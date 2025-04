Spitzenteams patzen: Spannung pur in der Landesliga Nordost

Der Tabellenführer SC Großschwarzenlohe musste sich im Heimspiel gegen die SG Quelle Fürth überraschend mit einem 2:2 begnügen. Dabei begann die Partie nach Maß: Maximilian Takacs brachte die Gastgeber bereits in der 1. Minute in Führung. In der zweiten Hälfte unterlief Justin Opcin ein unglückliches Eigentor (56.), das den Ausgleich brachte. Großschwarzenlohe zeigte sich verunsichert und geriet in der 83. Minute durch Marvin Schimm sogar in Rückstand. Sebastian Kräftner rettete den Spitzenreiter jedoch postwendend mit dem 2:2-Ausgleich (84.). Trotz des Remis bleibt Großschwarzenlohe mit 67 Punkten an der Tabellenspitze, doch die Konkurrenz rückt näher. Quelle Fürth holte einen wichtigen Zähler im Kampf gegen den Abstieg und steht nun bei 35 Punkten.