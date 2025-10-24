 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
Spitzentrio im Gleichschritt?

Verfolger lauern vor dem 12. Spieltag der Bezirksliga Hannover 4

Ambergau, Pyrmont und Neuhof trennen nur zwei Punkte – das Titelrennen spitzt sich weiter zu. Während die Topteams auf dem Papier lösbare Aufgaben vor sich haben, geht es im Tabellenkeller bereits ums sportliche Überleben.

Morgen, 14:00 Uhr
FC Pyrmont Hagen
FC Pyrmont Hagen
VfL Borsum
VfL Borsum
14:00

Der Tabellenzweite aus Pyrmont will nach dem turbulenten 4:3 in Afferde nun vor heimischem Publikum nachlegen. Gegen den abstiegsgefährdeten VfL Borsum ist die Favoritenrolle klar verteilt, doch die Defensive der Kurstädter bleibt anfällig. Borsum, das bislang ausschließlich Niederlagen auswärts kassierte, braucht dringend Punkte, um den Anschluss nicht zu verlieren. Alles andere als ein Heimsieg wäre eine Überraschung.

Morgen, 14:00 Uhr
MTV Almstedt
MTV Almstedt
SV Türk Gücü Hildesheim
SV Türk Gücü Hildesheim
14:00

Zwei Teams mit gegensätzlicher Tendenz treffen aufeinander: Almstedt spielt eine solide Runde, sucht aber nach Konstanz, während Türk Gücü zuletzt Moral bewies und beim 2:2 gegen Himmelsthür einen Punkt rettete. Die Gastgeber wollen mit einem Sieg den Kontakt zur Spitzengruppe halten, die Gäste aus Hildesheim hoffen dagegen, den Negativtrend der letzten Wochen endgültig zu stoppen.

So., 26.10.2025, 14:00 Uhr
FC Ambergau-Volkersheim
FC Ambergau-Volkersheim
TuSpo Schliekum
TuSpo Schliekum
14:00

Der Tabellenführer aus Ambergau geht mit breiter Brust in den zwölften Spieltag. Nach dem knappen 4:3-Sieg in Borsum will das Team von Trainer Kühn die beeindruckende Serie fortsetzen. Schliekum kommt nach der 0:6-Pleite gegen Alfeld mit angeknackstem Selbstvertrauen, dürfte sich aber defensiv stabiler präsentieren. Für Ambergau zählt nur der Sieg, um die Verfolger Pyrmont und Neuhof auf Distanz zu halten.

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr
SV Alfeld (Leine)
SV Alfeld (Leine)
TSV 1900 Lenne
TSV 1900 Lenne
15:00

Nach dem Kantersieg in Schliekum ist Alfeld wieder in Torlaune. Gegen den abstiegsbedrohten TSV Lenne sind die Rollen klar verteilt, doch die Gäste haben in dieser Saison schon manch favorisierten Gegner geärgert. Alfeld will den vierten Heimsieg in Serie und damit seine Ambitionen auf die oberen Plätze untermauern. Für Lenne wäre bereits ein Punkt ein kleiner Achtungserfolg.

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr
TSV Giesen 1911
TSV Giesen 1911
SV Einum
SV Einum
15:00

Giesen gehört zu den konstantesten Teams der Liga und hat mit drei Siegen in Serie ein Ausrufezeichen gesetzt. Gegen Schlusslicht Einum scheint ein weiterer Dreier fest eingeplant. Die Gäste aus dem Hildesheimer Süden kämpfen tapfer, stehen aber bereits jetzt mit dem Rücken zur Wand. Zu deutlich scheint der Qualitätsunterschied – alles spricht für einen Heimsieg.

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr
TuS Grün-Weiß Himmelsthür
TuS Grün-Weiß Himmelsthür
SV Blau-Weiß Neuhof 1930
SV Blau-Weiß Neuhof 1930
15:00

Ein Duell der Gegensätze: Während Himmelsthür im Tabellenkeller feststeckt, reist Neuhof mit dem Rückenwind eines 8:2-Kantersiegs gegen Harsum an. Besonders Offensivmann Dogan ist derzeit kaum zu bremsen. Für die Grün-Weißen geht es vor allem darum, defensiv stabil zu bleiben, um nicht erneut in ein Torfestival des Gegners verwickelt zu werden.

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr
SC Harsum
SC Harsum
TuS Hasede 1928
TuS Hasede 1928
15:00

Ein echtes Topspiel in Harsum: Beide Mannschaften stehen im oberen Tabellendrittel und wollen weiter oben dranbleiben. Nach dem 2:8-Debakel in Neuhof steht Harsum unter Druck, Wiedergutmachung zu betreiben. Hasede dagegen reist mit breiter Brust an – das 6:1 gegen Lamspringe war eine Demonstration. Die Zuschauer dürfen sich auf ein intensives, physisches Duell freuen.

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr
TuSpo Lamspringe 1911
TuSpo Lamspringe 1911
SV Eintracht Afferde
SV Eintracht Afferde
15:00

Für beide Mannschaften steht viel auf dem Spiel. Lamspringe ist seit Wochen sieglos und benötigt dringend ein Erfolgserlebnis, um nicht auf die Abstiegsränge abzurutschen. Afferde wiederum will nach dem unglücklichen 3:4 gegen Pyrmont wieder Punkte einfahren und den Anschluss ans Mittelfeld halten. Eine offene Partie mit richtungsweisendem Charakter für beide Teams.

