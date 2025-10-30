Spitzenspiele in Ottersleben und Gardelegen, Kellerduell an der Klinke

Am vergangenen Wochenende wäre es noch das Gipfeltreffen gewesen, nun ist es - zumindest auf dem Papier - das Verfolger-Duell: Der SSV 80 Gardelegen empfängt am Sonnabend den Oscherslebener SC zum Spitzenspiel. Auch in der westlichen Altmark ist es das erste Liga-Duell zwischen beiden Clubs.

Zum Salzland-Duell empfängt der SV 09 Staßfurt am Sonnabend den SV 08 Baalberge. Beide Teams trafen erst im September in der zweiten Landespokal-Runde aufeinander. Damals setzten sich die Staßfurter mit 4:2 durch . Nun kommt es zum ersten (!) Liga-Duell beider Teams. Obwohl beide Seiten nach der Wende zeitgleich so viele Saisons auf der Landesebene sammelten, gingen sie sich im Punktspielbetrieb bisher stets aus dem Weg.

Als lachender Dritter hat der VfB Ottersleben am vergangenen Wochenende die Niederlagen des Oscherslebener SC und des SSV 80 Gardelegen genutzt, um die Tabellenspitze der LOTTO-Landesliga Nord zu erobern. Am zehnten Spieltag wartet allerdings ein harter Brocken auf den Erstplatzierten: Der Ummendorfer SV reist als Tabellenfünfter an den Schwarzen Weg.

Auf eine der weitesten Reisen in der LOTTO-Landesliga Nord macht sich der SV Preußen Schönhausen am Sonnabend. Der Aufsteiger gastiert dann im 172 Kilometer entfernten Ilsenburg - zum ersten Liga-Aufeinandertreffen zwischen dem FSV Grün-Weiß und dem SV Preußen. In dieses gehen die Gäste nach zuletzt zwei Siegen mit Rückenwind.

Mit Dreiern schraubten der SV Stahl Thale und der Osterburger FC ihr Punkte-Konto am vergangenen Wochenende jeweils auf elf Zähler. Wer kann am Sonnabend nachlegen? Die beiden bisherigen Landesliga-Duelle endeten mit einem Osterburger Sieg und einem torlosen Remis.

Sowohl Union Schönebeck als auch der FSV Saxonia Tangermünde mussten in der LOTTO-Landesliga Nord jüngst Rückschläge verkraften. Während die Unioner beim Osterburger FC unterlagen , haben die Saxonen zuletzt zum ersten Mal seit dem Abstieg aus der Verbandsliga im vergangenen Sommer zwei Ligaspiele in Folge verloren. Ohnehin sammelte der Rote Adler nur zwei Punkte aus den vergangenen fünf Partien, in der Tabelle steht der FSV dennoch auf Rang vier. Am Sonnabend müsste unbedingt mal wieder ein Sieg her, um oben dranzubleiben.

Der TuS Schwarz-Weiß Bismark (1:0 gegen Tangermünde) und der SV Fortuna Magdeburg II (2:1 gegen Gardelegen) stürzten am vergangenen Wochenende die Spitzenteams und sorgten damit für große Überraschungen. Am Sonnabend kommt es zum direkten Duell. Von diesen konnte Bismark in der Landesliga noch keines für sich entscheiden: In vier Aufeinandertreffen stehen zwei Fortuna-Siege und zwei Remis.

An der Klinke kommt es am Sonnabend zum Kellerduell. Der SV Arminia Magdeburg, aktuell Drittletzter der LOTTO-Landesliga Nord, empfängt Aufsteiger und Schlusslicht SV Irxleben. Die letzten Duelle um Punkte gab es in der Landesklasse-Saison 2011/12. Damals gewann der spätere Aufsteiger SV Irxleben im Hinspiel zu Hause mit 7:0. Das Rückspiel in Magdeburg ging dann mit 4:1 an Arminia.

