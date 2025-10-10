Spitzenteams in Fernduellen gefordert: Lässt Öpfingen Punkte liegen?

Der 9. Spieltag der Bezirksliga Donau/Iller verspricht Spannung pur: Der FC Burlafingen empfängt die formstarke SGM Aufheim/Holzschwang und will den Tabellenführer ärgern. Die SG Öpfingen muss bei der wiedererstarkten TSG Ehingen bestehen, während Verfolger FV Asch-Sonderbuch in Langenau auf einen Gegner trifft, der zu Hause nur selten Punkte abgibt. Außerdem treffen im Kellerduell der TSV Kettershausen-Bebenhausen und SW Donau aufeinander – für beide geht es um nichts weniger als den Anschluss ans rettende Ufer.



Ein echtes Kellerduell steht in Kettershausen an, wo der TSV Kettershausen-Bebenhausen (13. Platz, 6 Punkte) den punktgleichen SW Donau (15.) empfängt. Beide Teams kassierten bereits über 20 Gegentore und benötigen dringend ein Erfolgserlebnis. Für die Gastgeber ist es eine Chance, den Heimvorteil zu nutzen und zu punkten. Auch die Gäste aus Donau stehen unter Zugzwang, nachdem sie zuletzt mit 3:5 bei der SGM Senden-Ay verloren und erneut Defensivprobleme offenbarten.

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr SV Eggingen Eggingen TSV Blaustein Blaustein 15:00 live PUSH



Beim Duell des SV Eggingen (11. Platz, 7 Punkte) gegen den TSV Blaustein (16., 5 Punkte) steht viel auf dem Spiel. Beide Mannschaften kämpfen um den Anschluss an das untere Mittelfeld. Der SV Eggingen zeigte zuletzt Moral beim 3:3 gegen Aufheim/Holzschwang, während Blaustein nach dem 1:4 gegen Westerheim erneut auswärts bestehen muss. Die Defensive wird entscheidend sein – Eggingen kassierte bereits 20 Gegentreffer, Blaustein gar 21.



Der SV Westerheim (6. Platz, 12 Punkte) empfängt die SGM Senden-Ay (14., 6 Punkte) und möchte nach dem 4:1 in Blaustein weiter Boden auf die Spitzenplätze gutmachen. Die Gäste reisen mit Selbstvertrauen an, denn sie gewannen zuletzt ein torreiches 5:3 gegen SW Donau. Besonders die Offensive der SGM zeigte sich dabei in Torlaune, doch gegen Westerheims kompakte Defensive wird es schwieriger. Ein Sieg könnte Westerheim endgültig in das obere Tabellendrittel katapultieren.



Ein echtes Topspiel: Der TSV Langenau (7. Platz, 12 Punkte) empfängt den Tabellenzweiten FV Asch-Sonderbuch (18 Punkte). Während die Gäste zuletzt 2:1 gegen Aufsteiger Hüttisheim gewannen, will Langenau den heimischen Lauf fortsetzen – vier Siege aus vier Heimspielen sprechen für die Elf von Trainerseite. Für Asch-Sonderbuch zählt jeder Punkt, um den Anschluss an Spitzenreiter Öpfingen zu halten. Die Zuschauer dürfen sich auf eine taktisch geprägte Partie zweier spielstarker Teams freuen.

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr FC Hüttisheim Hüttisheim SV Offenhausen SV Offenhausen 15:00 live PUSH



Der FC Hüttisheim (8. Platz, 11 Punkte) bekommt es mit dem formstarken SV Offenhausen (5., 16 Punkte) zu tun. Die Gastgeber verloren zuletzt knapp beim Tabellenzweiten Asch-Sonderbuch, während Offenhausen mit einem 3:3 gegen Türkgücü Ulm seine starke Offensive erneut unter Beweis stellte. Besonders spannend: Hüttisheim kassierte bislang kaum hohe Niederlagen und gilt zu Hause als unbequem. Offenhausen will mit einem Sieg den Druck auf die Top Vier erhöhen.

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr SC Türkgücü Ulm Türkgücü Ulm SV Jungingen SV Jungingen 15:00 live PUSH



Türkgücü Ulm (4. Platz, 17 Punkte) will im Heimspiel gegen den SV Jungingen (10., 9 Punkte) seine Serie ohne Niederlage fortsetzen. Nach dem spektakulären 3:3 in Offenhausen soll nun ein Sieg her, um den Rückstand zur Tabellenspitze nicht anwachsen zu lassen. Jungingen hingegen stagniert nach dem 1:1 gegen Ehingen und braucht dringend Punkte, um sich vom unteren Mittelfeld abzusetzen. Es dürfte eine Partie werden, in der Türkgücü das Spiel macht und Jungingen auf Konter lauert.

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr TSG Ehingen TSG Ehingen SG Öpfingen SG Öpfingen 15:00 PUSH



Absteiger gegen Tabellenführer – die TSG Ehingen (9. Platz, 9 Punkte) empfängt die noch ungeschlagene SG Öpfingen (1., 22 Punkte). Öpfingen gewann zuletzt 2:0 gegen Burlafingen und hat mit 36 Toren die mit Abstand beste Offensive der Liga. Doch Ehingen ist zu Hause gefährlich und zeigte beim 1:1 in Jungingen defensiv eine solide Leistung. Für die Gäste gilt: Mit einem Sieg würde der Vorsprung auf die Verfolger weiter gefestigt.

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr FC Burlafingen Burlafingen SGM Aufheim Holzschwang SGM Aufheim Holzschwang 15:00 PUSH



Der FC Burlafingen (12. Platz, 7 Punkte) erwartet mit der SGM Aufheim/Holzschwang (3. Platz, 17 Punkte) eine der offensivstärksten Mannschaften der Liga. Nach der 0:2-Niederlage in Öpfingen steht der Aufsteiger unter Druck, will aber im Heimspiel für eine Überraschung sorgen. Aufheim/Holzschwang kam zuletzt in einem spektakulären 3:3 gegen Eggingen nicht über ein Remis hinaus, will nun aber wieder drei Punkte holen. Beide Teams sind für torgefährliche Auftritte bekannt – die Zuschauer dürfen sich auf ein offenes Spiel freuen.

