Spitzentrio patzt im Gleichschritt, Böckingen und Lauffen lauern

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Im Gipfeltreffen ließ FSV Schwaigern gegen den TSV Pfedelbach Punkte liegen, verteidigte aber mit dem torlosen Remis zumindest die Spitzenposition. Tore fielen keine, Spannung war dennoch reichlich vorhanden. Vor 200 Zuschauern unter der Leitung von Sebastian Reif blieb die Partie bis zum Ende offen, ohne dass eine Mannschaft den entscheidenden Schlag setzen konnte. Für Schwaigern bedeutet das 49 Punkte und weiterhin Rang eins. Pfedelbach bleibt mit 42 Punkten Sechster und wahrt den Anschluss an die Verfolgergruppe. In einem Spiel, das von Vorsicht und Anspannung geprägt war, fehlte am Ende nur das Tor, nicht aber die Bedeutung.

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TG Böckingen hat seine Ambitionen mit einem klaren Auswärtssieg unterstrichen. Beim TSV Erlenbach trafen Kevin Haas in der 36. Minute, Tom Kühner in der 45. Minute, erneut Tom Kühner in der 67. Minute und noch einmal Kevin Haas in der 87. Minute. Das war ein Auftritt voller Kontrolle, Konsequenz und Wucht. Mit nun 44 Punkten bleibt Böckingen Vierter und setzt die Spitzengruppe weiter unter Druck. Erlenbach bleibt bei 23 Punkten und rutscht tiefer in die bedrohliche Zone. Das 0:4 war deutlich, verdient und für die Gastgeber ein weiterer schwerer Rückschlag in einer ohnehin angespannten Phase. ---

Lange schien SV Wachbach auf dem Weg zu einem wichtigen Heimsieg. Tim Rothenfels traf in der 45. Minute zum 1:0 und legte in der 67. Minute das 2:0 nach. Gegen das Schlusslicht wirkte das wie die Vorentscheidung. Doch die Partie kippte in der Schlussphase noch einmal mit voller Wucht. Florian Engelhardt verkürzte in der 80. Minute auf 1:2, Marcel Karausch glich in der 84. Minute zum 2:2 aus. Für Wachbach ist das Remis ein schmerzhafter Punktverlust, der die Mannschaft auf 31 Zähler bringt. Markelsheim/Elpersheim bleibt zwar Letzter, nimmt mit nun neun Punkten aber immerhin einen späten Teilerfolg mit. ---

Aramäer Heilbronn war dicht dran am nächsten Sieg im Titelrennen. Arthur Gerber brachte die Gäste in der 27. Minute mit 1:0 in Führung. Danach verteidigte Aramäer lange die knappe Führung, doch die SGM Mulfingen/Hollenbach stemmte sich mit aller Kraft gegen die Niederlage und wurde in letzter Sekunde belohnt. In der 90.+4 Minute traf Joshua Klöpfer per Handelfmeter zum 1:1. Ein später, emotionaler Schlag, der die Gastgeber jubeln ließ. Aramäer Heilbronn steht nun bei 49 Punkten und bleibt Zweiter. Mulfingen/Hollenbach kommt auf 34 Punkte und festigt damit seinen Platz im Mittelfeld. ---

Dieses Spiel war ein offener Schlagabtausch mit neun Toren und kaum Atempausen. Gbenga Daniel Adekoya brachte den TSV Botenheim in der 17. Minute in Führung, doch Elias Leibel (24.), Loris Ademaj (30.) und Marvin Knoll (45.) drehten die Partie für den FSV Friedrichshaller SV. Nach der Pause traf Philipp Matyssek in der 47. Minute zum 2:3, ehe Marco Bickel (52.) und Loris Ademaj (58.) auf 5:2 stellten. Doch Ruhe kehrte nicht ein. Gbenga Daniel Adekoya verkürzte in der 82. Minute, Marco Öhler traf in der 90.+1 Minute zum 4:5. Der FSV Friedrichshaller SV rettete den wilden Sieg ins Ziel und steht nun bei 40 Punkten. Botenheim bleibt mit 26 Zählern tief im Kampf um den Klassenverbleib. ---

FC Union Heilbronn hat die Chance verpasst, im Titelrennen ein Ausrufezeichen zu setzen. Gegen die SG Sindringen/Ernsbach gerieten die Gastgeber nach Treffern von Ilja Klein in der 49. Minute und Robin Winkler in der 62. Minute überraschend mit 0:2 in Rückstand. Plötzlich stand der nächste Rückschlag im Raum. Dann kam Nebojsa Simikic. Er verkürzte in der 68. Minute auf 1:2 und glich nur fünf Minuten später in der 73. Minute zum 2:2 aus. Mehr gelang Union Heilbronn nicht mehr. Mit 49 Punkten bleibt der Tabellen-Dritte punktgleich mit den beiden Teams an der Spitze. Sindringen/Ernsbach sammelt einen wertvollen Punkt und steht nun bei 30 Zählern. ---

Die Sportfreunde Lauffen mussten hart arbeiten, um gegen die SG Stetten/Kleingartach ihre Rolle als Verfolger zu behaupten. Ralf Krestel brachte die Gäste in der 26. Minute in Führung und sorgte für Unruhe. Doch kurz vor der Pause gelang Nils Eberbach in der 45.+2 Minute der wichtige Ausgleich. In der zweiten Hälfte drehte Lukas Schulz das Spiel mit seinem Treffer in der 68. Minute zum 2:1. Damit kommt Lauffen auf 44 Punkte und bleibt Fünfter, gleichauf mit TG Böckingen. Stetten/Kleingartach bleibt bei 20 Punkten und steckt damit weiter tief im Tabellenkeller fest. ---