Spitzenteams setzen sich durch, Reinhardshagen verliert unglücklich

So., 09.03.2025, 15:00 Uhr

Die SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen gewinnt eine umkämpfte Partie gegen den direkten Konkurrenten Espenau und klettert auf Rang dreizehn. Oliver Flörke brachte die Gastgeber in Führung (34.), ehe Cedric Schlinke in der Schlussphase ausglich (85.). In der Nachspielzeit sorgte Rinat Kabykenov mit einem umstrittenen Freistoß für den umjubelten Siegtreffer (90.+3).

Kantersieg für Großalmerode