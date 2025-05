Spitzenteams mit Pflichtaufgaben – Kellerduell in Breinig

So., 18.05.2025, 11:00 Uhr

So., 18.05.2025, 15:30 Uhr

Mit Würselen (8., 32 Punkte) und Burtscheid (12., 26 Punkte) treffen zwei formstarke Mannschaften aufeinander. Die Rhenania könnte mit einem Sieg den Anschluss an die Top 6 wahren, während Burtscheid sich Luft im Tabellenkeller verschaffen will. In der Hinrunde siegte Würselen mit 3:2 – ein enges Spiel ist erneut zu erwarten.