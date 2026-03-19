Spitzenspiele in Mühlen und Papenburg, Kellerduell in Firrel

– Foto: Detlev Drobeck

Der 21. Spieltag der Landesliga Weser-Ems steht vor der Tür und der hat es in sich. Im spannenden Titelkampf kommt es zu direkten Duellen in Mühlen und Papenburg. Außerdem trifft Firrel im Keller auf Brake. Wir schauen auf die Partien in der Übersicht..

Platz vier gegen Platz drei! Auch die jüngste Vergangenheit zeigt, wie eng die Partie wird. Seit 2018 gab es vier Siege für Papenburg, vier Remis und fünf Siege für Bevern. Das Hinspiel endete 2:1 für die Blau-Weißen, die ein Spiel mehr absolviert haben als die punktgleichen Beverner.

Mühlen holte nur einen Punkt aus den vergangenen zwei Partien und bekommt es am Sonntag mit Eintracht Nordhorn zu tun, das zuletzt gegen Papenburg gewann und seit elf Partien unbesiegt ist. Das Hinspiel endete 5:0 für Mühlen und auch im Pokal gewann Mühlen in der laufenden Saison mit 3:2 gegen die Eintracht. Aktuell hat Mühlen sieben Punkte mehr auf dem Konto, aber auch zwei Spiele mehr absolviert.

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr BV Garrel BV Garrel SC SF Niedersachsen Vechta SFN Vechta 15:00 PUSH

Garrel gewann die letzten drei direkten Duelle gegen Vechta, so auch das Hinspiel mit 3:1. Die Hausherren konnten zuletzt zwei Siege einfahren und befinden sich mitten im Titelrennen. Vechta auf Rang 15 braucht ein kleines Wunder für den Klassenerhalt, konnte zuletzt aber überraschend das Derby gegen Mühlen gewinnen. Vielleicht ein Startschuss für die Aufholjagd.

Platz zwölf gegen Platz 13, jedoch hat Firrel zwei Punkte Vorsprung und sogar drei Spiele in der Hinterhand. Auch das Hinspiel konnte Firrel mit 2:1 gewinnen. Brake verlor zuletzt zwei Spiele in Serie, Firrel ist seit vier Spielen ohne Dreier.

In Oldenburg treffen zwei Tabellennachbarn aufeinander. Oldenburg auf Rang acht ist punktgleich mit Melle auf Platz sieben, hat aber ein Spiel mehr absolviert. Das Hinspiel endete turbulent 3:3. Oldenburg verlor zuletzt zum ersten Mal seit sechs Spielen, Melle gewann zum ersten Mal nach vier sieglosen Spielen.

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr BW Lohne BW Lohne II SV Vorwärts Nordhorn SV Vorwärts 15:00 PUSH

Lohne II gewann das Hinspiel gegen Vorwärts Nordhorn mit 3:1, doch daheim gewann der Aufsteiger nur zwei Spiele in der laufenden Saison. Auch Nordhorn hat auswärts so seine Schwächen und steht dort auf dem siebten Platz. Die Gäste sind seit acht Partien unbesiegt und sollten diese Serie ausbauen, um weiter eine sehr gute Position im Titelrennen zu haben.

Morgen, 20:00 Uhr TuS Esens TuS Esens TV Dinklage TV Dinklage 20:00 PUSH

Dinklage trifft am morgigen Freitag auf den Aufsteiger TuS Esens und konnte zuletzt zum ersten Mal seit sieben Spielen gewinnen. Auch das Hinspiel gewann der TVD mit 2:1. Doch auch Esens konnte am vergangenen Wochenende eine lange Sieglos-Serie brechen und zum ersten Mal nach elf Spielen siegen. Beide Teams gehen also mit Selbstvertrauen ins Flutlichtspiel.

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr FC Schüttorf 09 FC Schüttorf VfR Voxtrup VfR Voxtrup 15:00 PUSH