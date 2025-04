Spitzentrio setzt sich ab

Nicht minder dramatisch verlief die Partie in Heeseberg. Dort zeigte der Gastgeber über den Großteil der Spielzeit eine sehr gute Vorstellung, verlor aber auf den letzten Metern denkbar unglücklich mit 2:3. Heesebergs Trainer Kirchhoff trifft den Nagel auf den Kopf: "Der Fußball ist die schönste Sportart der Welt, kann aber auch gnadenlos eklig sein."

Auf heimischem Rasen konnte Wendezelle einen knappen 1:0-Sieg gegen TSV Germania Lamme einfahren. Das Siegtor konnte Nick Henke dabei in der 4. Minute der Nachspielzeit erzielen. Ein Last-Minute Drama, das dafür sorgt, dass Lamme vorerst den Anschluss an die Tabellenspitze verliert.

Aber ich nehme das Positive mit. Wir haben gegen eine Spitzenmannschaft ein super Spiel gemacht und dominiert. Der letzte Step fehlt jetzt noch. Wir arbeiten dran, geben weiterhin Gas. Heute tut es natürlich extrem weh." Auf der anderen Seite äußert sich Hondelages Übungsleiter Schindzielorz so:

Weiter führt er aus: "In der ersten Halbzeit sind wir klar besser und müssen die Tore machen. In der zweiten Halbzeit spielen wir genauso weiter, erzielen aber weiterhin nicht die Tore. Am Ende kassieren wir drei Treffer. Sie schießen dreimal aufs Tor und treffen dreimal. Wir treffen aus 20 Schüssen zweimal. Das ist dann zu wenig.

"Wir haben die erste Halbzeit komplett verschlafen. In der Pause wurde es deswegen auch ein bisschen lauter. Trotzdem kassieren wir das 2:0 nach einem unnötigen Foul. Bis dahin waren wir klar unterlegen. Was nach dem 2:1 Anschlusstreffer passiert ist, diese Geschichten schreibt nur der Fußball. Es gehörte viel Glück zu den drei Punkten. Kompliment an meine Mannschaft für die letzten 20 Minuten.

Hinter dem FC Heeseberg hat sich eine der derzeit formstärksten Truppen der Bezirksliga auf Platz sechs geschoben. Die Rede ist vom Lehndorfer TSV, der gegen Vechelde in der 83. Minute in Person von Fynn Höhl den 3:2 Siegtreffer erzielen konnte. Hendrik Boy gegenüber FuPa: Es war ein umkämpftes und sehr emotionales Bezirksliga-Spiel.

Wir haben heute einige ins kalte Wasser geworfen, um Leistungsträger zu ersetzen. Dabei geht ein Sonderlob an Igor Poloczek!" Vechelde kann damit zum vierten Mal in Folge nicht gewinnen und rutscht auf Rang sieben ab.

Auch im Tabellenkeller standen packende Spiele auf dem Programm. großer Gewinner der letzten Wochen und auch an diesem Wochenende gegen Schlusslicht Schandelah siegreich: Der VfB Peine, der weiter Punkte im Absteigskampf gut macht und nun auf zwei Zähler an den Helmstedter SV herangerückt ist.

Der HSV verlor derweil bereits das fünfte Spiel in Serie trotz eines Hattricks von Luca Roschat. Angesprochen auf das späte Gegentor äußert sich Helmstedts Trainer Marco Behse so: "Ja, ärgerlich! Auch heute hatten wir wieder Personalprobleme, gehen mit einem 1:1 in die Pause, wobei wir auch hätten zurückliegen müssen.

Nach unserem Treffer zum 3:3 haben wir eigentlich die Spielkontrolle übernommen und waren dem 4:3 näher. Dass dann in unserer Situation so ein Ball am Ende rein trudelt ist sehr, sehr hart." Wenden rückt mit dem Sieg auf rang acht vor. Der Abstand auf die Abstiegsplätze beträgt sieben Punkte.

Zudem spielten: