Spitzenteams der Bezirksliga Enz/Murr siegen im Gleichschritt

Der 17. Spieltag der Bezirksliga Enz/Murr brachte klare Siege für die Favoriten. Tabellenführer SV Leonberg/Eltingen gewann mit 2:0 in Besigheim und baute seine Führung aus. TV Aldingen feierte einen 4:0-Erfolg in Pattonville, während Germania Bietigheim ebenfalls souverän mit 3:0 gegen Dersimspor Ludwigsburg gewann. In den Kellerduellen bleiben die SpVgg Renningen und der TSV Phönix Lomersheim in der Gefahrenzone.