Spitzenspiele in Zorbau und Magdeburg, Stadtderby in Halle

Nach dem Landespokal-Ausflug am vergangenen Wochenende geht es für die Verbandsligisten nun wieder um Punkte. Der dritte Spieltag hält unter anderem zwei Spitzenspiele und ein Stadtderby parat.

Heute, 19:00 Uhr
SG Rot-Weiß Thalheim
SG Rot-Weiß ThalheimThalheim
SC Bernburg
SC BernburgSC Bernburg
19:00live

Zum Auftakt des dritten Spieltags empfängt die SG Rot-Weiß Thalheim am Freitagabend den SC Bernburg. Beide Teams wollen ihren ersten Dreier der Saison einfahren: Während die Thalheimer nach zwei Partien bei einem Zähler stehen, sind die Bernburger als eines von nur drei Teams noch punktlos.

Morgen, 14:00 Uhr
SV Blau-Weiß Zorbau
SV Blau-Weiß ZorbauZorbau
1. FC Bitterfeld-Wolfen
1. FC Bitterfeld-WolfenBitterfeld
14:00live

Zum Gipfeltreffen kommt es am Sonnabend um 14 Uhr in Zorbau. Der Tabellenführer SV Blau-Weiß Zorbau empfängt den zweitplatzierten 1. FC Bitterfeld-Wolfen. Damit duellieren sich die beiden einzigen Teams mit der Maximalausbeute von sechs Punkten. Im dachbleche24-Landespokal mussten allerdings beide am vergangenen Wochenende die Segel streichen.

Morgen, 14:00 Uhr
BSV Halle-Ammendorf
BSV Halle-AmmendorfAmmendorf
SV Blau-Weiß Dölau
SV Blau-Weiß DölauDölau
14:00live

In Halle ist am Sonnabend wieder Stadtderby-Zeit! Der BSV Halle-Ammendorf empfängt den SV Blau-Weiß Dölau zum nunmehr 17. Aufeinandertreffen in Sachsen-Anhalts höchster Spielklasse. Die Gesamtbilanz spricht deutlich für den BSV. In der Vorsaison trennten sich die Stadtrivalen allerdings einmal mit 0:0 und einmal gewannen die Dölauer mit 3:0.

Morgen, 15:00 Uhr
SV Dessau 05
SV Dessau 05Dessau 05
FSV Barleben
FSV BarlebenBarleben
15:00live

Der Saisonstart des FSV Barleben lief schleppend. In der Verbandsliga steht das Team aus dem Norden von Magdeburg noch punktlos, im Landespokal musste es zuletzt gegen den Landesklasse-Vertreter Burger BC (0:1) die Segel streichen. Zu Gast beim SV Dessau 05 soll am Sonnabend ein Erfolgserlebnis her. Die Hausherren kommen nach dem 2:0-Erfolg im Landespokal gegen Zorbau mit Rückenwind.

Morgen, 15:00 Uhr
SV Fortuna Magdeburg
SV Fortuna MagdeburgFortuna MD
SSC Weißenfels
SSC WeißenfelsSSC Weißenfels
15:00live

Der Vorjahresvierte empfängt den Vorjahreszweiten: Der SV Fortuna Magdeburg bekommt am Sonnabend Besuch vom SSC Weißenfels. Der Saalesportclub hatte am vergangenen Wochenende eine beachtliche Leistung im Landespokal-Duell gegen den Halleschen FC (0:3) gezeigt, die Fortunen gewannen ein Testspiel gegen die U19 des 1. FC Magdeburg mit 1:0. Für die Elf vom Schöppensteg sind die Weißenfelser allerdings alles andere als ein Lieblingsgegner: Von neun Verbandsliga-Begegnungen gewann der SSC sieben.

So., 14.09.2025, 14:00 Uhr
VfB Merseburg
VfB MerseburgVfB Merseburg
Haldensleber SC
Haldensleber SCHaldensleben
14:00live

Wo führt die Reise des VfB Merseburg und des Haldensleber SC in dieser Saison hin? Nach dem direkten Duell beider Teams am Sonntag ist man der Antwort womöglich etwas näher. Nach zwei Partien haben sowohl der VfB als auch der HSC drei Zähler auf dem Konto. In der Vorsaison gingen beide Duelle an Merseburg.

So., 14.09.2025, 14:00 Uhr
SV Eintracht Emseloh
SV Eintracht EmselohEmseloh
VfB 1906 Sangerhausen
VfB 1906 SangerhausenSangerhausen
14:00live

Mit vier Punkten und dem Einzug ins Landespokal-Achtelfinale hat der SV Eintracht Emseloh einen Auftakt nach Maß hingelegt. Nun lädt der Aufsteiger zum Derby: Am Sonntag um 14 Uhr sind die Nachbarn des VfB Sangerhausen zu Gast. Diese warten noch auf ihren ersten Saisonsieg.

So., 14.09.2025, 14:00 Uhr
SSV Havelwinkel Warnau
SSV Havelwinkel WarnauSSV Warnau
SV 1890 Westerhausen
SV 1890 WesterhausenWesterhausen
14:00

Wie Emseloh ist auch Mitaufsteiger SSV Havelwinkel Warnau mit vier Punkten bis dato absolut im Soll. Anders dagegen der SV Westerhausen, der noch auf seine ersten Zähler wartet. Mit einer weiten Reise in die Altmark hat die Wolfsberg-Elf aus der vergangenen Woche allerdings eine gute Erfahrung gesammelt. Durch einen 3:1-Erfolg beim SV Preußen Schönhausen zog das Team von André Dzial ins Landespokal-Achtelfinale ein. Am Sonntag sollen dann zu Gast in Warnau die ersten Punkte her.

