Spitzentrio im Gleichschritt, TSV Erlenbach atmet im Keller auf

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Die Sportfreunde Untergriesheim erwischten den besseren Beginn und gingen durch Gabriel Reimche in der 9. Minute mit 1:0 in Führung. Doch TG Böckingen zeigte, warum die Mannschaft weiter zu den hartnäckigsten Verfolgern des Spitzentrios gehört. Kevin Schreier glich in der 26. Minute zum 1:1 aus und stellte die Partie wieder offen. Nach dem Seitenwechsel kippte das Spiel endgültig zugunsten der Gäste. Kevin Haas traf in der 50. Minute zum 2:1 und sorgte damit für den entscheidenden Moment. Böckingen schob sich mit nun 47 Punkten weiter dicht hinter die Spitze, während Untergriesheim trotz mutigem Auftritt bei 26 Punkten stehenblieb und weiter tief im unteren Drittel festhängt.

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Für TSV Neuenstein begann der Nachmittag denkbar schlecht. Bereits in der 1. Minute traf Patrick Lopez zum 0:1 für die Sportfreunde Lauffen. Der frühe Rückstand nahm den Gastgebern sofort die Sicherheit und verschaffte den Gästen genau jene Ruhe, die im Aufstiegskampf so wertvoll ist. Lange blieb das Ergebnis knapp, ehe Janis Alber das Spiel mit seinem Treffer in der 62. Minute klarer in Lauffer Richtung zog. In der 77. Minute legte Janis Alber noch das 0:3 nach. Damit feierte Lauffen einen souveränen Auswärtssieg und bleibt mit 47 Punkten im Windschatten der Führenden. Neuenstein steckt mit 20 Punkten dagegen weiter tief im Abstiegskampf.

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Die SG Stetten/Kleingartach stemmte sich mit aller Kraft gegen die nächste Niederlage und hielt die Partie gegen FC Union Heilbronn lange offen. Der Favorit musste geduldig bleiben, weil die Gastgeber leidenschaftlich verteidigten und dem Spiel jede Selbstverständlichkeit nahmen. Am Ende fand Union Heilbronn dennoch den entscheidenden Moment. Mirnis Salija traf in der 72. Minute zum 1:0 und sicherte den Gästen damit drei enorm wichtige Punkte. Union bleibt mit 52 Zählern Teil des punktgleichen Spitzentrios, während Stetten/Kleingartach mit 20 Punkten weiter auf einem Abstiegsplatz steht. Es war ein knapper Sieg, aber einer mit großem Gewicht.

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Zwischen SG Sindringen/Ernsbach und dem FSV Friedrichshaller SV entwickelte sich eine enge, harte und lange Zeit torlose Partie. Beide Mannschaften wussten um die Bedeutung des Spiels, und genau das war über weite Strecken auch zu sehen: viel Spannung, wenig Raum und das Warten auf den einen Fehler. Der fiel spät – und er wurde bestraft. Valentin Gronbach erzielte in der 84. Minute das 1:0 und ließ Sindringen/Ernsbach jubeln. Für die Gastgeber war das ein wertvoller Sieg, der sie auf 33 Punkte bringt. Friedrichshaller SV verpasste dagegen die Chance, weiter nach oben zu schielen, und bleibt bei 40 Punkten stehen.

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Für TSV Pfedelbach war es ein bitterer Nachmittag. Gbenga Daniel Adekoya brachte den TSV Botenheim bereits in der 6. Minute mit 1:0 in Führung. Jens Schmidgall glich in der 15. Minute zum 1:1 aus und schien die Gastgeber zurück ins Spiel zu holen, doch die Antwort der Gäste folgte noch vor der Pause. Gbenga Daniel Adekoya traf in der 41. Minute erneut zum 2:1. Nach dem Seitenwechsel setzte Lenny Hehl in der 52. Minute den dritten Botenheimer Treffer. Pfedelbach fand darauf keine echte Wendung mehr, obwohl sich spät noch eine Chance bot: Jann Baust scheiterte in der 90. Minute mit einem Foulelfmeter. Für Botenheim ist das 3:1 ein wichtiger Sieg im unteren Mittelfeld, für Pfedelbach ein schmerzhafter Rückschlag im Rennen um die oberen Plätze.

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Der Spitzenreiter zeigte keine Nerven. FSV Schwaigern setzte gegen die SGM Mulfingen/Hollenbach früh ein Zeichen und ging durch Christian Wacker in der 21. Minute mit 1:0 in Führung. Nur vier Minuten später erhöhte Johannes Ebner auf 2:0. Die Gastgeber spielten klar, druckvoll und mit der Entschlossenheit einer Mannschaft, die genau weiß, was auf dem Spiel steht. Auch nach der Pause blieb Schwaigern dominant. Norman Hönnige traf in der 54. Minute zum 3:0, ehe Johannes Ebner in der 75. Minute seinen zweiten Treffer zum 4:0 nachlegte. Damit verteidigte Schwaigern mit nun 52 Punkten die Tabellenführung. Mulfingen/Hollenbach bleibt nach dem klaren Rückschlag bei 34 Zählern.

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Aramäer Heilbronn musste Geduld aufbringen, ehe sich die Überlegenheit auch im Ergebnis zeigte. Gegen einen zunächst standhaften SV Wachbach blieb es lange torlos, doch nach dem Seitenwechsel fanden die Gastgeber die entscheidenden Lücken. In der 52. Minute erzielte Jermaine Wesley das 1:0, in der 65. Minute legte Milot Halilaj das 2:0 nach. Mehr brauchte Aramäer Heilbronn nicht, um den nächsten Sieg einzufahren und mit 52 Punkten punktgleich mit Schwaigern und Union Heilbronn zu bleiben. Wachbach bleibt nach dieser Niederlage bei 31 Zählern und muss den Blick weiter eher nach unten als nach oben richten.

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