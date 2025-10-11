Spitzenspiele pur: Zweiter gegen Vierter und Dritter gegen Erster

Der 10. Spieltag der Bezirksliga Braunschweig 4 bringt gleich mehrere Kracher mit sich: Ob im Topspiel zwischen Sparta und Hainberg, beim Verfolgerduell in Landolfshausen oder in den Kellerpartien in Groß Ellershausen und Osterode – Spannung ist garantiert. Nach einem torreichen 9. Spieltag, in dem Hainberg und Landolfshausen ihre Siegesserien ausbauten, geht es nun um wichtige Weichenstellungen im Titelrennen und Abstiegskampf.
Petershütte unterlag zuletzt mit 2:4 in Denkershausen und steht weiter im unteren Tabellendrittel. Nun wartet mit der Reserve des 1. SC Göttingen 05 ein spielstarker Gegner, der nach dem 3:1-Erfolg über Groß Ellershausen den Anschluss nach oben wahren will. Die Gäste überzeugen vor allem durch ihre stabile Defensive und variable Offensive. Petershütte braucht dagegen dringend Punkte, um nicht tiefer in den Keller zu rutschen. Ein Duell zwischen Pflicht und Hoffnung.
Bergdörfer setzte mit dem 3:0 in Göttingen ein Ausrufezeichen und will den Schwung nun in die Heimpartie mitnehmen. Denkershausen kommt nach dem 4:2-Sieg gegen Petershütte mit neuem Selbstvertrauen. Beide Teams agieren offensivfreudig, was auf ein temporeiches Spiel hindeutet. Bergdörfer könnte mit einem Sieg wieder an die Spitzenplätze heranrücken. Für Denkershausen geht es darum, den Abstand nach unten zu vergrößern.
Das Spitzenspiel beim TSV verspricht Hochspannung: Landolfshausen, punktgleich mit Hainberg, will nach dem 4:2 in Niedernjesa weiter Druck auf den Tabellenführer ausüben. Der RSV zeigte sich zuletzt anfällig in der Defensive und verlor 0:3 gegen Bergdörfer. Der RSV braucht ein Erfolgserlebnis, um nicht den Anschluss an die Top Drei zu verlieren. Ein Duell mit viel Qualität und hoher Intensität.
Beide Teams feierten zuletzt torreiche Spiele – Rotenberg siegte 4:2 in Lenglern, Niedernjesa unterlag Landolfshausen trotz ordentlicher Leistung. In diesem Duell geht es um wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Rotenberg hat die Formkurve zuletzt klar nach oben gezeigt und will sich im Mittelfeld festsetzen. Niedernjesa muss defensiv kompakter agieren, um in der Fremde zu bestehen. Ein Duell, das über Tabellenregionen hinweg Bedeutung hat.
Lenglern verlor zuletzt 2:4 gegen Rotenberg, während Nörten-Hardenberg nach einem spielfreien Wochenende ausgeruht anreist. Der Aufsteiger aus Lenglern braucht dringend Punkte, um nicht in die Abstiegszone zu rutschen. Der SSV hingegen kann mit einem Sieg seine Position im oberen Drittel festigen. Für Lenglern zählt vor allem Kampfgeist.
Mehr Spitzenspiel geht nicht: Sparta empfängt den noch ungeschlagenen Tabellenführer Hainberg. Die Hausherren siegten am vergangenen Wochenende souverän mit 3:1 in Werratal und wollen nun den großen Favoriten ärgern. Hainberg präsentiert sich in bestechender Form und blieb auch beim jüngsten 2:0-Erfolg makellos. Für Sparta geht es um den Anschluss an die Tabellenspitze, für Hainberg um die alleinige Führung. Ein Göttinger Derby mit Titelcharakter.
Der SCW feierte mit dem 4:0 in Osterode einen souveränen Sieg und will nun nachlegen. Werratal musste sich Sparta Göttingen mit 1:3 geschlagen geben, zeigte aber erneut eine engagierte Leistung. Beide Teams trennen nur wenige Punkte – ein Duell um die Mittelfeldführung. SCW will mit seiner Heimstärke punkten, Werratal setzt auf Konter. Ein ausgeglichenes Spiel, das durch Kleinigkeiten entschieden werden könnte.
Das Kellerduell des Spieltages: Beide Mannschaften stehen mit dem Rücken zur Wand. Groß Ellershausen unterlag zuletzt 1:3 in Göttingen, Osterode ging beim 0:4 gegen den SCW erneut leer aus. Für beide gilt: Verlieren verboten. Die Gastgeber wollen ihre spielerische Linie wiederfinden, Osterode sucht nach dem ersten Saisonsieg. Ein echtes Endspiel im Tabellenkeller.