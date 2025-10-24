Spitzentrio im Gleichschritt?

– Foto: SV Bruchhausen-Vilsen

Ambergau, Pyrmont und Neuhof trennen nur zwei Punkte – das Titelrennen spitzt sich weiter zu. Während die Topteams auf dem Papier lösbare Aufgaben vor sich haben, geht es im Tabellenkeller bereits ums sportliche Überleben.

Morgen, 14:00 Uhr FC Pyrmont Hagen FC Pyrmont VfL Borsum VfL Borsum 14:00 PUSH Der Tabellenzweite aus Pyrmont will nach dem turbulenten 4:3 in Afferde nun vor heimischem Publikum nachlegen. Gegen den abstiegsgefährdeten VfL Borsum ist die Favoritenrolle klar verteilt, doch die Defensive der Kurstädter bleibt anfällig. Borsum, das bislang ausschließlich Niederlagen auswärts kassierte, braucht dringend Punkte, um den Anschluss nicht zu verlieren. Alles andere als ein Heimsieg wäre eine Überraschung.

Morgen, 14:00 Uhr MTV Almstedt MTV Almstedt SV Türk Gücü Hildesheim Türk Gücü Hi 14:00 PUSH

Zwei Teams mit gegensätzlicher Tendenz treffen aufeinander: Almstedt spielt eine solide Runde, sucht aber nach Konstanz, während Türk Gücü zuletzt Moral bewies und beim 2:2 gegen Himmelsthür einen Punkt rettete. Die Gastgeber wollen mit einem Sieg den Kontakt zur Spitzengruppe halten, die Gäste aus Hildesheim hoffen dagegen, den Negativtrend der letzten Wochen endgültig zu stoppen.

Der Tabellenführer aus Ambergau geht mit breiter Brust in den zwölften Spieltag. Nach dem knappen 4:3-Sieg in Borsum will das Team von Trainer Kühn die beeindruckende Serie fortsetzen. Schliekum kommt nach der 0:6-Pleite gegen Alfeld mit angeknackstem Selbstvertrauen, dürfte sich aber defensiv stabiler präsentieren. Für Ambergau zählt nur der Sieg, um die Verfolger Pyrmont und Neuhof auf Distanz zu halten.

Nach dem Kantersieg in Schliekum ist Alfeld wieder in Torlaune. Gegen den abstiegsbedrohten TSV Lenne sind die Rollen klar verteilt, doch die Gäste haben in dieser Saison schon manch favorisierten Gegner geärgert. Alfeld will den vierten Heimsieg in Serie und damit seine Ambitionen auf die oberen Plätze untermauern. Für Lenne wäre bereits ein Punkt ein kleiner Achtungserfolg.

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr TSV Giesen 1911 TSV Giesen SV Einum SV Einum 15:00 PUSH

Giesen gehört zu den konstantesten Teams der Liga und hat mit drei Siegen in Serie ein Ausrufezeichen gesetzt. Gegen Schlusslicht Einum scheint ein weiterer Dreier fest eingeplant. Die Gäste aus dem Hildesheimer Süden kämpfen tapfer, stehen aber bereits jetzt mit dem Rücken zur Wand. Zu deutlich scheint der Qualitätsunterschied – alles spricht für einen Heimsieg.

Ein Duell der Gegensätze: Während Himmelsthür im Tabellenkeller feststeckt, reist Neuhof mit dem Rückenwind eines 8:2-Kantersiegs gegen Harsum an. Besonders Offensivmann Dogan ist derzeit kaum zu bremsen. Für die Grün-Weißen geht es vor allem darum, defensiv stabil zu bleiben, um nicht erneut in ein Torfestival des Gegners verwickelt zu werden.

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr SC Harsum SC Harsum TuS Hasede 1928 TuS Hasede 15:00 PUSH

Ein echtes Topspiel in Harsum: Beide Mannschaften stehen im oberen Tabellendrittel und wollen weiter oben dranbleiben. Nach dem 2:8-Debakel in Neuhof steht Harsum unter Druck, Wiedergutmachung zu betreiben. Hasede dagegen reist mit breiter Brust an – das 6:1 gegen Lamspringe war eine Demonstration. Die Zuschauer dürfen sich auf ein intensives, physisches Duell freuen.

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr TuSpo Lamspringe 1911 Lamspringe SV Eintracht Afferde Etr Afferde 15:00 PUSH