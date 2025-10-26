Spitzenteams patzen, Simbach gewinnt Kellerduell gegen Geisenhausen

Der Sonntag-Nachmittag in der Bezirksliga West hatte es in sich - sowohl im Tabellenkeller als auch im Titelrennen. Während der ASCK Simbach im Abstiegsduell Big-Points landete, leisteten sich die beiden Top-Teams aus Schierling und Kelheim empfindliche Rückschläge. Nutznießer des Sonntags: Der FC Ergolding, der nun an der Tabellenspitze allein seine Kreise zieht.

Im Kellerduell setzte sich der ASCK Simbach beim direkten Konkurrenten TSV Geisenhausen mit 0:1 durch und verschaffte sich damit etwas Luft im Abstiegskampf. Für die Hausherren war es hingegen ein herber Dämpfer: Geisenhausen verpasst es erneut, den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze zu verkürzen und rutscht im Tabellenkeller weiter in die Bredouille.

Ganz vorne im Klassement präsentierte sich der Sonntag überraschend aus Sicht der Konkurrenz. Tabellenführer TV Schierling musste gegen den solide aufspielenden SV Sallach eine 0:2-Heimniederlage hinnehmen und ließ damit unerwartet Federn. Doch anstatt die Vorlage zu nutzen, patzte auch der ATSV Kelheim, der mit einem Sieg zum FC Ergolding hätte aufschließen können. Durch das erneute Stolpern des ATSV gehen die Ergoldinger nun als alleiniger Tabellenführer in die kommende Woche – und das Titelrennen bleibt damit völlig neu sortiert.