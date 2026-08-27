Spitzenteams gefordert: Der 4. Spieltag der Bremen-Liga im Überblick Blumenthal und OSC Bremerhaven marschieren vorneweg, Vatan Sport feiert einen Kantersieg – am 4. Spieltag stehen mehrere richtungsweisende Duelle an. von Sören Mundt · Heute, 09:43 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sven Leinfels

Der vierte Spieltag der Bremen-Liga steht bevor und verspricht erneut reichlich Spannung. An der Tabellenspitze haben der Blumenthaler SV und der OSC Bremerhaven nach drei Spieltagen eine makellose Bilanz vorzuweisen. Während die Spitzenteams ihre Positionen festigen wollen, geht es für mehrere Mannschaften im Tabellenkeller darum, endlich die ersten Punkte einzufahren.

Der Blumenthaler SV setzte am vergangenen Wochenende ein besonders deutliches Ausrufezeichen. Beim SV Werder Bremen III gewann der Absteiger aus der Regionalliga mit 7:1 und verteidigte damit mit neun Punkten sowie einem Torverhältnis von 17:4 die Tabellenführung. Nun empfängt Blumenthal am Sonnabend die BTS Neustadt, die nach der 0:6-Niederlage gegen KSV Vatan Sport weiterhin punktlos am Tabellenende steht.

Punktgleich folgt der OSC Bremerhaven auf Rang zwei. Die Bremerhavener feierten am dritten Spieltag beim SV Grohn einen eindrucksvollen 7:0-Erfolg und haben bislang alle drei Begegnungen gewonnen. Zum Auftakt des vierten Spieltags trifft der OSC am Freitag auf die ebenfalls noch sieglose Leher Turnerschaft. Die Leher unterlagen zuletzt der SG Aumund-Vegesack mit 1:2 und warten nach drei Partien noch immer auf den ersten Punktgewinn.

Auch KSV Vatan Sport zählt nach dem 6:0-Kantersieg bei der BTS Neustadt zu den formstärksten Mannschaften der Liga. Mit sieben Punkten liegt Vatan auf Rang drei und empfängt am Sonntag den SV Grohn. Für die Gäste war das 0:7 gegen den OSC ein herber Rückschlag, nachdem sie zuvor einen Sieg und ein Unentschieden eingefahren hatten.

So., 30.08.2026, 15:00 Uhr KSV Vatan Sport Vatan Sport SV Grohn Grohn 15:00 PUSH

Der Brinkumer SV hat sich durch das klare 3:0 gegen TV Eiche Horn auf den vierten Tabellenplatz verbessert. Mit nun sechs Punkten trifft Brinkum am Sonnabend auf die SG Aumund-Vegesack. Die Gastgeber aus Vegesack kommen ebenfalls mit Rückenwind: Durch den 2:1-Erfolg bei der Leher Turnerschaft schoben sie sich auf Rang sechs vor.

Ein besonders interessantes Duell verspricht auch die Partie zwischen TS Woltmershausen und TuS Schwachhausen. Woltmershausen musste sich zuletzt beim FC Union 60 Bremen mit einem 2:2 begnügen und steht mit vier Punkten im Mittelfeld. Schwachhausen feierte dagegen mit dem 3:2 gegen ESC Geestemünde den ersten Saisonsieg. Die Aufsteiger wollen nun nachlegen und den Anschluss an das Tabellenmittelfeld herstellen.

Der FC Union 60 Bremen ist nach drei Spielen noch ungeschlagen. Beim 2:2 gegen Woltmershausen holte Union bereits das zweite Unentschieden der Saison und steht mit fünf Punkten auf Rang sieben. Am Sonntag wartet mit dem SV Hemelingen allerdings eine schwere Aufgabe. Die Hemelinger haben zwar erst zwei Partien absolviert, beide jedoch gewonnen und dabei sechs Treffer erzielt, ohne ein Gegentor zu kassieren.

So., 30.08.2026, 14:00 Uhr SV Hemelingen Hemelingen FC Union 60 Bremen FC Union 60 Bremen 14:00 PUSH

TV Eiche Horn will nach der 0:3-Niederlage in Brinkum zurück in die Erfolgsspur. Am Sonntag empfangen die Horner den FC Oberneuland. Der FCO hat ebenfalls erst zwei Begegnungen bestritten und steht nach einem Unentschieden und einer Niederlage bei einem Punkt.

So., 30.08.2026, 13:30 Uhr TV Eiche Horn Eiche Horn FC Oberneuland Oberneuland 13:30 PUSH

Bereits am Freitag trifft der ESC Geestemünde auf den SV Werder Bremen III. Beide Mannschaften stehen im unteren Tabellenbereich und benötigen dringend Punkte. Geestemünde unterlag zuletzt bei TuS Schwachhausen knapp mit 2:3 und wartet ebenso wie Werder III weiter auf den ersten Sieg. Die Bremer kassierten beim 1:7 gegen Spitzenreiter Blumenthal die dritte Niederlage im dritten Spiel.

Morgen, 19:30 Uhr ESC Geestemünde Geestemünde SV Werder Bremen Werder III 19:30 PUSH