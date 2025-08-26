Spitzenteams marschieren, Aufsteiger Kirchdorf überrascht

– Foto: Philipp Reichelt

Der dritte Spieltag der Bezirksliga Hannover 3 hatte es in sich: Während die Favoriten aus Enzen und Pattensen ihre Spitzenpositionen behaupteten, überraschte Aufsteiger TSV Kirchdorf mit einem Heimsieg über den ambitionierten FC Springe. Am Tabellenende bleiben Lindhorst und Egestorf-Langreder II weiter punktlos.

Der Aufsteiger aus Kirchdorf sorgt weiter für Furore. Gegen den FC Springe gelang der Elf von Pascal Biank ein 3:1-Heimerfolg. Schon in der ersten Halbzeit stellten Brosien (21.) und Schendel (29.) auf 2:0. Zwar kam Springe in der Schlussphase per Foulelfmeter von Mack (86.) noch einmal heran, doch Schendel entschied die Partie in der Nachspielzeit endgültig. Kirchdorfs Trainer Pascal Biank zeigte sich zufrieden, verwies aber auch auf die hektische Phase nach dem Platzverweis gegen Springe:

„Am Ende kann man sagen, dass wir heute das nötige Spielglück auf unserer Seite hatten. Vielleicht haben wir uns das ein bisschen aus dem Pokal erarbeitet.“

Ein wildes Derby sahen die Zuschauer in Ihme-Roloven. Dreimal lag der Gast aus Leveste in Führung, dreimal glichen die Hausherren aus. Besonders in der Schlussphase überschlugen sich die Ereignisse: Blank brachte Leveste in der 77. Minute erneut in Front, doch Musa rettete Ihme-Roloven in der 88. Minute das Remis. Beide Teams bleiben damit in der oberen Tabellenhälfte, ließen aber die Chance auf einen Big Point liegen.

Einen Überraschungserfolg feierte der MTV Rehren gegen den Absteiger aus der Landesliga. Jan Philipp Pinkenburg erzielte in der 76. Minute den goldenen Treffer. Trainer Mike Schönherr sprach von einem verdienten Sieg:

„Es war auf jeden Fall kein unverdienter Sieg. Für uns war es wichtig zu zeigen, dass wir auch gegen solche Gegner mithalten können. Das gibt uns eine Menge Selbstvertrauen.“ >> Hier zum ausführlichem Bericht

Gehrden feierte seinen ersten Saisonsieg. Ressel (12.) und Enßlen (38.) stellten früh die Weichen, ehe Francisco kurz vor Schluss für die Egestorfer verkürzte (86.). Am Ende blieb es jedoch beim 2:1, sodass Gehrden die rote Laterne abgab.

Rinteln musste lange einem Rückstand hinterherlaufen, nachdem Faraj Goltern in der 70. Minute in Führung brachte. Doch Höfemann rettete den Gastgebern in der 89. Minute zumindest einen Punkt. Für Rinteln war es bereits das zweite Remis in dieser Saison.

Spitzenreiter Enzen ließ auch gegen den TSV Luthe nichts anbrennen und siegte klar mit 5:0. Faul (52., 90.), Thiemann (60., 79.) und Reeb (77.) trafen für den haushoch überlegenen Tabellenführer. Luthes Trainer David Oehmigen hob trotz der Niederlage die kämpferische Leistung seiner Mannschaft hervor, sah aber auch die individuellen Fehler als spielentscheidend:

„Im Grunde genommen war klar, wenn wir hier ein Gegentor kassieren, dann wird es sehr, sehr schwer. Am Ende ist das Ergebnis auch in der Höhe in Ordnung.“ Zudem musste Luthe gleich mehrere Verletzungen verkraften – ein herber Rückschlag. >> Hier zum ausführlichem Bericht

Ein Debakel erlebte Aufsteiger Jahn Lindhorst. Gegen stark aufspielende Wunstorfer ging das Team von Trainer Ermlich mit 0:7 unter. Bozkurt schnürte dabei einen Dreierpack (15., 45., 58.), auch Dasdemir, Wichner, Gültekin und Demir trugen sich in die Torschützenliste ein. Während Lindhorst mit 0 Punkten und 2:18 Toren Letzter bleibt, feiert Wunstorf den Befreiungsschlag.