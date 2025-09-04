 2025-09-04T13:21:47.781Z

Spitzenspiele, Kellerduelle und Derby-Charakter

Der 5. Spieltag der Bezirksliga Hannover 3 im Überblick

Nach einem ereignisreichen vierten Spieltag geht es in der Bezirksliga Hannover 3 Schlag auf Schlag weiter. An der Tabellenspitze marschieren SW Enzen und Absteiger Pattensen weiter vorneweg, während im Tabellenkeller mehrere Teams dringend auf den Befreiungsschlag hoffen. Der 5. Spieltag hält dabei sowohl Spitzenduelle als auch wegweisende Partien für den Abstiegskampf bereit.

Springe steckt mit nur drei Punkten im unteren Drittel fest und verlor zuletzt knapp gegen Spitzenreiter Enzen (2:3). Nun wartet mit dem SC Rinteln ein Gegner, der nach dem 6:1-Kantersieg über Luthe mit breiter Brust anreist. Für Springe geht es darum, den Negativtrend zu stoppen, während Rinteln mit einem weiteren Erfolg den Anschluss an die Tabellenspitze halten will.

Kirchdorf zeigte beim 2:2 in Arnum Moral und liegt als Aufsteiger mit sieben Punkten im oberen Mittelfeld. Mit SW Enzen reist nun allerdings der unangefochtene Spitzenreiter an, der bisher alle vier Spiele gewann und mit 23:3 Toren die beste Offensive und Defensive der Liga stellt. Es ist die größte Bewährungsprobe für Kirchdorf in dieser Saison.

Während Ihme-Roloven ungeschlagen und stabil auf Platz vier steht, wartet die Reserve aus Egestorf weiter auf den ersten Sieg. Das 1:1 gegen Rehren zuletzt war zwar ein kleiner Achtungserfolg, doch mit nur einem Punkt aus vier Spielen bleibt das Team tief im Tabellenkeller. Alles andere als ein Sieg würde für Ihme-Roloven eine Enttäuschung darstellen.

Rehren blieb auch im vierten Saisonspiel ungeschlagen und kassierte beim 1:1 in Egestorf erst das erste Gegentor der Saison. Nun empfängt man Goltern, das nach drei Niederlagen in Folge zuletzt beim 3:2 gegen Gehrden einen wichtigen Befreiungsschlag landen konnte. Rehren geht als Favorit in die Partie, muss aber die eigene Effizienz vor dem Tor steigern.

Sowohl Gehrden als auch Luthe stehen mit drei Punkten am Tabellenende. Beide kassierten am vergangenen Spieltag deutliche Niederlagen (Gehrden 2:3 in Goltern, Luthe 1:6 in Rinteln) und brauchen dringend ein Erfolgserlebnis. Für den Verlierer der Partie droht ein frühes Abrutschen in den Abstiegskampf.

Arnum und Wunstorf sind Tabellennachbarn, beide mit bisher durchwachsenen Ergebnissen. Während Arnum zuletzt ein 2:2 gegen Kirchdorf erreichte, kassierte Wunstorf ein deutliches 0:5 gegen Pattensen. Für beide Mannschaften bietet die Partie die Gelegenheit, den Abstand zur Abstiegszone zu vergrößern.

Pattensen bleibt der schärfste Verfolger von Enzen. Nach dem klaren 5:0 in Wunstorf will der Absteiger auch gegen Leveste nachlegen, um den Druck auf den Spitzenreiter hochzuhalten. Leveste hingegen wartet seit dem Auftaktsieg auf einen weiteren Dreier und zeigte beim 2:2 gegen Jahn Lindhorst erneut Schwächen in der Defensive.

Am Tabellenende empfängt Aufsteiger Jahn Lindhorst den Landesliga-Absteiger Eldagsen. Lindhorst wartet nach vier Spielen weiter auf den ersten Sieg, konnte beim 2:2 gegen Leveste aber zumindest den ersten Punkt einfahren. Eldagsen blieb zuletzt beim 0:0 gegen Ihme-Roloven ohne Torerfolg und steht bei fünf Punkten. Für beide Mannschaften geht es um wichtige Zähler, um die eigene Position zu festigen.

