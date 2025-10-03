Spitzenteams gefordert – Kellerduell in Burtscheid

Der sechste Spieltag der Kreisliga A Aachen bietet wegweisende Begegnungen im Titelkampf und im Tabellenkeller. Während Spitzenreiter SV Eilendorf II zum Ortsderby bei Arminia Eilendorf reist, hofft der Tabellenletzte Germania Freund gegen Stolberg auf den ersten Saisonsieg. Auch im Duell Burtscheid gegen Rott geht es um dringend benötigte Punkte im Abstiegskampf.

Im Kellerduell empfängt der Tabellenfünfzehnte Burtscheid (1 Punkt) den Vorletzten Rott (3 Punkte). Beide Teams warten noch auf einen Befreiungsschlag und benötigen dringend Zählbares, um den Anschluss ans Mittelfeld nicht zu verlieren. Die Partie verspricht viel Einsatz, da schon früh die Richtung für den weiteren Saisonverlauf gestellt wird.

Aufsteiger Germania Freund (1 Punkt) steht mit dem Rücken zur Wand und ist bislang sieglos. Gegner Stolberg (9 Punkte) reist als Tabellenfünfter mit Ambitionen an und könnte sich mit einem Auswärtssieg im oberen Drittel festsetzen. Für Freund zählt dagegen nur ein Erfolg, um die rote Laterne abzugeben.

Kellersberg (10 Punkte) steht trotz der Niederlage gegen Spitzenreiter Eilendorf II noch auf Platz drei. Gegen Berger Preuß (4 Punkte) ist ein Sieg Pflicht, will man sich weiter in den Top Drei behaupten. Die Gäste benötigen dringend Punkte, um sich von den Abstiegsrängen zu distanzieren.

Das Derby im Aachener Osten verspricht Brisanz: Die Reserve des SV Eilendorf führt die Liga mit 15 Punkten und 19:2 Toren souverän an. Gastgeber Arminia Eilendorf (7 Punkte) rangiert im Mittelfeld, dürfte aber hochmotiviert sein, den Tabellenführer zu ärgern. Für die Reserve geht es darum, die makellose Bilanz auszubauen.

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr Grenzwacht Pannesheide Pannesheide FC Eschweiler 2020 Eschweiler

Pannesheide (6 Punkte) empfängt Eschweiler (8 Punkte) in einem direkten Duell um das gesicherte Mittelfeld. Die Gäste haben zuletzt stabil gepunktet und wollen weiter nach oben schielen. Für Grenzwacht wäre ein Heimsieg wichtig, um nicht ins untere Tabellendrittel abzurutschen.

Rhenania Würselen/Euchen (7 Punkte) hat nach zwei Niederlagen wieder etwas gutzumachen und empfängt das noch sieglose Breinig II (3 Punkte). Für die Hausherren bietet sich die Gelegenheit, zurück ins obere Mittelfeld zu rücken. Breinig steht dagegen schon früh in der Saison unter Druck, endlich den ersten Dreier einzufahren.

Der Tabellenzweite Vichttal II (13 Punkte) will seine Ungeschlagen-Serie fortsetzen und den Druck auf Spitzenreiter Eilendorf II hochhalten. Gäste St. Jöris steht mit sieben Zählern im Mittelfeld und könnte mit einem Auswärtssieg überraschend an die oberen Plätze heranrücken. Besonders die Offensivstärke von Vichttal dürfte hier den Ausschlag geben.