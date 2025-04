Spitzenteams siegreich - Lünen gewinnt Abstiegskrimi in Hohenlimburg

Ein Handelfmeter brachte Tabellenführer TSG Sprockhövel beim TuS Erndtebrück auf die Siegerstraße. In Überzahl gelang schließlich der Treffer zum 2:0-Auswärtsdreier. „Das war ein Arbeitssieg. Letztlich ist es egal, wie wir gewonnen haben. Nur die Punkte zählen. Und wir gehen jetzt mit einem guten Gefühl in die Osterpause", resümierte TSG-Coach Andrius Balaika.

Im Tabellenkeller kam es zum nervenaufreibenden Abstiegskrimi zwischen dem SV Hohenlimburg und dem Lüner SV. Nach einem 0:2-Pausenrückstand kam der SVH in der 67. Spielminute zum Anschlusstreffer und war dem Ausgleich nahe. Zwei Unterbrechungen aufgrund des über die Region Hagen ziehenden Unwetters sorgten für eine über 110-minütige Gesamtspielzeit, in der sich Lünens Keeper Alexander Rothkamm auszeichnete und den 2:1-Auswärtssieg festhielt. „Durch viel Leidenschaft und hohe Intensität kann man Spiele gewinnen. Das war heute ein wichtiges Zeichen auch für die Kopfe der Jungs. Daher ist das Spiel und der Sieg superwichtig für uns", bilanzierte LSV-Coach Giovanni Schiattarella.

Lünen konnte den Rückstand auf das rettende Ufer nur von sechs auf vier Punkte verkürzen, da dem DSC Wanne-Eickel der Last-Minute-Ausgleich gegen den SC Westfalia Herne gelang. Herne hatte mehrfach die Chance, die Partie zu entscheiden. Doch Wanne-Eickel blieb in der Partie und glich durch Luca Robert in der 92. Spielminute zum 2:2 aus. „Ich habe zu 1000 Prozent daran geglaubt. Mir war bewusst, dass wir diesen Lucky Punch noch setzen können", war DSC-Trainer Davide Basile stolz auf den "unbändigen Willen" seiner Mannschaft.

Last but not least fuhr der BSV Schüren im Derby gegen den bekanntlich aufgrund des Spielerstreiks ersatzgeschwächten FC Brünninghausen einen klaren 4:0-Heimsieg ein und ist dem Klassenerhalt sehr nahe.

Die Partien des 24. Spieltags im Überblick: