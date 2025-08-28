Der 5. Spieltag der Liga verspricht Hochspannung und wichtige Weichenstellungen für den weiteren Saisonverlauf. Während Tabellenführer SV Großefehn seine makellose Serie verteidigen will, kommt es mit Concordia Ihrhove gegen BW Borssum und TuS Pewsum gegen TuRa Westrhauderfehn gleich zu zwei echten Spitzenspielen. Im Tabellenkeller hoffen Aurich, Wiesmoor und Hinte endlich auf die Wende, um nicht früh den Anschluss zu verlieren. Fans dürfen sich also auf packende Duelle zwischen Titelkandidaten und Abstiegskämpfern freuen.

Die SpVg Aurich wartet weiter auf den ersten Saisonsieg, nach vier Spielen stehen nur ein Punkt und schon 16 Gegentreffer zu Buche. Gegner Wiesmoor konnte immerhin einen Sieg einfahren, liegt aber mit ebenfalls nur drei Zählern knapp davor. Beide Teams benötigen dringend Punkte, um nicht früh den Anschluss zu verlieren. Ein Duell auf Augenhöhe, in dem die Tagesform entscheiden dürfte.

Larrelt/Wybelsum hat sich nach der Auftaktniederlage gegen Großefehn stark gefangen und drei Siege in Serie gefeiert, zuletzt mit 5:1 gegen Süderneuland. Die Offensive zeigt sich dabei äußerst treffsicher mit 13 Toren in den letzten drei Spielen. Der VfL Germania Leer hingegen steckt mit nur drei Punkten im Tabellenkeller, konnte dieser aber erst zuletzt gegen Hinte einfahren und kommt dementsprechend mit Rückenwind in die Partie.

Der Tabellenführer SV Großefehn reist mit weißer Weste nach Bunde, vier Spiele, vier Siege und ein beeindruckendes Torverhältnis von 20:2. Der TV Bunde konnte bisher nur einmal gewinnen, zuletzt gab es ein 2:2 beim favorisierten BW Borssum. Für Großefehn geht es darum, die Spitzenposition weiter zu festigen und die Konkurrenz auf Abstand zu halten. Bunde wird mit viel Einsatz dagegenhalten müssen, um eine Überraschung zu schaffen.

Beide Teams stehen mit zehn Punkten nach vier Spieltagen hervorragend da und gehören zur Spitzengruppe. Ihrhove gewann zuletzt souverän 3:1 in Wiesmoor und ist weiterhin ungeschlagen. Borssum musste beim 2:2 gegen Bunde Punkte liegen lassen, bleibt aber defensiv stabil. Dieses Topspiel verspricht viel Spannung und könnte richtungsweisend im Kampf um die vorderen Plätze sein.

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr FC Norden FC Norden TuS Eintracht Hinte TuS Hinte 15:00 PUSH

Für den TuS Eintracht Hinte könnte es kaum schlechter laufen: Vier Spiele, vier Niederlagen und nur ein einziges Tor erzielt. Der FC Norden hat mit vier Punkten ebenfalls einen durchwachsenen Start hingelegt und zuletzt gegen Großefehn verloren. Im Heimspiel gegen den Tabellenletzten sind die Norder in der Favoritenrolle und wollen den Abstand nach unten vergrößern. Hinte muss sich deutlich steigern, um die ersten Punkte einzufahren.

Süderneuland startete sehr solide in die Saison und hat als Aufsteiger nach vier Spieltagen ordentliche sechs Punkte auf dem Konto. Der SV Hage hingegen ist noch sieglos und holte in der laufenden Spielzeit in jeder Partie kurioser Weise einen Punkt, nun soll der erste Sieg her. Es dürfte ein enges Spiel werden, in dem Süderneuland vor allem defensiv stabiler auftreten muss.

TuS Middels ist mit nur einem Punkt Tabellenvierzehnter und bislang offensiv wie defensiv zu schwach. Gegner Wallinghausen dagegen spielt einen ordentlichen Saisonstart, zwei Siege und Platz sieben sprechen für die Ausgeglichenheit des Teams. Nach der 0:2-Niederlage gegen Pewsum will Wallinghausen zurück in die Spur finden. Für Middels ist es fast schon ein richtungsweisendes Spiel, um nicht früh im Abstiegskampf festzustecken.

So., 31.08.2025, 16:00 Uhr TuS Pewsum Pewsum TuRa 07 Westrhauderfehn Westrhauderf 16:00 live PUSH