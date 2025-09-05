Spitzentrio im direkten Duell

– Foto: Friedhelm Brauner

Am fünften Spieltag der Bezirksliga Braunschweig 2 stehen wegweisende Duelle im oberen wie im unteren Drittel der Tabelle an.

Sonntag, 11:00 Uhr – BSC Acosta II (3./10 Punkte) – MTV Hondelage 1909 (2./12 Punkte)

So., 07.09.2025, 11:00 Uhr BSC Acosta BSC Acosta II MTV Hondelage 1909 Hondelage 11:00 PUSH

Im Spitzenspiel des Spieltags trifft der drittplatzierte Aufsteiger auf das noch verlustpunktfreie Team aus Hondelage. Acosta überzeugte zuletzt mit viel Struktur, ließ in vier Spielen nur ein Gegentor zu und bewies auch in Schwicheldt Moral. Hondelage kommt mit breiter Brust nach Braunschweig, gewann zuletzt gegen Germania Lamme und stellt mit erst zwei Gegentreffern die beste Defensive der Liga. Beide Teams könnten mit einem Sieg die Tabellenführung übernehmen. --------------------------------------------

Sonntag, 14:00 Uhr – TSV Wendezelle (6./7 Punkte) – FC Wenden (12./3 Punkte)

So., 07.09.2025, 14:00 Uhr TSV Wendezelle Wendezelle FC Wenden FC Wenden 14:00 PUSH

Nach der Niederlage in Peine will Wendezelle zurück in die Erfolgsspur und hofft auf die Rückkehr der Torgefahr, die an den ersten Spieltagen so beeindruckend war. Gegen den FC Wenden, der zuletzt gegen Heeseberg verlor und noch nach Konstanz sucht, gelten die Gastgeber als klarer Favorit. Wenden erzielte bislang nur sechs Tore, Wendezelle hingegen bereits zwanzig. Für beide Teams geht es um Stabilität im jeweiligen Tabellenbereich. -------------------------------------------- Sonntag, 14:00 Uhr – FC SF Rautheim (8./6 Punkte) – FC Helmstedt (16./0 Punkte)

Rautheim holte zuletzt einen späten Sieg in Lauingen-Bornum und kann mit einem weiteren Erfolg ins obere Tabellendrittel vorstoßen. Für den FC Helmstedt wird die Lage hingegen von Woche zu Woche bedrohlicher – vier Niederlagen und ein Torverhältnis von 2:23 sprechen eine deutliche Sprache. Trainer René Cassel braucht dringend ein Erfolgserlebnis, doch auswärts in Rautheim ist dies eine große Hürde. Eine Niederlage könnte die Alarmstufe erhöhen. -------------------------------------------- Sonntag, 15:00 Uhr – TSV Germania Lamme (13./3 Punkte) – Lehndorfer TSV (1./12 Punkte)

Der ungeschlagene Tabellenführer aus Lehndorf reist mit dem besten Angriff der Liga (20 Tore) nach Lamme. Die Gastgeber kassierten zuletzt eine Niederlage in Hondelage, bei der sie offensiv kaum zur Geltung kamen. Die Rollen sind damit klar verteilt, auch wenn Lamme zuhause traditionell schwer zu bespielen ist. Lehndorf kann mit einem Sieg die Tabellenführung unabhängig vom Ausgang des Topspiels behaupten. -------------------------------------------- Sonntag, 15:00 Uhr – FC Heeseberg (4./9 Punkte) – TSV Schwicheldt (7./7 Punkte)

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr FC Heeseberg Heeseberg TSV Schwicheldt Schwicheldt 15:00 PUSH

Beide Teams bewegen sich in Schlagdistanz zur Spitze, wobei Heeseberg mit dem Auswärtssieg in Wenden ein wichtiges Ausrufezeichen setzte. Allerdings schwächt die Rote Karte gegen Felix Maushake das zentrale Mittelfeld der Gastgeber. Schwicheldt kommt mit einem stabilen Lauf und einer späten Punkteteilung gegen Acosta II im Rücken. Ein enges Duell auf Augenhöhe wird erwartet. -------------------------------------------- Sonntag, 15:00 Uhr – TSV Wipshausen (10./4 Punkte) – VfB Peine (5./9 Punkte)

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr TSV Wipshausen Wipshausen VfB Peine VfB Peine 15:00 PUSH

Peine überzeugte zuletzt gegen Wendezelle mit taktischer Disziplin und hoher Effizienz im Abschluss. Wipshausen fuhr mit dem 2:1 in Helmstedt den ersten Saisonsieg ein, zeigte dabei aber defensive Anfälligkeiten. Ein weiterer Dreier könnte Peine näher an die Spitzengruppe heranführen. Für Wipshausen zählt vor allem, sich im unteren Mittelfeld zu etablieren. -------------------------------------------- Sonntag, 15:00 Uhr – SV Arminia Vechelde (14./3 Punkte) – SV Lauingen-Bornum (9./4 Punkte)

Nach der deutlichen Niederlage in Leiferde steht Vechelde unter Zugzwang und muss vor allem defensiv stabiler auftreten. Lauingen-Bornum verpasste gegen Rautheim in der Schlussphase einen Punktgewinn und dürfte mit entsprechendem Ärger auftreten. Beide Teams wollen sich mit Blick auf die Abstiegsränge ein Polster verschaffen. Ein richtungsweisendes Spiel für das untere Drittel. -------------------------------------------- Sonntag, 15:00 Uhr – SV Teutonia Gr. Lafferde (15./0 Punkte) – VfL Leiferde (11./4 Punkte)