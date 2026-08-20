– Foto: Sascha Drenth

Der vierte Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems Staffel 2 steht ganz im Zeichen des engen Rennens an der Tabellenspitze. Während GVO Oldenburg bereits am Mittwoch gegen Aufsteiger Delmenhorst siegen konnte, sind die weiteren Spitzenteams nun am Wochenende gefordert.

Morgen, 20:00 Uhr SV Brake SV Brake FC FW Zetel FC FW Zetel 20:00 PUSH

Der SV Brake gehört nach drei Siegen aus drei Spielen zu den Mannschaften der Stunde. Zuletzt setzte sich der Landesliga-Absteiger mit 5:2 gegen den VfL Oldenburg II durch und unterstrich damit seine Offensivstärke. Zetel reist allerdings mit zwei Siegen aus den ersten drei Spielen an und dürfte dem Spitzenreiter einen deutlich engeren Kampf liefern.

Im Tabellenkeller treffen zwei Mannschaften aufeinander, die dringend Punkte benötigen. Nordenham wartet nach drei Spieltagen noch auf den ersten Sieg und konnte bislang nur einen Zähler sammeln. Obenstrohe steht sogar noch ohne Punkt da und will nach drei Niederlagen endlich den Fehlstart stoppen.

Der Wilhelmshavener SC Frisia will seine makellose Bilanz auch in Petersfehn verteidigen. Mit 14:3 Toren stellt Frisia nach drei Spielen die beste Offensive der Liga und setzte zuletzt mit dem 6:0 gegen den FC Hude ein dickes Ausrufezeichen. Petersfehn konnte dagegen nach zwei Niederlagen zuletzt beim 4:1 in Obenstrohe den ersten Sieg feiern und wird mit neuem Selbstvertrauen in die Partie gehen.

[MATCH-15013608 Der FC Hude will die deutliche 0:6-Niederlage bei Frisia schnell vergessen machen. Mit sechs Punkten aus drei Spielen ist die Ausgangslage dennoch ordentlich, nun soll gegen den TV Jahn wieder gepunktet werden. Die Delmenhorster stehen nach drei Spieltagen bei vier Zählern und haben zuletzt beim 2:2 gegen Tur Abdin einen Sieg verpasst.

Tur Abdin Delmenhorst wartet nach dem 2:2 im Stadtduell gegen TV Jahn auf den zweiten Saisonsieg. Mit vier Punkten befindet sich die Mannschaft im breiten Tabellenmittelfeld und könnte mit einem Heimerfolg den Anschluss nach oben halten. Großenkneten reist dagegen nach der knappen 1:2-Niederlage gegen Stenum an und will den zweiten Rückschlag in Folge vermeiden.

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr VfL Stenum VfL Stenum FC Rastede FC Rastede 15:00 PUSH

Der VfL Stenum hat mit zwei Siegen aus drei Spielen einen gelungenen Saisonstart hingelegt. Gegen den weiterhin punktlosen FC Rastede ist die Mannschaft nun favorisiert und will ihre Position in der oberen Tabellenhälfte festigen. Rastede benötigt dagegen dringend ein Erfolgserlebnis, nachdem alle drei bisherigen Ligaspiele verloren gingen.

Ein echtes Spitzenspiel steigt zwischen dem VfL Oldenburg II und dem Heidmühler FC. Die Oldenburger mussten zuletzt beim 2:5 in Brake ihre erste Niederlage hinnehmen, während Heidmühle nach drei Partien weiterhin ungeschlagen ist. Für beide Teams bietet sich die Chance, sich mit einem Sieg weiter im oberen Tabellendrittel festzusetzen.