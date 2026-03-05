Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Spitzenteam zu Gast in Hildesheim
VfV 06 empfängt Tabellenführer Egestorf-Langreder – Heimteam will Anschluss an obere Tabellenregion wahren
Im Friedrich-Ebert-Stadion steht dem VfV Borussia 06 Hildesheim eine anspruchsvolle Aufgabe bevor. Am 21. Spieltag der Oberliga Niedersachsen trifft der Tabellenachte auf den aktuellen Spitzenreiter 1. FC Germania Egestorf-Langreder. Für beide Mannschaften geht es um wichtige Punkte im oberen Tabellenbereich.
Ausgangslage vor dem Duell
Die Rollen vor der Begegnung sind klar verteilt. Egestorf-Langreder reist als Tabellenführer nach Hildesheim und hat sich mit 38 Punkten aus 18 Spielen an die Spitze der Liga gesetzt. Der VfV 06 liegt mit 28 Zählern derzeit auf Rang acht und muss den Blick nach oben richten, wenn der Anschluss an die Spitzengruppe nicht verloren gehen soll.
Am vergangenen Spieltag musste der VfV 06 einen Rückschlag hinnehmen. Beim SV Meppen II unterlag die Mannschaft knapp mit 0:1 und verpasste damit die Chance, sich weiter an die oberen Plätze heranzuschieben.
Egestorf-Langreder hingegen bestätigte seine starke Form. Gegen den SV Wilhelmshaven setzte sich der Spitzenreiter mit 2:0 durch und behauptete die Tabellenführung.
Erinnerungen an ein knappes Hinspiel
Bereits das Hinspiel zeigte, dass die Begegnungen zwischen beiden Teams eng verlaufen können. In Egestorf setzte sich die Germania mit 1:0 durch. Den entscheidenden Treffer erzielte Baumgratz kurz vor der Pause.
Trainer und Team in Hildesheim dürfen sich auf eine wichtige Rückkehr freuen. Karsan Doski steht nach überstandener Verletzung wieder im Kader und erweitert die personellen Optionen.
Nicht zur Verfügung steht dagegen Mick Gudra. Der Offensivspieler fällt aufgrund einer Knieverletzung mehrere Wochen aus und hinterlässt eine Lücke im Angriffsspiel der Domstadtelf.
Standortbestimmung für beide Teams
Für den VfV 06 bietet das Heimspiel gegen den Tabellenführer die Gelegenheit, die eigene Position im oberen Tabellenmittelfeld zu festigen und ein Zeichen im Rennen um die vorderen Plätze zu setzen.
Egestorf-Langreder hingegen will seine starke Saison bestätigen und die Spitzenposition weiter behaupten. Angesichts der engen Tabellenkonstellation im oberen Drittel der Oberliga Niedersachsen hat jedes Spiel für den Ligaprimus besonderes Gewicht.