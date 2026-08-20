 2026-08-17T04:56:09.060Z

Allgemeines

Spitzentrio gefordert – Kommt Obenstrohe in Fahrt?

Der 4. Spieltag im Überblick

von p.s. · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Sascha Drenth

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BZL Weser-Ems St. 2
Delmenh. TB
FC FW Zetel
TuS Petersf.
SV Brake

Der vierte Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems Staffel 2 steht ganz im Zeichen des engen Rennens an der Tabellenspitze. Während GVO Oldenburg bereits am Mittwoch gegen Aufsteiger Delmenhorst siegen konnte, sind die weiteren Spitzenteams nun am Wochenende gefordert.

Morgen, 20:00 Uhr
SV Brake
SV BrakeSV Brake
FC FW Zetel
FC FW ZetelFC FW Zetel
20:00

Der SV Brake gehört nach drei Siegen aus drei Spielen zu den Mannschaften der Stunde. Zuletzt setzte sich der Landesliga-Absteiger mit 5:2 gegen den VfL Oldenburg II durch und unterstrich damit seine Offensivstärke. Zetel reist allerdings mit zwei Siegen aus den ersten drei Spielen an und dürfte dem Spitzenreiter einen deutlich engeren Kampf liefern.

Morgen, 19:30 Uhr
1. FC Nordenham
1. FC NordenhamFC Nordenham
TuS Obenstrohe
TuS ObenstroheTuS Obenstr.
19:30

Im Tabellenkeller treffen zwei Mannschaften aufeinander, die dringend Punkte benötigen. Nordenham wartet nach drei Spieltagen noch auf den ersten Sieg und konnte bislang nur einen Zähler sammeln. Obenstrohe steht sogar noch ohne Punkt da und will nach drei Niederlagen endlich den Fehlstart stoppen.

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr
TuS Petersfehn
TuS PetersfehnTuS Petersf.
Wilhelmshavener SC Frisia
Wilhelmshavener SC FrisiaWSC Frisia
15:00

Der Wilhelmshavener SC Frisia will seine makellose Bilanz auch in Petersfehn verteidigen. Mit 14:3 Toren stellt Frisia nach drei Spielen die beste Offensive der Liga und setzte zuletzt mit dem 6:0 gegen den FC Hude ein dickes Ausrufezeichen. Petersfehn konnte dagegen nach zwei Niederlagen zuletzt beim 4:1 in Obenstrohe den ersten Sieg feiern und wird mit neuem Selbstvertrauen in die Partie gehen.

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Der FC Hude will die deutliche 0:6-Niederlage bei Frisia schnell vergessen machen. Mit sechs Punkten aus drei Spielen ist die Ausgangslage dennoch ordentlich, nun soll gegen den TV Jahn wieder gepunktet werden. Die Delmenhorster stehen nach drei Spieltagen bei vier Zählern und haben zuletzt beim 2:2 gegen Tur Abdin einen Sieg verpasst.

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr
SV Tur Abdin Delmenhorst
SV Tur Abdin DelmenhorstSV Tur Abdin
TSV Großenkneten
TSV GroßenknetenTSV Großenk.
15:00

Tur Abdin Delmenhorst wartet nach dem 2:2 im Stadtduell gegen TV Jahn auf den zweiten Saisonsieg. Mit vier Punkten befindet sich die Mannschaft im breiten Tabellenmittelfeld und könnte mit einem Heimerfolg den Anschluss nach oben halten. Großenkneten reist dagegen nach der knappen 1:2-Niederlage gegen Stenum an und will den zweiten Rückschlag in Folge vermeiden.

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr
VfL Stenum
VfL StenumVfL Stenum
FC Rastede
FC RastedeFC Rastede
15:00

Der VfL Stenum hat mit zwei Siegen aus drei Spielen einen gelungenen Saisonstart hingelegt. Gegen den weiterhin punktlosen FC Rastede ist die Mannschaft nun favorisiert und will ihre Position in der oberen Tabellenhälfte festigen. Rastede benötigt dagegen dringend ein Erfolgserlebnis, nachdem alle drei bisherigen Ligaspiele verloren gingen.

Morgen, 19:45 Uhr
VfL Oldenburg
VfL OldenburgVfL Oldenb. II
Heidmühler FC
Heidmühler FCHeidmühl. FC
19:45

Ein echtes Spitzenspiel steigt zwischen dem VfL Oldenburg II und dem Heidmühler FC. Die Oldenburger mussten zuletzt beim 2:5 in Brake ihre erste Niederlage hinnehmen, während Heidmühle nach drei Partien weiterhin ungeschlagen ist. Für beide Teams bietet sich die Chance, sich mit einem Sieg weiter im oberen Tabellendrittel festzusetzen.

Gestern, 19:15 Uhr
Delmenhorster TB
Delmenhorster TBDelmenh. TB
GVO Oldenburg
GVO OldenburgGVO Oldenb.
2
4
Abpfiff

Der vierte Spieltag wurde bereits am Mittwoch eröffnet. GVO Oldenburg setzte sich beim weiterhin punktlosen Delmenhorster TB mit 4:2 durch und feierte den dritten Sieg im vierten Saisonspiel. Damit ziehen die Oldenburger zunächst mit dem Wilhelmshavener SC Frisia und dem SV Brake gleich, während der Delmenhorster TB nach vier Spielen weiterhin auf den ersten Punkt wartet.