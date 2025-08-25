Der 4. Spieltag der Saison brachte klare Trends an die Oberfläche: Während Spitzenreiter SV Großefehn seine makellose Serie mit einem souveränen 4:1 gegen Norden fortsetzte, etablierten sich auch TuS Pewsum, Concordia Ihrhove und BW Borssum in der Verfolgerrolle. Im Tabellenkeller hingegen bleiben Eintracht Hinte und die SpVg Aurich weiterhin sieglos und stecken früh in der Krise. Auffällig war zudem die Torlaune vieler Teams – gleich mehrfach fielen vier oder mehr Treffer, was die Zuschauer mitunter spektakuläre Partien erleben ließ.

Germania Wiesmoor kassierte nach dem Fehlstart den nächsten Rückschlag und bleibt mit nur drei Punkten im Tabellenkeller. Concordia Ihrhove hingegen setzte seinen starken Saisonstart fort und bleibt mit zehn Zählern auf Tuchfühlung zur Tabellenspitze. Besonders beeindruckend: Die Defensive der Ihrhover ließ auch im vierten Spiel kaum Chancen zu. Wiesmoor dagegen muss dringend Stabilität finden, um nicht früh in den Abstiegskampf abzurutschen.

TuRa Westrhauderfehn setzte sich nach einer starken Leistung gegen die SpVg Aurich durch und festigte mit sieben Punkten den Platz im oberen Drittel. Aurich kassierte hingegen bereits die dritte Niederlage und bleibt mit nur einem Punkt im Tabellenkeller. Besonders auffällig war die Offensivstärke von TuRa, die den Gegner über weite Strecken überrollte. Aurich konnte zwar zweimal verkürzen, war defensiv aber zu anfällig.

Hage bleibt auch im vierten Spiel ohne Sieg, holte jedoch immerhin das vierte Remis in Folge. Damit verharrt der SV mit vier Punkten im unteren Tabellenmittelfeld. Es wurde das zu erwartende zähe Spiel, bezeichnend, dass beide Tore erst in der Nachspielzeit fielen. Für Middels ist es zwar der erste Punkt der Saison, besonders darüber freuen konnten sich die Gäste allerdings wohl nicht.

Süderneuland kassierte die zweite Heimniederlage und zeigte erneut große Probleme in der Defensive. Larrelt rehabilitierte sich eindrucksvoll für das 0:7 zum Auftakt gegen Großefehn und steht mit neun Punkten auf Rang fünf. Besonders die Offensive mit bereits 13 Toren in vier Spielen ist aktuell ein echtes Pfund. Aufsteiger Süderneuland muss dagegen aufpassen, nicht in die Abstiegszone abzurutschen.