Spitzenspiele in Mamer und Niederkorn

Am Samstag
Nachdem Hostert am 3.Spieltag seinen ersten Sieg verbuchen konnte, empfängt man den mit nur einem Punkt weniger ebenfalls ordentlich gestarteten Aufsteiger aus Canach, der aber bislang weniger Zähler auf dem Konto hat, als es das Leistungsvermögen hergab. Unser Tipp: Unentschieden.
Am Sonntag
Rodange kam gut in die Saison und trifft auf ein Differdingen, das sich dieser Tage noch voll im Europapokalmodus befindet. Zwischen beiden Spielen gegen Drita muss man sehen, ob der amtierende Meister für seine erst zweite Liga-Begegnung rotieren und was dann drin sein wird. Auch aufgrund der Wichtigkeit der internationalen Spiele des FCD lauter unser Tipp: Unentschieden.
Racing und Jeunesse blieben in den Startblöcken hängen, die Hauptstädter haben jedoch noch ein Spiel nachzuholen. Vom Potenzial her sollte man Vorteile bei den Hauptstädtern sehen. Da die Jeunesse-Elf sich noch in einer Findungsphase zu befinden scheint, lautet unser Tipp für dieses Spiel: Heimsieg.
Dass Mamer am 4.Spieltag ein Spitzenspiel gegen Düdelingen bestreiten würde, hätten vor der neuen Spielzeit so vermutlich nur wenige erwartet. Doch mit zwei Siegen aus ebenso vielen Partien steht man auf Rang 3, 3 Zähler hinter den Comeback-Königen von F91. Man kann damit seinen neuen Kunstrasen im „Stade François Trausch“ gebührend einweihen. Da Düdelingen aber bisher stets unglaubliche Moral bewies, heißt unser Tipp trotzdem: Auswärtssieg.
Am vergangenen Sonntag sicherte sich auch Mondorf seinen ersten Dreier, etwas auf das Neuling Bissen noch wartet. Zwei technisch begabte Teams werden in einer Begegnung aufeinandertreffen, in der der Ausgang offen scheint. Unser Tipp: Unentschieden.
Käerjeng, ein weiterer Aufsteiger, musste bislang Lehrgeld zahlen und hat erst einen Punkt auf dem Konto. Bekommt man die Kinderkrankheiten zeitnah in den Griff, könnte gegen Hesperingen etwas Zählbares herausspringen. Da der FC Swift jedoch überraschend gut gestartet ist, lautet unser Tipp: Auswärtssieg.
Im zweiten Topspiel der vierten Meisterschaftsrunde stehen sich Progrès Niederkorn (2.) und Victoria Rosport (4.) gegenüber. Es wird dennoch ein schweres Gastspiel für den Verein von der Untersauer, da Niederkorn in die Gänge gekommen ist und seine aktuelle Platzierung verteidigen oder ausbauen möchte. Die Kaderstärke deutet auf Vorteile für den FC Progrès hin. Unser Tipp: Heimsieg.
Strassens bisherige noch junge BGL-Ligue-Saison war weder Fisch noch Fleisch bei jeweils einem Sieg, Unentschieden und einer Niederlage. Gegen Petingen bietet sich dem starken Una-Aufgebot eine gute Gelegenheit, den zweiten Saisonsieg zu holen. Unser Tipp: Heimsieg.
