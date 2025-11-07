Spitzentrio im Fokus: Pyrmont, Neuhof und Alfeld kämpfen um die Spitze

– Foto: Nicole Seidl

Der 14. Spieltag der Bezirksliga Hannover 4 steht ganz im Zeichen richtungsweisender Duelle. Während Tabellenführer FC Pyrmont seine Spitzenposition in Schliekum verteidigen will, treffen im Tabellenkeller Himmelsthür und Afferde aufeinander – mit enormer Bedeutung für beide Teams.

Heute, 19:30 Uhr VfL Borsum VfL Borsum SC Harsum SC Harsum 19:30 PUSH

Das Flutlichtspiel eröffnet den Spieltag mit einem Duell zweier Teams, die zuletzt gegensätzliche Tendenzen zeigten. Borsum schöpfte mit dem 4:2 in Lamspringe neuen Mut, Harsum hingegen ließ beim 0:0 in Afferde offensive Durchschlagskraft vermissen. Der VfL will den Schwung mitnehmen, doch Harsum besitzt mit seiner spielerischen Qualität das Potenzial, die Partie zu dominieren. Viel spricht für ein enges Match auf Augenhöhe.

Morgen, 14:00 Uhr MTV Almstedt TuS Hasede

Zwei formstarke Teams treffen in Almstedt aufeinander. Der MTV musste sich zuletzt in Neuhof geschlagen geben, überzeugte aber über weite Strecken. Hasede dagegen feierte mit dem 5:1 gegen Himmelsthür einen Kantersieg und präsentiert sich in starker Verfassung. Beide Mannschaften verfügen über variable Offensivreihen – ein Spiel, das vor allem im Mittelfeld entschieden werden dürfte. Hasede kann mit einem Auswärtssieg an die Spitzengruppe anknüpfen.

David gegen Goliath heißt es in Lamspringe. Der TuSpo kämpft weiterhin gegen die eigene Abschlussschwäche, während Ambergau nach der deutlichen Pleite gegen Pyrmont Wiedergutmachung betreiben will. Der FC wird alles daransetzen, den Anschluss an die Tabellenspitze zu halten. Lamspringe hingegen steht unter Druck, will endlich wieder einen Heimsieg feiern – ein Unterfangen, das gegen den Favoriten schwer wird.

So., 09.11.2025, 14:00 Uhr TuSpo Schliekum FC Pyrmont

Das Spitzenspiel des Wochenendes steigt in Schliekum. Der Aufsteiger hat sich mit 22 Punkten im oberen Mittelfeld etabliert und empfängt nun den Tabellenführer aus Pyrmont, der zuletzt Ambergau mit 5:1 deklassierte. Schliekum wird versuchen, über Zweikampfstärke und Kompaktheit dagegenzuhalten, während Pyrmont seine beeindruckende Offensive um Aranmis und Middel in Szene setzen will. Für die Gäste gilt: Ein Sieg – und der Herbstmeistertitel ist ihnen kaum noch zu nehmen.

Nach dem 6:4-Torfestival in Einum will der SV Alfeld den Schwung mitnehmen und weiter Druck auf die Spitze ausüben. Die Gastgeber stellen mit 47 Treffern die gefährlichste Offensive der Liga, während Türk Gücü zuletzt mit einem späten 2:2 gegen Giesen Moral bewies. Alles andere als ein Alfelder Heimsieg wäre dennoch eine Überraschung – zu stabil präsentiert sich die Krahl-Elf derzeit in allen Mannschaftsteilen.

Ein echtes Topspiel erwartet die Zuschauer in Giesen. Beide Mannschaften gehören zur Spitzengruppe, nur drei Punkte trennen sie. Giesen punktet vor allem durch defensive Stabilität, während Neuhof mit seiner spielstarken Offensive zuletzt gegen Almstedt glänzte. Kleinigkeiten könnten hier den Ausschlag geben – vielleicht Standardsituationen oder ein Geistesblitz im Angriffsdrittel. Für beide Teams ist es ein Gradmesser im Rennen um die Aufstiegsplätze.

Im Kellerduell des Spieltages geht es für beide Teams um viel mehr als nur drei Punkte. Himmelsthür wartet seit Wochen auf einen Sieg, Afferde kam zuletzt immerhin zu einem Achtungserfolg gegen Harsum. Der Druck auf beide Seiten ist immens – vor allem defensiv müssen sie sich stabilisieren. Wer hier verliert, droht in die Abstiegszone abzurutschen. Für Kampfgeist und Emotionen dürfte jedenfalls gesorgt sein.

So., 09.11.2025, 14:30 Uhr TSV 1900 Lenne SV Einum