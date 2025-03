Spitzenteams im Gleichschritt; Heidmark müht sich lange

So., 16.03.2025, 15:00 Uhr

Erst erzielte Moritz Erfurt das 1:0, dann drehte Allertal durch Lasse Evers und Johnny Stenske das Ergebnis noch vor der Pause, doch letztendlich blieben die Punkte doch beim heimischen TSV. Nach 60 Minuten war es erneut Erfurt, der den Ausgleich bescherte. Esben Krumwiede und Jonas Erfurt sorgten dann für den 4:2-Heimsieg. Während es für Wietzendorf der zweite Sieg in Serie war, war es für die SG Allertal die zweite Niederlage in Folge.

Bereits früh in der Partie brachte ein Doppelschlag von Serhat Akyol und Flavio Assamoi Ciwan Walsrode auf die Siegerstraße. In der Schlussphase erzielten Dino Delic und erneut Akyol, der auf elf Saisontore stellte die Tore drei und vier. Für Rethem war es die vierte Niederlage in Serie und man steht weiterhin auf dem letzten Platz der Liga.