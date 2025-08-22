Spitzenspiele und Kellerduelle – Der 3. Spieltag in der Bezirksliga 4

Die Bezirksliga Hannover 4 biegt auf ihren dritten Spieltag ein – und schon jetzt zeigen sich erste Tendenzen. Während FC Pyrmont Hagen und der FC Ambergau-Volkersheim mit makelloser Bilanz an der Spitze stehen, kämpfen Teams wie Einum, Borsum oder Himmelsthür noch um die ersten Punkte. Mit Duellen wie Giesen gegen Ambergau oder Almstedt gegen Pyrmont stehen direkte Prüfsteine für die Spitzenteams auf dem Programm. Zugleich treffen mit Himmelsthür und Lamspringe zwei Mannschaften
Schliekum ist mit vier Punkten aus den ersten beiden Spielen ordentlich gestartet und rangiert im oberen Mittelfeld. Die Mannschaft zeigte beim 3:2-Sieg gegen Himmelsthür, dass sie in der Offensive flexibel agieren kann. Harsum dagegen wartet nach einem Unentschieden und einer Niederlage weiter auf den ersten Saisonsieg. Besonders defensiv muss der SC stabiler werden, um nicht erneut unter Druck zu geraten.
Der TSV Lenne spielt bislang eine solide Saison: Vier Punkte aus zwei Spielen bei 7:5 Toren bedeuten Tabellenplatz 4. Nach dem 3:3 gegen Hasede will die Offensive um Torjäger Patrick Surmann nun nachlegen. Afferde holte zwar zuletzt einen Punkt, steht mit nur einem Zähler jedoch im unteren Tabellenbereich. Defensiv wirken die Gäste anfällig (4:7 Tore), was gegen die Offensivstärke der Gastgeber ein Problem werden könnte.
Alfeld erwischte einen gemischten Start: Nach der Auftaktniederlage gegen Hasede meldete sich der SVA mit einem spektakulären 6:5-Erfolg gegen Neuhof zurück. Offensiv ist die Mannschaft damit in der Spur, defensiv aber verwundbar. Für Borsum läuft es bislang noch gar nicht: Zwei Niederlagen, 3:10 Tore und Tabellenplatz 16. Gegen Alfeld müssen die Gäste dringend stabiler auftreten, um nicht früh den Anschluss zu verlieren.
Ein echtes Spitzenspiel: Giesen (Platz 3, vier Punkte) trifft auf Ambergau (Platz 2, sechs Punkte). Während Giesen bislang mit starker Defensive (nur ein Gegentor) überzeugte, geht Ambergau mit der Euphorie von zwei Auftaktsiegen in die Partie. Die Gäste präsentierten sich in beiden Spielen effizient und wollen ihre Serie fortsetzen. Beide Teams könnten mit einem Sieg ein Ausrufezeichen im Aufstiegskampf setzen.
Auch hier wartet ein Topduell. Almstedt hat nach einem Sieg und einer Niederlage drei Punkte auf dem Konto, zuletzt aber beim 0:2 gegen Giesen enttäuscht. Pyrmont hingegen ist Tabellenführer, mit zwei Siegen aus zwei Spielen und 6:2 Toren. Die Gäste wollen ihre weiße Weste verteidigen, während Almstedt die Chance hat, sich im oberen Drittel festzusetzen.
Beide Teams stehen nach zwei Spieltagen ohne Sieg da. Himmelsthür (0 Punkte, 3:8 Tore) ist Tabellen-14., Lamspringe holte immerhin zwei Unentschieden und liegt knapp davor. Besonders für die Gastgeber ist es ein wichtiges Spiel, um den Fehlstart nicht weiter auszubauen. Lamspringe hingegen will zeigen, dass sie trotz der fehlenden Siege schwer zu schlagen sind.
Türk Gücü startete mit einem Sieg und einer Niederlage ausgeglichen in die Saison (3 Punkte, 2:2 Tore). Neuhof erlebte zwei torreiche Partien, mit einer Niederlage (2:4 gegen Alfeld) und einem Sieg (6:2 gegen Einum). Damit stehen die Blau-Weißen mit drei Punkten auf Platz 8. Für beide geht es darum, den Anschluss an das obere Mittelfeld nicht zu verlieren.
Ein Duell mit klarer Ausgangslage – zumindest auf dem Papier. Einum wartet nach zwei Niederlagen (2:7 Tore) weiter auf den ersten Punkt und rangiert auf Platz 15. Hasede dagegen startete mit einem 3:2 in Alfeld und einem 3:3 gegen Lenne und hat vier Zähler auf dem Konto. Dennoch warnt Hasedes spielender Co-Trainer Jonas Richter eindringlich davor, den Gegner zu unterschätzen:
„Die Gastgeber haben ihre ersten beiden Begegnungen zwar verloren, doch das täuscht über ihre Qualität hinweg. Einum hat viele individuell gute Spieler und kann jederzeit gefährlich werden. Wir dürfen uns von ihrem bisherigen Punktestand nicht blenden lassen.“
Richter betont zugleich die gute Frühform seines Teams: „Unsere eigenen Leistungen zum Auftakt waren sehr stark und sorgten für die erhoffte Euphorie im Team und Umfeld. Doch genau darin liegt auch eine Gefahr. (…) Wir müssen wieder 110 Prozent geben, wenn wir erfolgreich sein wollen.“
Die Marschroute ist eindeutig: Mit Einsatz und Teamgeist soll die ungeschlagene Serie ausgebaut und der Anschluss an die Spitzengruppe gefestigt werden.
