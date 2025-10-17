Spitzenteams gefordert – Kellerduelle mit Zündstoff

Der 12. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems verspricht Spannung pur: Während Spitzenreiter SV Großefehn weiter ungeschlagen seine Dominanz unter Beweis stellen will, lauert Verfolger TuS Pewsum auf einen Ausrutscher, um den Titelkampf offen zu halten. Dahinter liefern sich mehrere Teams ein enges Rennen um die Plätze in der erweiterten Spitzengruppe. Im Tabellenkeller hingegen spitzt sich die Lage zu – insbesondere VfB Wiesmoor, Germania Leer und Eintracht Hinte stehen bereits jetzt unter enormem Druck. Fans dürfen sich auf intensive Duelle, viele Tore und wegweisende Ergebnisse im Kampf um Aufstieg und Klassenerhalt freuen.

Für Wiesmoor wird die Luft nach der 2:5-Niederlage in Westrhauderfehn immer dünner – mit nur drei Punkten ist man Schlusslicht. Larrelt hingegen spielt bislang eine wechselhafte Saison, konnte zuletzt aber mit offensiv ansprechenden Leistungen überzeugen. Gegen das Tabellenschlusslicht ist ein Sieg Pflicht, um nicht in die untere Tabellenhälfte abzurutschen. Wiesmoor muss endlich defensiv stabiler auftreten, um eine Überraschung zu schaffen.

Borssum will nach dem wichtigen 2:1-Erfolg in Wallinghausen weiter an Stabilität gewinnen und sich in der Spitzengruppe festsetzen. TuRa hingegen ist seit vier Spielen ungeschlagen und kommt mit breiter Brust nach Emden. Besonders die Offensive um Torjäger Holtmann zeigt sich derzeit in Torlaune. In einem Duell zweier formstarker Teams könnte die Tagesform den Ausschlag geben.

Bunde überraschte am letzten Spieltag mit einem 3:2-Erfolg gegen Ihrhove und will nun gegen den Tabellenzweiten nachlegen. Pewsum jedoch ist seit Saisonbeginn ungeschlagen und beeindruckt mit einer gnadenlosen Chancenverwertung. Besonders die 7:0-Gala gegen Norden hat die Ambitionen untermauert. Es trifft formstark auf überragend – Spannung ist garantiert.

Ihrhove hat nach dem 5:3-Erfolg in Larrelt die Serie von vier ungeschlagenen Spielen ausgebaut und bleibt erster Verfolger der Topteams. Aurich steckt dagegen in einem Formtief, gewann zuletzt zwar gegen Bunde, zeigte aber große Schwächen in der Defensive. Besonders Concordias Offensivduo Klink und Rieken ist derzeit kaum zu stoppen. Das Duell verspricht Tore – vor allem, wenn Aurich wieder zu offen agiert.

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr FC Norden FC Norden TuS Middels TuS Middels 15:00 PUSH

Norden erlebte zuletzt ein Debakel in Pewsum (0:7) und will sich nun vor eigenem Publikum rehabilitieren. Middels dagegen konnte mit einem 2:0 gegen Leer Selbstvertrauen tanken und sich etwas von den Abstiegsrängen absetzen. Beide Teams bewegen sich im Mittelfeld, wo jeder Punkt zählt. Ein enges Duell auf Augenhöhe wird erwartet.

Leer steckt nach der 0:2-Niederlage in Middels weiter tief im Tabellenkeller und braucht dringend Punkte. Süderneuland hingegen überraschte mit einem 5:3 gegen Hinte und zeigt sich offensiv stark verbessert. Die Gäste könnten mit einem Sieg endgültig den Anschluss ans Mittelfeld schaffen. Für Leer zählt auf heimischem Boden nur ein Erfolg, um den Absturz zu stoppen.

So., 19.10.2025, 15:30 Uhr TuS Eintracht Hinte TuS Hinte SV Hage SV Hage 15:30 PUSH

Hinte kassierte zuletzt eine schmerzhafte 3:5-Pleite in Süderneuland und bleibt Tabellenletzter. Auch Hage verlor beim 1:4 gegen Großefehn deutlich und sucht nach Stabilität. Beide Mannschaften stehen unter Druck, den Anschluss nicht zu verlieren. Es dürfte ein kampfbetontes Spiel werden, in dem Kleinigkeiten über den Sieg entscheiden.