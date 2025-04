Spitzenteams im Fernduell, Sport-Union Neckarsulm will vorlegen

Die Sport-Union Neckarsulm will mit einem Heimsieg weiter Druck auf die Spitzengruppe ausüben. Nach dem 2:1-Auswärtserfolg in Pleidelsheim geht das Team mit Rückenwind in das Duell. Pflugfelden steckt im Tabellenkeller fest und braucht dringend Zählbares.

---

Beide Teams stehen vor einem richtungsweisenden Spiel im Kampf um den Klassenerhalt. Die SGM Krumme Ebene am Neckar hat nach der Niederlage in Bietigheim nur einen Punkt Vorsprung auf die Abstiegsränge. Pleidelsheim rangiert auf Platz elf und könnte sich mit einem Auswärtssieg etwas Luft verschaffen. ---