ein zweistelliges Ergebnis präsentieren wollte. Nach einer halben Stunde führte der TuS Jork II mit 3:0 gegen den TuS Eiche Bargstedt II. Dabei blieb es dann auch.

In der Torschützenliste setzte sich Michel Rudolph (FC Wischhafen/Dornbusch II) nach seinem Dreierpack mit 26 Treffern weiter ab. Er wird verfolgt von Bahattin Yilmaz (TuSV Bützfleth II) und Jannik Martens (FC Mulsum/Kutenholz III) mit jeweils 22 Toren.