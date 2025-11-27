Spitzenspiele: Luckenwalde contra Krieschow, Ströbitz gegen Seelow

– Foto: Roy Fischer

Der kommende Samstag verspricht Dramatik pur. Am 13. Spieltag der Landesliga Süd kommt es unter anderem zu zwei Spitzenspielen. Tabellenführer FSV 63 Luckenwalde II empfängt den VfB 1921 Krieschow II, der auf Platz drei steht. Der Tabellenfünfte SV Wacker 09 Ströbitz genießt Heimrecht gegen den SV Victoria Seelow, der Rang zwei einnimmt.

Lübben kommt mit dem 4:3-Spektakel gegen Großziethen im Rücken mit Rückenwind ins Heimspiel. Jonas Bergan und Lucas Ballnow waren dort die prägenden Figuren – und genau auf sie wird es gegen Trebbin erneut ankommen. Die Gäste reisen jedoch mit dem Mut aus dem 3:3 gegen Eisenhüttenstadt an, in dem Paul Göring und Junior Fofana mit wichtigen Treffern überzeugten. Beide Teams kamen zuletzt in Fahrt, und gerade für Lübben steht viel auf dem Spiel: Jeder Punkt zählt im Tabellenkeller, doch Trebbin kämpft ebenfalls darum, den Anschluss ans Mittelfeld nicht zu verlieren.

---

Eisenhüttenstadt holte in Trebbin ein kämpferisches 3:3, bei dem Martin Mangabo Ongori und Danny Grünberg die Mannschaft retteten. Nun kommt Erkner – und der Gast reist mit dem dringend benötigten 4:0-Befreiungsschlag gegen Lauchhammer an. Besonders Florian Fleck glänzte mit zwei Treffern. Für beide Teams ist das Duell richtungsweisend: Eisenhüttenstadt kann sich im oberen Mittelfeld festsetzen, während Erkner die Abstiegsränge hinter sich lassen will. Die Vorzeichen lassen ein intensives, körperbetontes Spiel erwarten. ---

Sa., 29.11.2025, 13:00 Uhr FC Lauchhammer Lauchhammer SV Frankonia Wernsdorf 1919 Wernsdorf 13:00 PUSH

Für Lauchhammer wird die Luft immer dünner: Nur ein Punkt aus zwölf Spielen, zuletzt ein 0:4 in Erkner – die Mannschaft steckt tief im Tabellenkeller fest. Und nun kommt ein Gegner mit neuer Selbstsicherheit. Wernsdorf überzeugte beim klaren 3:0 über Döbern, Gordon Teichert traf doppelt, Patrick Jahn setzte den Schlusspunkt. Wernsdorf hat sich gefangen, während Lauchhammer dringend ein Lebenszeichen braucht. Die Ausgangslage spricht deutlich für die Gäste, doch Lauchhammer ist an einem Punkt angekommen, an dem nur noch Mut hilft. ---

Döbern musste zuletzt ein 0:3 in Wernsdorf hinnehmen, während Brieske/Senftenberg ein 1:1 gegen Ströbitz erkämpfte. Die Gastgeber wollen zu Hause Wiedergutmachung betreiben, müssen dabei aber offensiv stärker werden. Brieske zeigte beim Remis Moral – Tobias Schumann erzielte den Ausgleich nach Rückstand – und reist stabilisiert an. Beide Teams stehen im Mittelfeld und wissen: Ein Sieg könnte den Startschuss für eine Serie bedeuten. ---

Sa., 29.11.2025, 13:00 Uhr SV Wacker 09 Ströbitz SV Wacker 09 SV Victoria Seelow Seelow 13:00 PUSH

Ein Topspiel: Ströbitz bleibt nach dem 1:1 bei Brieske oben dran, während Seelow nach dem souveränen 3:0 gegen Guben seine Rolle als Spitzenverfolger bestätigt hat. Till Schubert, Molapo Tshimega Reabetsoe und Piotr Rymar trugen sich zuletzt in die Torschützenliste ein – Seelow überzeugt als Kollektiv und bleibt das Maß der Dinge hinter Luckenwalde. Doch Ströbitz ist heimstark, bissig und brandgefährlich. Dieses Duell hat das Potenzial, den Kampf um die Tabellenspitze neu zu ordnen. ---

Guben musste beim 0:3 in Seelow einen Dämpfer hinnehmen, doch die Mannschaft zählt weiter zu den Topteams. Hohenleipisch hatte spielfrei – das Duell gegen Luckenwalde fiel witterungsbedingt aus – und reist nun mit frischen Kräften an. Ein Spitzenspiel auf Augenhöhe bahnt sich an. ---

Sa., 29.11.2025, 13:00 Uhr FSV 63 Luckenwalde Luckenwalde II VfB 1921 Krieschow Krieschow II 13:00 PUSH

Der Tabellenführer FSV 63 Luckenwalde II ist weiter makellos, zwölf Siege aus zwölf Spielen – und nach dem abgesagten Spiel in Hohenleipisch brennt Luckenwalde darauf, wieder auf dem Platz zu stehen. Gegner Krieschow gewann zuletzt 2:1 gegen Wildau, drehte das Spiel spät durch Sven Konzack und Janis Kamke und hat nun wieder Schwung. Doch gegen Luckenwalde braucht es mehr als ein Momentum: Der Spitzenreiter ist in Torlaune, defensiv stabil und will die perfekte Serie weiter ausbauen. ---

Sa., 29.11.2025, 16:45 Uhr SG Großziethen Großziethen SG Phönix Wildau 95 SG Wildau 16:45 PUSH