– Foto: Timo Babic

Spitzentrio siegreich SC Türkgücü und SV Hellern feiern Kantersiege - BW Schinkel siegt spät - SV Kosova putzt Belm

Furkan Güraslan war mit drei Treffern der erfolgreichste Torschütze beim 6:1-Auswärts-Erfolg gegen Aufsteiger SF Schledehausen. Gegen das personell sehr geschwächte Team von Ballsport kannte der SV Hellern kein Erbarmen und siegte mit 7:1.

Zwei späte Treffer von Demijan Kalc und Tom Langsenkamp und sicherten BW Schinkel einen wichtigen Dreier gegen einen sehr engagierten SV Eintracht. In einem bis zur letzten Minute spannenden Spiel sicherte Granit Moriona mit seinen drei Treffern dem SV Kosova einen überraschenden 4:2-Erfolg gegen SVC Belm/Powe. In einem rassigen Spiel reichen dem VFR Voxtrup II zwei Elfmeter-Treffer von Kevin Klarowitz vor der Pause zum verdienten 2:1-Erfolg gegen SSC Dodesheide II. Einen rabenschwarzen Tag erwischte RW Sutthausen bei der 1:8-Niederlage gegen die Landesliga-Reserve des SC Melle 03. Nach einen 0:2-Pausenstand kassierte TUS Nahne direkt nach Wiederanpfiff zwei weitere Treffer zur 0:4-Niederlage gegen SV Bad Rothenfelde II. VFR Voxtrup - SSC Dodesheide II 2:1 (2:0) "Grundsätzlich eine ordentliche Leistung meiner Truppe. Ein Foulelfmeter und ein Handelfmeter. Diese waren auch beide berechtigt. Wir gehen dann mit einem 2:0 in die Pause. Zweite Halbzeit haben wir einige dicke Chancen. Lassen diese aber liegen. Kurz vor Ende bekommen wir mit der ersten Chance den Anschlusstreffer. Das war’s. Am Ende ein verdienter Sieg für uns,“ meinte Michael Brand (VFR II) "Unglückliches Spiel, kriegen selber in einer Situation keinen Elfmeter und Voxtrup gleich aus zwei Situationen. Die erste Situation klar abseits, die Zweite ein sehr fragwürdiges Handspiel. Dazu muss Voxtrup im letzten Spieldrittel eine Rote Karte bekommen. Alles in allem sind wir mit der Schiedsrichterleistung nicht zufrieden, das wird Voxtrup anders sehen. Unsere Leistung war allerdings nicht besser. In der ersten Halbzeit keinen Schuss aufs Tor, in der zweiten Halbzeit zu spät Druck ausgeübt und den Anschlusstreffer gemacht. Voxtrup nur stark durch Standarts, die dann aber auch gefährlich kamen. Insgesamt ein machbares Spiel mit bitterem Beigeschmack bezüglich den Schiedsrichterentscheidungen und unserer eigenen Leistung. Schade,“ lautet das Statement von Pascal Bruns (Co-Trainer SSC). SF Schledehausen - SC Türkgücü 1:6 (0:3) "Es war heute eine gute erste und eine solide zweite Halbzeit von uns. Wir haben auch in der Höhe verdient gewonnen,“ lautet das Fazit von Trainer Ricardo Manzei nach dem deutlichen Erfolg in Schledehausen. SV Kosova - SVC Belm/Powe 4:2 (1:1) Es war ein verdienter Sieg für uns heute. Mann hat schon vor der Spiel gemerkt, dass die Jungs nach der Leistung von der letzte Woche heiß auf das Spiel waren und die drei Punkte holen wollten,“ sagte uns Trainer Luzim Lakna (SV Kosova). SV Hellern - Ballsport 7:1 (5:1)