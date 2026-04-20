Spitzentrio patzt überraschend

Alle sechs Begegnungen des 16. Spieltages der 3. Kreisklasse fanden am Wochenende statt. Da es fünf Unentschieden gab, blieb die Tabelle fast unverändert. Lediglich Tabellenführer Hammah III bekam eine ordentliche Klatsche in Hedendorf und verlor dadurch die Tabellenspitze.
Die VSV Hedendorf/Neukloster III besiegten den MTV Hammah III gleich mit 5:2, obwohl die Gäste früh in Führung gingen. Nach acht Siegen in Folge war das die erste Pleite. Aufgrund des deutlich besseren Torverhältnisses reichte der SG Bliedersdorf/Nottensdorf III/Horneburg ein spätes 2:2 gegen das Schlusslicht, SV Agathenburg/Dollern II, um die Hammaher von Platz eins zu verdrängen. Aber das Remis gegen den Letzten dürfte auch als recht mager gewertet werden.
Verfolger hätten rankommen können
Es wäre die Chance für die Verfolger gewesen, doch sowohl die SV Drochtersen/Assel V, als auch die SV Ahlerstedt/Ottendorf V spielten nur Unentschieden. Mehr schaffte auch der Schwinger SC im direkten Abstiegsduell gegen den MTV Wangersen nicht. Trotz Führung gelang der Duchow-Elf lediglich ein 2:2. Es brennt also in Schwinge weiterhin lichterloh. Zwei Punkte Vorsprung bis zum ganz bitteren Gang in die 4. Kreisklasse.