Spitzenteams im Schneckentempo

Was am Mittwoch los war

Ja wollen die Spitzenteams denn nicht mehr? Hatten Schieren und Lintgen sich bereits am 22.11. mit einem Remis getrennt, so konnte auch in den Nachholspielen am Mittwoch niemand aus den Top 5 im 1.Bezirk der 1.Division einen Sieg holen. Nach einer offenen Begegnung mit Chancen auf beiden Seiten ging Mertzig kurz vor Schluss durch ein Kopfballtor von Decker mit 1:0 in Kehlen zwar in Führung (83.‘), doch kurz darauf machte Carzanziga, ebenfalls nach einer Flanke, das 1:1 (90.‘). Die Punkte wurden entsprechend geteilt, weshalb die Gäste den direkten Anschluss zu den beiden Spitzenplätzen verpassten.

Auf diesen herrscht z.Z. Funkstille. Norden (2.) unterlag unerwartet Sorgenkind Gilsdorf mit 1:3, dies obwohl man eine Gästeführung (0:1, 23.‘) postwendend ausgleichen konnte (1:1, 24.‘). Nach der Pause sorgten zwei Gilsdorfer Distanzschüsse für die Entscheidung. Auch Leader Beggen verlor unerwartet und zwar ausgerechnet beim neuen Verein seines Ex-Keepers Straus, Koerich. Früh in Überzahl nach einen Platzverweis für Brun (31.‘) fanden die „Wichtelcher“ trotz kleinem Chancen-Plus nie zu ihrem Spiel und wurden durch eine sehenswerte Dropkick-Abnahme von Costa aus rund zwanzig Metern überrascht (1:0, 76.‘).

Im Duell der Aufsteiger kannte Fels vor allem in der 2.Halbzeit keine Gnade mit Schlusslicht Wintger. Zur Pause nur knapp mit 1:0 in Front liegend, ließ die AS Rupensia Lusitanos nach dem Dreh drei weitere Treffer zum 4:0-Endstand folgen und bleibt damit knapp über dem Strich. Bastendorf sendete am Mittwochabend ein Lebenszeichen: gegen Hosingen gelang der erst zweite Saisonsieg, dies Trotz früher Gästeführung (0:1, 2.‘). Ab Mitte der 2.Halbzeit gelang es dem FC 47 das Resultat zu drehen und in direkter Reichweite der Abstiegsrelegation zu bleiben. Medernach unterlag Diekirch bereits am 21.November, ein dominantes Useldingen gewann deutlich und verdient mit 5:0 gegen die Alliance Äischdall.

Malget: „viele Chancen herausgespielt und wenig zugelassen“

Kevin Malget (Useldingen): „Der Sieg war verdient, wir haben das Spiel gut dominiert, uns viele Chancen herausgespielt und wenig zugelassen. Am Wochenende müssen wir genauso bestätigen. Wir sind im Moment noch viel zu weit entfernt, um uns Gedanken zu machen, oben heranzukommen. Wir haben im Laufe der Hinrunde nicht die nötige Konstanz in unseren Leistungen gehabt, um oben mitspielen zu können.“





Der 15.Spieltag

Alle Partien der letzten Runde des 1.Bezirks der 1.Division vor der Winterpause werden am Sonntag um 16 Uhr angepfiffen. Dabei wird es an Spannung nicht fehlen: die vier Ersten bleiben unter sich, Norden (2., 33 Punkte) empfängt Mertzig (4., 28) und Beggen (1., 33) ist in Schieren (3., 30) zu Gast! Auch im Abstiegskampf geht es noch einmal zur Sache. Bastendorf (15., 6) begrüßt die Alliance Äischdall (14., 8) zu einer wegweisenden Begegnung, mit Koerich (10., 18) und Gilsdorf (12., 17) stehen sich zwei erfolgreiche Teams vom Mittwoch gegenüber und werden versuchen, Abstand nach ganz unten zu gewinnen.

Am Sonntag