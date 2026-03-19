 2026-03-13T07:45:35.464Z

Ligavorschau

Spitzenspiele in Mühlen und Papenburg, Kellerduell in Firrel

Tabellennachbarn in Oldenburg

von NK · Heute, 01:03 Uhr · 0 Leser
– Foto: Detlev Drobeck

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Landesliga Weser-Ems
VfL Oldenb.
BW Papenburg
SC Melle 03
TV Dinklage

Der 21. Spieltag der Landesliga Weser-Ems steht vor der Tür und der hat es in sich. Im spannenden Titelkampf kommt es zu direkten Duellen in Mühlen und Papenburg. Außerdem trifft Firrel im Keller auf Brake. Wir schauen auf die Partien in der Übersicht..

Morgen, 20:00 Uhr
SC Blau-Weiß 94 Papenburg
SC Blau-Weiß 94 PapenburgBW Papenburg
SV Bevern
SV BevernSV Bevern
20:00

Platz vier gegen Platz drei! Auch die jüngste Vergangenheit zeigt, wie eng die Partie wird. Seit 2018 gab es vier Siege für Papenburg, vier Remis und fünf Siege für Bevern. Das Hinspiel endete 2:1 für die Blau-Weißen, die ein Spiel mehr absolviert haben als die punktgleichen Beverner.

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
SV Grün-Weiß Mühlen
SV Grün-Weiß MühlenGW Mühlen
SV Eintracht Nordhorn
SV Eintracht NordhornSVE Nordhorn
15:00

Mühlen holte nur einen Punkt aus den vergangenen zwei Partien und bekommt es am Sonntag mit Eintracht Nordhorn zu tun, das zuletzt gegen Papenburg gewann und seit elf Partien unbesiegt ist. Das Hinspiel endete 5:0 für Mühlen und auch im Pokal gewann Mühlen in der laufenden Saison mit 3:2 gegen die Eintracht. Aktuell hat Mühlen sieben Punkte mehr auf dem Konto, aber auch zwei Spiele mehr absolviert.

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
BV Garrel
BV GarrelBV Garrel
SC SF Niedersachsen Vechta
SC SF Niedersachsen VechtaSFN Vechta
15:00

Garrel gewann die letzten drei direkten Duelle gegen Vechta, so auch das Hinspiel mit 3:1. Die Hausherren konnten zuletzt zwei Siege einfahren und befinden sich mitten im Titelrennen. Vechta auf Rang 15 braucht ein kleines Wunder für den Klassenerhalt, konnte zuletzt aber überraschend das Derby gegen Mühlen gewinnen. Vielleicht ein Startschuss für die Aufholjagd.

Morgen, 20:00 Uhr
SV Grün-Weiß Firrel
SV Grün-Weiß FirrelGW Firrel
SV Brake
SV BrakeSV Brake
20:00

Platz zwölf gegen Platz 13, jedoch hat Firrel zwei Punkte Vorsprung und sogar drei Spiele in der Hinterhand. Auch das Hinspiel konnte Firrel mit 2:1 gewinnen. Brake verlor zuletzt zwei Spiele in Serie, Firrel ist seit vier Spielen ohne Dreier.

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
VfL Oldenburg
VfL OldenburgVfL Oldenb.
SC Melle 03
SC Melle 03SC Melle 03
15:00live

In Oldenburg treffen zwei Tabellennachbarn aufeinander. Oldenburg auf Rang acht ist punktgleich mit Melle auf Platz sieben, hat aber ein Spiel mehr absolviert. Das Hinspiel endete turbulent 3:3. Oldenburg verlor zuletzt zum ersten Mal seit sechs Spielen, Melle gewann zum ersten Mal nach vier sieglosen Spielen.

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
BW Lohne
BW LohneBW Lohne II
SV Vorwärts Nordhorn
SV Vorwärts NordhornSV Vorwärts
15:00

Lohne II gewann das Hinspiel gegen Vorwärts Nordhorn mit 3:1, doch daheim gewann der Aufsteiger nur zwei Spiele in der laufenden Saison. Auch Nordhorn hat auswärts so seine Schwächen und steht dort auf dem siebten Platz. Die Gäste sind seit acht Partien unbesiegt und sollten diese Serie ausbauen, um weiter eine sehr gute Position im Titelrennen zu haben.

Morgen, 20:00 Uhr
TuS Esens
TuS EsensTuS Esens
TV Dinklage
TV DinklageTV Dinklage
20:00

Dinklage trifft am morgigen Freitag auf den Aufsteiger TuS Esens und konnte zuletzt zum ersten Mal seit sieben Spielen gewinnen. Auch das Hinspiel gewann der TVD mit 2:1. Doch auch Esens konnte am vergangenen Wochenende eine lange Sieglos-Serie brechen und zum ersten Mal nach elf Spielen siegen. Beide Teams gehen also mit Selbstvertrauen ins Flutlichtspiel.

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
FC Schüttorf 09
FC Schüttorf 09FC Schüttorf
VfR Voxtrup
VfR VoxtrupVfR Voxtrup
15:00

Schüttorf empfängt Schlusslicht Voxtrup und will nach drei sieglosen Spielen wieder dreifach punkten. Im Hinspiel gelang dies mit einem 2:1 und auch alle sechs vorigen Spiele seit 2019 gewann Schüttorf gegen Voxtrup. Ein gutes Omen für den Tabellen-Neunten.