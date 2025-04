Spitzenteams geben sich keine Blöße - Alkenrath im Abstiegskampf

SC Borussia Köln-Kalk 05 – VfL Rheingold Köln-Poll 1912 6:3

SC Borussia Köln-Kalk 05: Patrick Flohs, Alexander Ulrich, Michael-Mensah Oteng-Appiah, Cemal Kaldirim, Vincent Maximilian Hafner (60. Burhan Akduman), Burak Akduman, Christian Mohr (60. Halil Bayraktar), Dalyan Erik Tosun, Kennedy Loritz, Salim Alsaleh (73. Hasan Ramadani), Can Prange (54. Emre Yildiz) - Trainer: Dominik Steringer - Trainer: Hasan Ramadani

VfL Rheingold Köln-Poll 1912: Jasper Moers, Karo Arif, Marco Rennen, Abderahman Ladouali, Max Dreyer, Simon Schmischke, Thomas De Palma, Yaakoub Ladouali, Jonas Droop, Oliver Awale, Akay Turgut - Trainer: Ali Bilim - Trainer: Fabian Krüger

Tore: 1:0 Salim Alsaleh, 2:0 Burak Akduman, 3:0 Salim Alsaleh, 4:0 Cemal Kaldirim, 5:0 Salim Alsaleh, 6:1 Salim Alsaleh, , 5:1 Mirek Rüttgers (75.), 6:3 Oliver Awale (85.)

Gelb-Rot: Cemal Kaldirim (82./SC Borussia Köln-Kalk 05/)

In einer abwechslungsreichen Partie mit vielen Torraumszenen hat sich der SV Gremberg Humboldt 60/62 mit 6:2 gegen den FC Pesch II durchgesetzt und den ersten Rückrundensieg eingefahren. Wie in der Vorwoche beim 1:1-Unentschieden gegen den VfR Sinnersdorf 1928 gerieten die Gastgeber aus Gremberg auch in diesem Spiel zunächst in Rückstand. Cem Karahan erzielte in der Anfangsphase den Pescher Führungstreffer (9.). Der SV fand allerdings die richtige Antwort auf den Rückstand und drehte das Ergebnis durch Tore von Kerim Soycan (14.) und Samet Cetin (26.) noch in Halbzeit eins. Nach dem Seitenwechsel ging das muntere Scheibenschießen dann erst so richtig los. Soycan (49.), Cetin (68.), Ben Luis Adam (79.) und Terry Galloway (85.) erzielten die Treffer drei bis sechs für Gremberg, Karahan hatte mit seinem zweiten Tor des Tages zum zwischenzeitlichen Anschlusstreffer getroffen.

Für Gremberg ist der Heimerfolg gegen Pesch der erste Sieg im vierten Rückrundenspiel. Damit verteidigt die Mannschaft den dritten Tabellenplatz. Für Pesch läuft es in der zweiten Saisonhälfte ebenfalls noch nicht so rund. Die Zweitvertretung des Vereins aus dem Kölner Nordwesten steht bisher bei einem Sieg und drei Niederlagen.