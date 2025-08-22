Spitzenspiele und Kellerduelle – Der 3. Spieltag in der Bezirksliga 4

– Foto: Marcel Eichholz

Die Bezirksliga Hannover 4 biegt auf ihren dritten Spieltag ein – und schon jetzt zeigen sich erste Tendenzen. Während FC Pyrmont Hagen und der FC Ambergau-Volkersheim mit makelloser Bilanz an der Spitze stehen, kämpfen Teams wie Einum, Borsum oder Himmelsthür noch um die ersten Punkte. Mit Duellen wie Giesen gegen Ambergau oder Almstedt gegen Pyrmont stehen direkte Prüfsteine für die Spitzenteams auf dem Programm. Zugleich treffen mit Himmelsthür und Lamspringe zwei Mannschaften

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr TuSpo Schliekum Schliekum SC Harsum SC Harsum 15:00 PUSH

Schliekum ist mit vier Punkten aus den ersten beiden Spielen ordentlich gestartet und rangiert im oberen Mittelfeld. Die Mannschaft zeigte beim 3:2-Sieg gegen Himmelsthür, dass sie in der Offensive flexibel agieren kann. Harsum dagegen wartet nach einem Unentschieden und einer Niederlage weiter auf den ersten Saisonsieg. Besonders defensiv muss der SC stabiler werden, um nicht erneut unter Druck zu geraten.

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr TSV 1900 Lenne TSV Lenne SV Eintracht Afferde Etr Afferde 15:00 PUSH

Der TSV Lenne spielt bislang eine solide Saison: Vier Punkte aus zwei Spielen bei 7:5 Toren bedeuten Tabellenplatz 4. Nach dem 3:3 gegen Hasede will die Offensive um Torjäger Patrick Surmann nun nachlegen. Afferde holte zwar zuletzt einen Punkt, steht mit nur einem Zähler jedoch im unteren Tabellenbereich. Defensiv wirken die Gäste anfällig (4:7 Tore), was gegen die Offensivstärke der Gastgeber ein Problem werden könnte.

Alfeld erwischte einen gemischten Start: Nach der Auftaktniederlage gegen Hasede meldete sich der SVA mit einem spektakulären 6:5-Erfolg gegen Neuhof zurück. Offensiv ist die Mannschaft damit in der Spur, defensiv aber verwundbar. Für Borsum läuft es bislang noch gar nicht: Zwei Niederlagen, 3:10 Tore und Tabellenplatz 16. Gegen Alfeld müssen die Gäste dringend stabiler auftreten, um nicht früh den Anschluss zu verlieren.

Ein echtes Spitzenspiel: Giesen (Platz 3, vier Punkte) trifft auf Ambergau (Platz 2, sechs Punkte). Während Giesen bislang mit starker Defensive (nur ein Gegentor) überzeugte, geht Ambergau mit der Euphorie von zwei Auftaktsiegen in die Partie. Die Gäste präsentierten sich in beiden Spielen effizient und wollen ihre Serie fortsetzen. Beide Teams könnten mit einem Sieg ein Ausrufezeichen im Aufstiegskampf setzen.

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr MTV Almstedt MTV Almstedt FC Pyrmont Hagen FC Pyrmont 15:00 PUSH

Auch hier wartet ein Topduell. Almstedt hat nach einem Sieg und einer Niederlage drei Punkte auf dem Konto, zuletzt aber beim 0:2 gegen Giesen enttäuscht. Pyrmont hingegen ist Tabellenführer, mit zwei Siegen aus zwei Spielen und 6:2 Toren. Die Gäste wollen ihre weiße Weste verteidigen, während Almstedt die Chance hat, sich im oberen Drittel festzusetzen.

Beide Teams stehen nach zwei Spieltagen ohne Sieg da. Himmelsthür (0 Punkte, 3:8 Tore) ist Tabellen-14., Lamspringe holte immerhin zwei Unentschieden und liegt knapp davor. Besonders für die Gastgeber ist es ein wichtiges Spiel, um den Fehlstart nicht weiter auszubauen. Lamspringe hingegen will zeigen, dass sie trotz der fehlenden Siege schwer zu schlagen sind.

Türk Gücü startete mit einem Sieg und einer Niederlage ausgeglichen in die Saison (3 Punkte, 2:2 Tore). Neuhof erlebte zwei torreiche Partien, mit einer Niederlage (2:4 gegen Alfeld) und einem Sieg (6:2 gegen Einum). Damit stehen die Blau-Weißen mit drei Punkten auf Platz 8. Für beide geht es darum, den Anschluss an das obere Mittelfeld nicht zu verlieren.

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr SV Einum SV Einum TuS Hasede 1928 TuS Hasede 15:00 PUSH