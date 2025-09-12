Spitzenspiele in Zorbau und Magdeburg, Stadtderby in Halle

Nach dem Landespokal-Ausflug am vergangenen Wochenende geht es für die Verbandsligisten nun wieder um Punkte. Der dritte Spieltag hält unter anderem zwei Spitzenspiele und ein Stadtderby parat.

In Halle ist am Sonnabend wieder Stadtderby-Zeit! Der BSV Halle-Ammendorf empfängt den SV Blau-Weiß Dölau zum nunmehr 17. Aufeinandertreffen in Sachsen-Anhalts höchster Spielklasse. Die Gesamtbilanz spricht deutlich für den BSV. In der Vorsaison trennten sich die Stadtrivalen allerdings einmal mit 0:0 und einmal gewannen die Dölauer mit 3:0.

Zum Gipfeltreffen kommt es am Sonnabend um 14 Uhr in Zorbau. Der Tabellenführer SV Blau-Weiß Zorbau empfängt den zweitplatzierten 1. FC Bitterfeld-Wolfen. Damit duellieren sich die beiden einzigen Teams mit der Maximalausbeute von sechs Punkten. Im dachbleche24-Landespokal mussten allerdings beide am vergangenen Wochenende die Segel streichen.

Zum Auftakt des dritten Spieltags empfängt die SG Rot-Weiß Thalheim am Freitagabend den SC Bernburg. Beide Teams wollen ihren ersten Dreier der Saison einfahren: Während die Thalheimer nach zwei Partien bei einem Zähler stehen, sind die Bernburger als eines von nur drei Teams noch punktlos.

Morgen, 15:00 Uhr SV Dessau 05 Dessau 05 FSV Barleben Barleben 15:00 live PUSH

Der Saisonstart des FSV Barleben lief schleppend. In der Verbandsliga steht das Team aus dem Norden von Magdeburg noch punktlos, im Landespokal musste es zuletzt gegen den Landesklasse-Vertreter Burger BC (0:1) die Segel streichen. Zu Gast beim SV Dessau 05 soll am Sonnabend ein Erfolgserlebnis her. Die Hausherren kommen nach dem 2:0-Erfolg im Landespokal gegen Zorbau mit Rückenwind.

Morgen, 15:00 Uhr SV Fortuna Magdeburg Fortuna MD SSC Weißenfels SSC Weißenfels 15:00 live PUSH

Der Vorjahresvierte empfängt den Vorjahreszweiten: Der SV Fortuna Magdeburg bekommt am Sonnabend Besuch vom SSC Weißenfels. Der Saalesportclub hatte am vergangenen Wochenende eine beachtliche Leistung im Landespokal-Duell gegen den Halleschen FC (0:3) gezeigt, die Fortunen gewannen ein Testspiel gegen die U19 des 1. FC Magdeburg mit 1:0. Für die Elf vom Schöppensteg sind die Weißenfelser allerdings alles andere als ein Lieblingsgegner: Von neun Verbandsliga-Begegnungen gewann der SSC sieben.

So., 14.09.2025, 14:00 Uhr VfB Merseburg VfB Merseburg Haldensleber SC Haldensleben 14:00 live PUSH

Wo führt die Reise des VfB Merseburg und des Haldensleber SC in dieser Saison hin? Nach dem direkten Duell beider Teams am Sonntag ist man der Antwort womöglich etwas näher. Nach zwei Partien haben sowohl der VfB als auch der HSC drei Zähler auf dem Konto. In der Vorsaison gingen beide Duelle an Merseburg.

So., 14.09.2025, 14:00 Uhr SV Eintracht Emseloh Emseloh VfB 1906 Sangerhausen Sangerhausen 14:00 live PUSH

Mit vier Punkten und dem Einzug ins Landespokal-Achtelfinale hat der SV Eintracht Emseloh einen Auftakt nach Maß hingelegt. Nun lädt der Aufsteiger zum Derby: Am Sonntag um 14 Uhr sind die Nachbarn des VfB Sangerhausen zu Gast. Diese warten noch auf ihren ersten Saisonsieg.

So., 14.09.2025, 14:00 Uhr SSV Havelwinkel Warnau SSV Warnau SV 1890 Westerhausen Westerhausen 14:00 PUSH

Wie Emseloh ist auch Mitaufsteiger SSV Havelwinkel Warnau mit vier Punkten bis dato absolut im Soll. Anders dagegen der SV Westerhausen, der noch auf seine ersten Zähler wartet. Mit einer weiten Reise in die Altmark hat die Wolfsberg-Elf aus der vergangenen Woche allerdings eine gute Erfahrung gesammelt. Durch einen 3:1-Erfolg beim SV Preußen Schönhausen zog das Team von André Dzial ins Landespokal-Achtelfinale ein. Am Sonntag sollen dann zu Gast in Warnau die ersten Punkte her.

