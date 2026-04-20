Spitzentrio patzt überraschend

Die VSV Hedendorf/Neukloster III besiegten den MTV Hammah III gleich mit 5:2, obwohl die Gäste früh in Führung gingen. Nach acht Siegen in Folge war das die erste Pleite. Aufgrund des deutlich besseren Torverhältnisses reichte der SG Bliedersdorf/Nottensdorf III/Horneburg ein spätes 2:2 gegen das Schlusslicht, SV Agathenburg/Dollern II, um die Hammaher von Platz eins zu verdrängen. Aber das Remis gegen den Letzten dürfte auch als recht mager gewertet werden.

Verfolger hätten rankommen können