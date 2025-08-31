Spitzenteams mühen sich in der B-Liga-Wetzlar

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Wetzlar. Mit einem glanzlosen 1:0 gegen die noch punktlose Blau-Weiß Wetzlar hat die SG Nauborn/Laufdorf ihre weiße Weste und die Tabellenführung in der Fußball-B-Liga verteidigt. Auch Verfolger Waldgirmes III hatte seine liebe Mühe, um mit 2:1 gegen Burgsolms III die Oberhand zu behalten. A-Liga-Absteiger Münchholzhausen/Dutenhofen (3:0 bei Naunheim/Niedergirmes II) und Aufsteiger SG Altenkirchen/Bonbaden/Neukirchen (5:2 gegen den TSV Altenkirchen) landeten ihre dritten Saisonsiege. Während die SG Oberbiel II (2:6 in Hermannstein) weiter auf den ersten Zähler wartet, ermauerte sich Ehringshausen/Dillheim II ein 1:1 bei Spartak Wetzlar.