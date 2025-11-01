Spitzentrio im Gleichschritt? 13. Spieltag der Bezirksliga Hannover

Luthe vor kniffliger Aufgabe in Eldagsen – Foto: Philipp Reichelt

Der 13. Spieltag der Bezirksliga Hannover 3 steht im Zeichen entscheidender Weichenstellungen: Oben liefern sich Pattensen, Ihme-Roloven und Arnum ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Herbstmeisterschaft, während im unteren Tabellendrittel jedes Punktgewinn überlebenswichtig ist. Besonders im Fokus steht das Duell zwischen Kirchdorf und Ihme-Roloven – ein Prüfstein für beide Seiten.

Im Tabellenkeller treffen zwei Mannschaften aufeinander, die dringend ein Erfolgserlebnis benötigen. Gastgeber Goltern steht mit neun Punkten knapp über dem Strich, Egestorf-Langreder II bildet mit nur sechs Zählern das Schlusslicht. Beide Teams konnten zuletzt nur selten überzeugen, und ein Remis dürfte keinem weiterhelfen. Ein sogenanntes „Sechs-Punkte-Spiel“ im Kampf gegen den Abstieg.

Für den FC Eldagsen bietet sich die Chance, nach oben anzuklopfen. Der Landesliga-Absteiger ist seit Wochen stabil und könnte mit einem Sieg gegen den Vorletzten TSV Luthe bis auf Rang drei vorrücken. Luthe dagegen steckt tief in der Krise, hat seit Wochen keinen Sieg gefeiert und stellt mit 43 Gegentoren die anfälligste Defensive der Liga. Alles andere als ein Heimsieg wäre eine Überraschung.

Das Duell zwischen Aufsteiger Kirchdorf und Titelanwärter Ihme-Roloven gilt als eines der attraktivsten Spiele des Wochenendes. Kirchdorf präsentiert sich in dieser Saison als unbequemer Gegner und hat vor allem zuhause bereits mehrere Spitzenteams geärgert. Ihme-Roloven kommt als Tabellenzweiter mit breiter Brust nach dem Auswärtssieg in Rehren. Mit einem weiteren Erfolg könnte die Elf von Trainer Büyüktopuk sogar vorübergehend die Tabellenführung übernehmen.

Zwei Teams aus dem Tabellenmittelfeld treffen aufeinander, die beide noch Luft nach oben haben. Springe ist in guter Form und will seine Siegesserie fortsetzen, während Leveste nach mehreren Unentschieden auf einen Befreiungsschlag hofft. Beide Mannschaften spielen offensiv ausgerichtet – die Zuschauer dürfen sich auf ein torreiches Spiel einstellen.

Wunstorf steht vor einem richtungsweisenden Heimspiel. Der Aufsteiger hat bisher erst zwei Siege geholt und droht, den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze zu verlieren. Enzen dagegen reist nach der knappen Niederlage gegen Arnum mit Wiedergutmachung im Sinn an. Aufgrund der unterschiedlichen Ausgangslage dürfte die Favoritenrolle klar verteilt sein – dennoch gilt Enzen als auswärtsschwankend, was Wunstorf Hoffnung machen dürfte.

Für den SV Arnum geht es darum, im Titelrennen zu bleiben. Der Tabellendritte trifft auf den SC Rinteln, dessen Nachholspiel gegen Pattensen noch aussteht. Arnum überzeugt mit einer stabilen Defensive und effizienter Chancenverwertung, während Rinteln zuletzt zu viele Punkte liegen ließ. Ein Heimsieg wäre für Arnum Pflicht, will man weiterhin Druck auf die Spitze ausüben.

Der Spitzenreiter aus Pattensen empfängt mit dem SV Gehrden einen Gegner, der zuletzt beim 6:0 gegen Lindhorst ein Ausrufezeichen setzte. Doch gegen das bisher ungeschlagene Pattensen wartet eine andere Herausforderung. Die Gastgeber sind seit dem ersten Spieltag ohne Niederlage und verfügen über die beste Offensive wie Defensive der Liga. Gehrden wird auf seine Konterstärke setzen müssen, um hier zu bestehen.