Im Viertelfinale könnten der VfB Epfenbach (blau) und der FC Weiler (weiß) erneut aufeinandertreffen. – Foto: Siegfried Lörz

Spitzenteams unter sich Kreispokal Sinsheim +++ Das Achtelfinale steht an +++ Epfenbach gegen Eppingen II +++ Die Vorjahresfinalisten sind auch noch dabei

Alleine die Atmosphäre verspricht Dramatik. "Flutlichtspiele haben immer ihren Reiz", freut sich Mike Burdina extrem auf das Achtelfinale seines VfB Epfenbach gegen den VfB Eppingen II. Das Duell der beiden Kreisliga-Spitzenteams sticht heraus am Donnerstag, wenn alle acht Achtelfinals um 19 Uhr angepfiffen werden.

Für Epfenbachs Trainer hat der Pokalwettbewerb einen hohen Stellenwert. Er verrät: "Die Lust auf den Pokal ist sehr groß bei uns, das war sie aber schon in den vergangenen Jahren." Jetzt ist er froh darüber, kadertechnisch breiter aufgestellt zu sein als vergangene Saison. Damals fiel das Achtelfinale aus VfB-Sicht noch in die Urlaubszeit und es gab eine 0:5-Niederlage im Achtelfinale beim SV Rohrbach/S. Nun steht ein Heimspiel an und auf dem Trainingsplatz, der Hauptrasen in Epfenbach verfügt über kein Flutlicht, wird es sicherlich heiß hergehen, schließlich kommt mit Eppingens Zweiter eine Mannschaft, die im Pokal immer besonders motiviert ist. Darüber hinaus hat sich die Truppe von Spielertrainer Muti Brim nach dem Aufstieg direkt an der Kreisliga-Spitze festgesetzt. "Es ist beachtlich, was die Eppinger als Aufsteiger abliefern", sagt Burdina, der großen Respekt davor hat, "wenn jemand neu in der Liga ist und als extrem junge Mannschaft direkt so viele Tore schießt."

Epfenbachs Coach hat nur Eppingen im Blick. "Ich habe ehrlich gesagt, überhaupt noch nicht geschaut, gegen wen es im Viertelfinale gehen würde", sagt er. In diesem Fall können wir helfen, seine Mannschaft würde erneut zuhause antreten dürfen, dann gegen den Sieger aus der Partie des SV Tiefenbach gegen den FC Weiler. "Na dann würde es ja auf jeden Fall wieder gegen einen Aufsteiger gehen", schmunzelt Burdina. Diese beiden Teams kennen sich besten. In der Vorsaison gewann jeweils die Auswärtsmannschaft und auch diese Runde befinden sich Tiefenbacher und Weilermer auf einem ähnlichen Leistungslevel. Der Kreisliga-Klassenerhalt scheint wahrscheinlich und in vier Wochen treffen sie sich schon wieder. Dann zum Ligaspiel beim FC am Fuße des Steinsbergs.