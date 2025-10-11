Spitzenspiele pur: Zweiter gegen Vierter und Dritter gegen Erster

Der 10. Spieltag der Bezirksliga Braunschweig 4 bringt gleich mehrere Kracher mit sich: Ob im Topspiel zwischen Sparta und Hainberg, beim Verfolgerduell in Landolfshausen oder in den Kellerpartien in Groß Ellershausen und Osterode – Spannung ist garantiert. Nach einem torreichen 9. Spieltag, in dem Hainberg und Landolfshausen ihre Siegesserien ausbauten, geht es nun um wichtige Weichenstellungen im Titelrennen und Abstiegskampf.

TuSpo Petershütte (14.) – 1. SC Göttingen 05 II (5.) Petershütte unterlag zuletzt mit 2:4 in Denkershausen und steht weiter im unteren Tabellendrittel. Nun wartet mit der Reserve des 1. SC Göttingen 05 ein spielstarker Gegner, der nach dem 3:1-Erfolg über Groß Ellershausen den Anschluss nach oben wahren will. Die Gäste überzeugen vor allem durch ihre stabile Defensive und variable Offensive. Petershütte braucht dagegen dringend Punkte, um nicht tiefer in den Keller zu rutschen. Ein Duell zwischen Pflicht und Hoffnung.

SG Bergdörfer (6.) – SG Eintracht Denkershausen-Lagershausen (10.) Bergdörfer setzte mit dem 3:0 in Göttingen ein Ausrufezeichen und will den Schwung nun in die Heimpartie mitnehmen. Denkershausen kommt nach dem 4:2-Sieg gegen Petershütte mit neuem Selbstvertrauen. Beide Teams agieren offensivfreudig, was auf ein temporeiches Spiel hindeutet. Bergdörfer könnte mit einem Sieg wieder an die Spitzenplätze heranrücken. Für Denkershausen geht es darum, den Abstand nach unten zu vergrößern.