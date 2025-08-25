 2025-08-21T14:07:42.707Z

Allgemeines
Spitzenteams gnadenlos – TV Bunde verpasst Überraschungserfolg

Hage mit viertem Remis in Folge

Der 4. Spieltag der Saison brachte klare Trends an die Oberfläche: Während Spitzenreiter SV Großefehn seine makellose Serie mit einem souveränen 4:1 gegen Norden fortsetzte, etablierten sich auch TuS Pewsum, Concordia Ihrhove und BW Borssum in der Verfolgerrolle. Im Tabellenkeller hingegen bleiben Eintracht Hinte und die SpVg Aurich weiterhin sieglos und stecken früh in der Krise. Auffällig war zudem die Torlaune vieler Teams – gleich mehrfach fielen vier oder mehr Treffer, was die Zuschauer mitunter spektakuläre Partien erleben ließ.

Gestern, 15:00 Uhr
SV BW Borssum
SV BW BorssumSV BW Borssum
TV Bunde
TV BundeTV Bunde
2
2
Abpfiff

Fr., 22.08.2025, 20:00 Uhr
VfB Germania Wiesmoor
VfB Germania WiesmoorVfB Wiesmoor
SV Concordia Ihrhove
SV Concordia IhrhoveSV Ihrhove
1
3
Abpfiff

Germania Wiesmoor kassierte nach dem Fehlstart den nächsten Rückschlag und bleibt mit nur drei Punkten im Tabellenkeller. Concordia Ihrhove hingegen setzte seinen starken Saisonstart fort und bleibt mit zehn Zählern auf Tuchfühlung zur Tabellenspitze. Besonders beeindruckend: Die Defensive der Ihrhover ließ auch im vierten Spiel kaum Chancen zu. Wiesmoor dagegen muss dringend Stabilität finden, um nicht früh in den Abstiegskampf abzurutschen.

Gestern, 15:00 Uhr
TuRa 07 Westrhauderfehn
TuRa 07 WestrhauderfehnWestrhauderf
SpVg Aurich
SpVg AurichSpVg Aurich
4
2
Abpfiff

TuRa Westrhauderfehn setzte sich nach einer starken Leistung gegen die SpVg Aurich durch und festigte mit sieben Punkten den Platz im oberen Drittel. Aurich kassierte hingegen bereits die dritte Niederlage und bleibt mit nur einem Punkt im Tabellenkeller. Besonders auffällig war die Offensivstärke von TuRa, die den Gegner über weite Strecken überrollte. Aurich konnte zwar zweimal verkürzen, war defensiv aber zu anfällig.

Gestern, 14:00 Uhr
SV Wallinghausen
SV WallinghausenSV Wallingh.
TuS Pewsum
TuS PewsumPewsum
0
2
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
SV Hage
SV HageSV Hage
TuS Middels
TuS MiddelsTuS Middels
1
1
Abpfiff

Hage bleibt auch im vierten Spiel ohne Sieg, holte jedoch immerhin das vierte Remis in Folge. Damit verharrt der SV mit vier Punkten im unteren Tabellenmittelfeld. Es wurde das zu erwartende zähe Spiel, bezeichnend, dass beide Tore erst in der Nachspielzeit fielen. Für Middels ist es zwar der erste Punkt der Saison, besonders darüber freuen konnten sich die Gäste allerdings wohl nicht.

Gestern, 15:00 Uhr
Süderneulander SV
Süderneulander SVSüderneul.SV
SV SF Larrelt/FA Wybelsum
SV SF Larrelt/FA WybelsumSV SF Larrelt/FA Wybelsum
1
5
Abpfiff

Süderneuland kassierte die zweite Heimniederlage und zeigte erneut große Probleme in der Defensive. Larrelt rehabilitierte sich eindrucksvoll für das 0:7 zum Auftakt gegen Großefehn und steht mit neun Punkten auf Rang fünf. Besonders die Offensive mit bereits 13 Toren in vier Spielen ist aktuell ein echtes Pfund. Aufsteiger Süderneuland muss dagegen aufpassen, nicht in die Abstiegszone abzurutschen.

Fr., 22.08.2025, 20:00 Uhr
TuS Eintracht Hinte
TuS Eintracht HinteTuS Hinte
VfL Germania Leer
VfL Germania LeerGerm. Leer
1
4
Abpfiff

Für den Aufsteiger Hinte setzt sich der Fehlstart fort – vier Spiele, vier Niederlagen und nur ein mageres Tor sprechen eine deutliche Sprache. Landesliga-Absteiger Germania Leer konnte dagegen nach drei Pleiten erstmals ein Ausrufezeichen setzen und sichert sich dank des klaren Erfolges die ersten drei Punkte. Besonders auffällig: nach vorne zeigte Leer mehr Durchschlagskraft, während Hinte defensiv erneut völlig überfordert wirkte.

Gestern, 16:00 Uhr
SV Großefehn
SV GroßefehnGroßefehn
FC Norden
FC NordenFC Norden
4
1
Abpfiff

