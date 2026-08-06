Spitzenstart, Spitzenspiel

– Foto: Janine Volbert

Besser hätte der Start für beide Teams kaum laufen können. Meister SV SCHOTT Jena setzte mit dem 7:0-Auswärtssieg in Nordhausen direkt ein Ausrufezeichen, während der SV Blau-Weiß '90 Neustadt/Orla mit einem souveränen 3:0 gegen Vizemeister Arnstadt ebenfalls eindrucksvoll in die neue Spielzeit startete.

Doch trotz des klaren Erfolgs will SCHOTT-Trainer Christian Kummer den Auftakt nicht überbewerten. „Der Auftakt in Nordhausen war für uns ergebnistechnisch natürlich erfreulich. Das Spiel bewerten wir nicht über. Nordhausen ist aufgrund der Umstände sicherlich noch nicht auf dem Leistungsniveau, aus dem wir für uns Rückschlüsse ziehen sollten. Das kommende Wochenende ist schon ein ganz anderer Gradmesser.“

Dass SCHOTT trotz des Abgangs von Torjäger Benno Walter zum FC Carl Zeiss Jena gleich siebenmal traf, überrascht Kummer allerdings nicht. „Wir sind in der Offensive trotz des Abgangs von Benno immer noch sehr gut aufgestellt. Es geht darum, dass diese Positionsgruppe gesund durch die Saison kommt. Bis zum verletzungsbedingten Ausscheiden hatte Bocki ähnlich gute Zahlen wie Benno. Ebenso kann ein Luca Klauser, wenn er gesund bleibt, Ähnliches schaffen.“

Dieser Gradmesser heißt Neustadt/Orla – und kommt mit einer Offensive, die schon in der vergangenen Saison zu den gefährlichsten der Liga gehörte - nach dem SV SCHOTT.

Entscheidend sei jedoch nicht der einzelne Torjäger: „Es wird weder Benno noch der Mannschaft gerecht, nur auf die erzielten Tore zu schauen. Die letzte Saison wurde von einer starken Mannschaftsleistung getragen und nicht von Einzelspielern.“

Neustadt wird für den Meister zum ersten echten Gradmesser

Mit Blick auf den kommenden Gegner erwartet der Meister deutlich mehr Gegenwehr als noch zum Saisonauftakt. „Neustadt wird schon ein ganz anderer Gradmesser. Das ist eine Mannschaft mit außergewöhnlichen Offensivfähigkeiten und sie hat die Spiele gegen uns immer sehr gut gestaltet. Uns erwartet eine echte Herausforderung. Sicherlich ist das ein Team, das die Top Drei ins Visier nehmen kann.“

Ganz ohne kleine Spitze kommt Kummer aber nicht aus. Mit einem Augenzwinkern verweist er auf die starke Bilanz seiner Mannschaft gegen die Orlastädter: „Unsere Serie gegen Neustadt ist sehr positiv und das weiß man auch dort. Dort gibt es die Auffassung, dass gegen SCHOTT bisher wenig zu holen war.“

Entscheidend werde sein, „die Offensivpower von Neustadt zu bändigen, eine stabile Defensive zu haben und Eins-gegen-eins-Situationen gut zu verteidigen – oder sie am besten gar nicht erst zuzulassen.“

Walther: „Wir wollen SCHOTT ärgern und besiegen“

Auch in Neustadt ist das Selbstvertrauen nach dem Auftakterfolg groß. Trainer Jürgen Walther sprach nach dem 3:0 gegen Arnstadt von einer „geschlossenen mannschaftlichen Leistung“. „Es zeigt, dass die Jungs alle heiß auf die neue Saison sind. So ein Auftakt ist immer überragend, weil man gleich mit oben dran ist. Unseren aktuellen Fitness- und Spielzustand bekommen wir gegen SCHOTT gespiegelt.“

Verstecken will sich seine Mannschaft beim Meister jedenfalls nicht. „Wir wollen SCHOTT in jedem Duell ärgern und besiegen. Die haben eine brutal gute Qualität, sodass wir einen Top-Tag erwischen müssen. Natürlich wollen wir SCHOTT am Wochenende ärgern, sonst können wir auch zu Hause bleiben.“

Breiter Kader soll Neustadt Hoffnung machen

Walther weiß aber auch, worauf es ankommen wird: „Unsere Chancen vorn müssen rein und defensiv müssen wir kompromisslos verteidigen. Positiv stimmt mich, dass wir im Moment mit 18 bis 20 Mann dreimal pro Woche intensiv trainieren können. Das pusht Qualität und Intensität. Die Stimmung ist sehr gut und jeder weiß, was gegen SCHOTT abverlangt wird.“

Es ist also alles angerichtet für das erste echte Spitzenspiel der noch jungen Saison: Zwei formstarke Mannschaften, jede Menge Offensivqualität und zwei Trainer, die wissen, dass am Samstag bereits ein erster Fingerzeig im Rennen um die Spitzenplätze folgen könnte.