Ligabericht
Bohdan Pestiienko (l.) vom SC Waldgirmes III trifft in der Fußball-B-Liga Wetzlar gleich doppelt gegen den FC Burgsolms III. (Archivfoto) © Isabel Althof
Spitzenteams mühen sich in der B-Liga-Wetzlar

Teaser KLB WETZLAR: +++ Sowohl die SG Nauborn/Laufdorf als auch der SC Waldgirmes III müssen sich in der Fußball-B-Liga Wetzlar mächtig strecken. Dahinter bringen sich die Verfolger in Stellung +++

Wetzlar. Mit einem glanzlosen 1:0 gegen die noch punktlose Blau-Weiß Wetzlar hat die SG Nauborn/Laufdorf ihre weiße Weste und die Tabellenführung in der Fußball-B-Liga verteidigt. Auch Verfolger Waldgirmes III hatte seine liebe Mühe, um mit 2:1 gegen Burgsolms III die Oberhand zu behalten. A-Liga-Absteiger Münchholzhausen/Dutenhofen (3:0 bei Naunheim/Niedergirmes II) und Aufsteiger SG Altenkirchen/Bonbaden/Neukirchen (5:2 gegen den TSV Altenkirchen) landeten ihre dritten Saisonsiege. Während die SG Oberbiel II (2:6 in Hermannstein) weiter auf den ersten Zähler wartet, ermauerte sich Ehringshausen/Dillheim II ein 1:1 bei Spartak Wetzlar.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

