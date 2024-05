Spitzenteams lassen Federn: Wiepenkathen und Deinste spielen nur Remis

Im Kampf um die Spitze der Fußball-Kreisliga Stade schafften der Deinster SV und der TSV Wiepenkathen jeweils nur ein Unentschieden. Im Abstiegskampf holte der TuS Jork Big-Points. Der TSV Großenwörden arbeitet an einem Wunder.

In Unterzahl drehte der TSV Großenwörden dank einer „kämpferisch starken Leistung“ das Spiel gegen die VSV II.

Julian Heinsohns Fallrückzieher in den Winkel zum 2:1 war laut Raschke „das Tor des Jahres“.

„Die Jungs haben alles umgesetzt, was wir in der Halbzeit besprochen haben. Dann haben wir auf Konter gespielt, und es hat perfekt funktioniert“, sagt Trainer Stefan Raschke.

„Am Ende kann es auch 7:5 stehen“, sagt TSV-Trainer Dirk Ahlfeldt, der sich über die richtige Reaktion seines Teams nach der Niederlage in Estebrügge freute.

Nach der Niederlage gegen den Deinster SV fand das Team von Trainer Christoph Stahn wieder in die Spur. „Es war eine dominante und überzeugende Leistung“, sagt Stahn.

„Es ist ein guter Punkt, weil wir spät zurückgekommen sind, mit Blick auf Platz eins aber leider zu wenig.“ Nils Zielesniak ist trotzdem stolz auf sein Team, das Unentschieden sei am Ende verdient gewesen.

In einem Spiel mit vielen Fehlern in der Defensive behielt der ASC Cranz/Esterbügge die Oberhand. „Somit haben wir uns aller Abstiegssorgen entledigt“, sagt Trainer Sven Hubert, der seinem Team zum Ziel gesetzt hatte, die VSV II in der Tabelle zu überholen.