Ligabericht
Die Kicker vom ASCK Simbach gewannen am heutigen Nachmittag das Kellerduell gegen Geisenhausen mit 0:2 und sammelt somit ganz wichtige Punkte im Abstiegskampf.
Spitzenteams patzen, Simbach gewinnt Kellerduell gegen Geisenhausen

16. Spieltag Bezirksliga-West: Falkenberg ärgert Tabellenzweiten+++Schierling verpasst Sprung auf Platz 2+++Simbacher Big-Points in Geisenhausen

Bezirksliga West

Der Sonntag-Nachmittag in der Bezirksliga West hatte es in sich - sowohl im Tabellenkeller als auch im Titelrennen. Während der ASCK Simbach im Abstiegsduell Big-Points landete, leisteten sich die beiden Top-Teams aus Schierling und Kelheim empfindliche Rückschläge. Nutznießer des Sonntags: Der FC Ergolding, der nun an der Tabellenspitze allein seine Kreise zieht.

Im Kellerduell setzte sich der ASCK Simbach beim direkten Konkurrenten TSV Geisenhausen mit 0:1 durch und verschaffte sich damit etwas Luft im Abstiegskampf. Für die Hausherren war es hingegen ein herber Dämpfer: Geisenhausen verpasst es erneut, den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze zu verkürzen und rutscht im Tabellenkeller weiter in die Bredouille.

Ganz vorne im Klassement präsentierte sich der Sonntag überraschend aus Sicht der Konkurrenz. Tabellenführer TV Schierling musste gegen den solide aufspielenden SV Sallach eine 0:2-Heimniederlage hinnehmen und ließ damit unerwartet Federn. Doch anstatt die Vorlage zu nutzen, patzte auch der ATSV Kelheim, der mit einem Sieg zum FC Ergolding hätte aufschließen können. Durch das erneute Stolpern des ATSV gehen die Ergoldinger nun als alleiniger Tabellenführer in die kommende Woche – und das Titelrennen bleibt damit völlig neu sortiert.

Heute, 15:00 Uhr
TV Geisenhausen
TV GeisenhausenGeisenhausen
ASCK Simbach/Inn
ASCK Simbach/InnSimbach
0
1
Abpfiff

Thomas Ertl (Geisenhausen): „In der ersten Halbzeit hatten wir etwas mehr Ballbesitz, aber auf beiden Seiten gab es nur wenige klare Torchancen. Nach der Pause war es dann eigentlich ein Spiel auf ein Tor, wir haben den Gegner eingeschnürt, hatten mehrere gute Möglichkeiten. Einmal wurde der Ball sogar von der Torlinie geschlagen, das war eine hundertprozentige Chance für uns. Drei, vier Mal ging der Ball nur um wenige Zentimeter vorbei. Und dann kommt dieser eine Konter und der Schiedsrichter pfeift Elfmeter. Ob man den wirklich geben muss, sei dahingestellt. So endet ein Spiel, das wir über weite Strecken klar dominiert haben, leider mit einer ganz bitteren Niederlage. Heute war’s einfach ein völlig gebrauchter Tag.“

Heute, 15:00 Uhr
TV Schierling
TV SchierlingSchierling
SV Sallach
SV SallachSallach
0
2
Abpfiff

Dominik Salzberger (Trainer TV Schierling): "Keine gutes Bezirksligaspiel, bei sehr schwierigen Platzverhältnissen. Sallach ging früh durch eine Ecke und ein Gestocher im Sechzehner in Führung. In der Folge haben sie versucht alles zu verteidigen und spielten nur mehr lange Bälle. Wir konnten uns keine zwingenden Chancen mehr rausspielen und daher war es von uns heute leider zu wenig."

Heute, 15:00 Uhr
SC Falkenberg
SC FalkenbergFalkenberg
ATSV 1871 Kelheim
ATSV 1871 KelheimATSV Kelheim
2
1
Abpfiff

Christian Gottschalk (sportlicher Leiter): "Das ist die dritte Niederlage in Folge und die Leistung heute war einfach katastrophal. Falkenberg hat uns klar vorgemacht, wie es gehen muss. Eine einfache, kämpferische Spielweise reicht aktuell aus, damit wir keine Antwortdarauf finden. Glückwunsch an Falkenberg zum Sieg.“

