Spitzenteam zu Gast in Hildesheim

Ausgangslage vor dem Duell Die Rollen vor der Begegnung sind klar verteilt. Egestorf-Langreder reist als Tabellenführer nach Hildesheim und hat sich mit 38 Punkten aus 18 Spielen an die Spitze der Liga gesetzt. Der VfV 06 liegt mit 28 Zählern derzeit auf Rang acht und muss den Blick nach oben richten, wenn der Anschluss an die Spitzengruppe nicht verloren gehen soll. Am vergangenen Spieltag musste der VfV 06 einen Rückschlag hinnehmen. Beim SV Meppen II unterlag die Mannschaft knapp mit 0:1 und verpasste damit die Chance, sich weiter an die oberen Plätze heranzuschieben.

Egestorf-Langreder hingegen bestätigte seine starke Form. Gegen den SV Wilhelmshaven setzte sich der Spitzenreiter mit 2:0 durch und behauptete die Tabellenführung. Erinnerungen an ein knappes Hinspiel Bereits das Hinspiel zeigte, dass die Begegnungen zwischen beiden Teams eng verlaufen können. In Egestorf setzte sich die Germania mit 1:0 durch. Den entscheidenden Treffer erzielte Baumgratz kurz vor der Pause.