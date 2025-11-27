Spitzenteam aus Delmenhorst will die Tabellenführung wieder übernehmen

Nach der witterungsbedingten Zwangspause wartet ein echtes Highlight auf die Mannschaft von Malte Bösch. Freitagabend gastiert mit dem SV Atlas Delmenhorst eines der Topteams der Liga im Heeslinger Waldstadion. Anpfiff der Partie ist um 19.30 Uhr.

Die bisherige Bilanz spricht für die Gäste aus der Nähe von Bremen. Fünfmal trafen beide Teams aufeinander, doch ein Sieg war dem Tabellensiebten aus Heeslingen bislang nicht vergönnt. Das soll sich am Freitagabend ändern. Allerdings treffen die Gastgeber nicht nur auf einen Gegner mit Ambitionen in Richtung Regionalliga, sondern auch auf das stärkste Auswärtsteam der Oberliga.

Nach sechs Auswärtspartien hat Atlas eine makellose Bilanz von 18 Punkten auf den gegnerischen Plätzen. Im heimischen Stadion ist das Team von Trainer Key Riebau nicht ganz so erfolgreich. Zuletzt unterlag es Wilhelmshaven mit 1:2 und auch im Testspiel gegen den Regionalligisten MTV Jeddeloh hatte Delmenhorst das Nachsehen und verlor 3:4. Nach den beiden Niederlagen will der Aufstiegsaspirant unbedingt wieder in die Erfolgsspur zurückkehren und zumindest für 48 Stunden die Tabellenführung übernehmen.

Auf den sechsten Platz könnte sich der Heeslinger SC verbessern, wenn es im sechsten Duell den ersten Sieg geben sollte. Voraussetzung dafür ist, dass sich das Abwehrverhalten stark verbessert. Zuletzt zwölf Gegentore in zwei Spielen, davon sechs gegen einen Regionalligisten, sprechen eine eindeutige Sprache. So verwundert es nicht, dass das Thema Abwehrverhalten während der letzten Trainingseinheiten im Mittelpunkt stand.

Personalsorgen des Heeslinger Trainers sind kleiner geworden

"Was nützt es uns, wenn wir gegen Emden vier Tore schießen, gleichzeitig aber sechs kassieren?", so Malte Bösch, dessen Personalsorgen vor dem wichtigen Spiel gegen Delmenhorst um einiges kleiner geworden sind. Luca Rene Althausen hat seine Verletzung auskuriert und stand gegen Emden 30 Minuten auf dem Platz. Am Freitagabend dürfte er in der Defensive mehr als nur eine Option für den Anfangskader sein.

Rechtzeitig zurückgemeldet haben sich auch Oliver Warnke und Tom Trebin, die gegen Spelle/Venhaus noch krankheitsbedingt pausieren mussten. Beide Akteure waren am Sonntag im Testspiel mit von der Partie und dürften im Duell mit dem aktuellen Tabellenzweiten eine ganz wichtige Rolle spielen. Wieder dabei ist auch Peter Bolm. Verzichten muss Malte Bösch dagegen auf Maxi Köhnken (fünfte Gelbe Karte) und Omar Kujabi, der beruflich verhindert ist. Zudem fehlen die Langzeitverletzten Fabio Gerke und Philipp Wilkens. "Wir haben gut trainiert. Alle freuen sich auf das Duell gegen Delmenhorst und werden alles daran setzen, den ersten Sieg im sechsten Vergleich zu erringen", so der HSC Coach im Vorfeld der Partie.