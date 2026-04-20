 2026-04-20T12:45:22.080Z

Ligabericht

Spitzentrio patzt überraschend

3. Kreisklasse: Hedendorf/Neukloster stürzt Tabellenführer - Schwinge verpasst große Chance im Abstiegskampf

von Michael Brunsch · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser
Nico Dankers traf in der Nachspielzeit und rettete Bliedersdorf/Nottensdorf III/Horneburg einen Zähler.
Nico Dankers traf in der Nachspielzeit und rettete Bliedersdorf/Nottensdorf III/Horneburg einen Zähler. – Foto: Nico Dankers

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3. Kreisklasse Stade
Ahlerstedt/O V
Schwinger SC
TSV Apensen III
Hammah III

Alle sechs Begegnungen des 16. Spieltages der 3. Kreisklasse fanden am Wochenende statt. Da es fünf Unentschieden gab, blieb die Tabelle fast unverändert. Lediglich Tabellenführer Hammah III bekam eine ordentliche Klatsche in Hedendorf und verlor dadurch die Tabellenspitze.

Die VSV Hedendorf/Neukloster III besiegten den MTV Hammah III gleich mit 5:2, obwohl die Gäste früh in Führung gingen. Nach acht Siegen in Folge war das die erste Pleite. Aufgrund des deutlich besseren Torverhältnisses reichte der SG Bliedersdorf/Nottensdorf III/Horneburg ein spätes 2:2 gegen das Schlusslicht, SV Agathenburg/Dollern II, um die Hammaher von Platz eins zu verdrängen. Aber das Remis gegen den Letzten dürfte auch als recht mager gewertet werden.

Verfolger hätten rankommen können

Es wäre die Chance für die Verfolger gewesen, doch sowohl die SV Drochtersen/Assel V, als auch die SV Ahlerstedt/Ottendorf V spielten nur Unentschieden. Mehr schaffte auch der Schwinger SC im direkten Abstiegsduell gegen den MTV Wangersen nicht. Trotz Führung gelang der Duchow-Elf lediglich ein 2:2. Es brennt also in Schwinge weiterhin lichterloh. Zwei Punkte Vorsprung bis zum ganz bitteren Gang in die 4. Kreisklasse.

Gestern, 13:00 Uhr
SG FSV Blie.-N. / Horneburg
SG FSV Blie.-N. / HorneburgSG FSV Blie.-N. / Horneburg III
SV Agathenburg Dollern
SV Agathenburg DollernAgathenb./Do II
2
2
Abpfiff

Fr., 17.04.2026, 20:30 Uhr
VSV Hedendorf/Neukloster
VSV Hedendorf/NeuklosterHedendorf/N. III
MTV Hammah
MTV HammahHammah III
5
2
Abpfiff

Fr., 17.04.2026, 19:30 Uhr
SSV Hagen 1975
SSV Hagen 1975SSV Hagen III
TSV Apensen
TSV ApensenTSV Apensen III
1
1
Abpfiff

Sa., 18.04.2026, 18:00 Uhr
ASC Cranz-Estebrügge
ASC Cranz-EstebrüggeCranz/Estebr III
SV Drochtersen/Assel
SV Drochtersen/AsselDrochtersen V
1
1
Abpfiff

Fr., 17.04.2026, 20:00 Uhr
SV Ahlerstedt/Ottendorf
SV Ahlerstedt/OttendorfAhlerstedt/O V
SuSV Heinbockel
SuSV HeinbockelHeinbockel
1
1
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
Schwinger SC
Schwinger SCSchwinger SC
MTV Wangersen
MTV WangersenWangersen
2
2
Abpfiff