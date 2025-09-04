Spitzenspiele und Kellerduelle am 4. Spieltag

Die Kreisliga Diepholz biegt mit dem 4. Spieltag auf ihre nächste spannende Etappe ein. Ganz oben marschiert der SV Friesen Lembruch bislang makellos, während sich gleich mehrere Teams im Verfolgerfeld positionieren. Doch auch im Tabellenkeller kommt es am Wochenende zu brisanten Begegnungen. Zahlreiche Trainer haben sich vorab geäußert – die Erwartungen reichen von vorsichtigem Optimismus bis hin zu klaren Kampfansagen.

Bereits am Donnerstagabend eröffnet die SG Diepholz gegen den SV Jura Eydelstedt den Spieltag. SG-Coach Kevin Tanke gibt sich selbstbewusst: „Wir wollen auf jeden Fall den Rückenwind aus den letzten zwei Spielen mitnehmen. Wir erwarten mit Eydelstedt eine sehr kämpferische Mannschaft.“ Auf der anderen Seite wirkt Jura-Trainer Michael Schultalbers nachdenklich: „Wir haben gerade gestern im Pokal gegen Südweyhe ein erschreckendes Spiel abgeliefert. Leider plagen uns da momentan große Verletzungssorgen. Am Ende ist es für uns ein absolutes Bonusspiel. Wir werden versuchen, über eine sichere Defensive Nadelstiche zu setzen und schauen, ob wir Diepholz ein bisschen ärgern können.“

TSV Bassum – SV Heiligenfelde II (Fr., 05.09., 20:00 Uhr)

Der Absteiger aus Bassum empfängt am Freitagabend die Reserve aus Heiligenfelde. Während Bassum mit zwei Siegen gut gestartet ist, braucht Heiligenfelde dringend Punkte, um sich vom unteren Tabellenmittelfeld abzusetzen. Beide Teams wissen, dass ein Erfolg ein wichtiges Signal für den weiteren Saisonverlauf wäre.

SV Friesen Lembruch – SV Bruchhausen-Vilsen II (Sa., 06.09., 14:30 Uhr)

Das absolute Topspiel findet am Samstagnachmittag in Lembruch statt. Die Gastgeber sind mit vier Siegen in vier Spielen perfekt gestartet. Gäste-Trainer Timo Brauer zeigt Respekt: „Mit Lembruch wartet auf uns am Samstag als verlustpunktfreier Spitzenreiter die aktuelle Mannschaft der Stunde. Wir sind uns der Schwere der Aufgabe bewusst. Aber wir wissen auch um unsere Stärken und werden versuchen, dort wieder eine gute Leistung abzurufen, um etwas mitzunehmen.“

TSV Holzhausen-Bahrenborstel – SV Mörsen-Scharrendorf (So., 07.09., 15:00 Uhr)

Holzhausen wartet weiterhin auf die ersten Punkte und steht damit schon früh unter Druck. Der Trainer fordert klare Antworten: „Wir wollen eine Reaktion zeigen! Es deutlich besser machen als gegen Lembruch! Wir wollen und müssen anfangen zu punkten!“ Gegen Mörsen-Scharrendorf, das gut in die Saison gestartet ist, dürfte das aber ein schweres Unterfangen werden.

SV Dickel 1974 – TuS Lemförde (So., 07.09., 15:00 Uhr)

Ein echtes Kellerduell: Aufsteiger Dickel trifft auf Absteiger Lemförde. Beide Teams warten noch auf den ersten Saisonsieg. TuS-Coach Friedel Holle reist dennoch optimistisch an: „Wir fahren optimistisch nach Dickel. Ganz im Gegenteil zu zuletzt kommen sogar wieder zwei Leute dazu. Gegen Seckenhausen haben wir klare Fortschritte gemacht. Wir haben nichts mehr zu verschenken und wollen es so angehen.“ Für den Verlierer dieser Partie könnte es schon früh ungemütlich werden.

TV Einigkeit Nordwohlde – SV Weyhe (So., 07.09., 15:00 Uhr)

Personell arg gebeutelt muss Nordwohlde den starken SV Weyhe empfangen. Teammanager Thomas Liwotto beschreibt die Lage nüchtern: „Aktuell sind wir personell eher schwach aufgestellt, da wir einige Urlauber und noch mehr verletzte haben. Weyhe ist spielerisch schon deutlich weiter als wir. Trotzdem haben wir gegen Diepholz und Bassum gezeigt, dass wir die Großen der Liga ärgern können.“

Weyhe-Trainer Uwe Bischoff zeigt sich gewarnt: „Nordwohlde ist ein sehr heimstarkes Team. Trotzdem wollen wir unser Spiel durchdringen. Dabei können wir auf einige Spieler zurückgreifen, die zuletzt fehlten.“

SV Marhorst – TuS Barenburg (So., 07.09., 15:00 Uhr)

Marhorst will im Heimspiel gegen Barenburg endlich den ersten Saisonsieg feiern. Die Gäste hingegen wollen ihren Auswärtserfolg ausbauen und sich im Tabellenmittelfeld festsetzen.

TSG Seckenhausen-Fahrenhorst – TSV Okel (So., 07.09., 15:30 Uhr)

Ein Duell zweier ambitionierter Teams rundet den Spieltag ab. Okel-Trainer Rico Volkmann ist sich der Schwere bewusst: „Aufgrund der aktuellen Verfassung geht Seckenhausen als Favorit ins Spiel. Für uns ist es wichtig, wieder zu unserer Form zu finden und uns mit positiven Ergebnissen hochzuziehen. Mit einem Unentschieden könnte ich gut leben.“ Seckenhausen dagegen will zu Hause die nächsten Punkte einfahren und die eigene Serie fortsetzen.

Der 4. Spieltag der Kreisliga Diepholz verspricht Hochspannung: Während Spitzenreiter Lembruch seine weiße Weste verteidigen möchte, kommt es im Tabellenkeller zu richtungsweisenden Duellen. Viele Trainer geben sich kämpferisch – und genau diese Mischung dürfte für einen intensiven Fußballsonntag sorgen.