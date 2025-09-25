 2025-09-23T12:48:49.527Z

Allgemeines
Spitzenspiele in Holzminden und Dielmissen versprechen Spannung

Bodenwerder reist zum SV 06 – Tabellenführer Holenberg muss beim formstarken VfL Dielmissen ran

Am 8. Spieltag der Kreisliga Holzminden stehen wegweisende Partien an. Besonders im Fokus: Tabellenführer TSV Holenberg reist nach Dielmissen, während Verfolger Bodenwerder beim SV 06 Holzminden ran muss – ein echtes Spitzenspiel Vierter gegen Zweiter. Auch im Tabellenkeller wird es spannend: Negenborn wartet weiter auf die ersten Punkte, Sollingtor kämpft in Eschershausen ums Überleben.

MTSV Eschershausen – SG Sollingtor (So., 28.09., 15:00 Uhr)

Eschershausen (8. Platz, 9 Punkte, 20:18 Tore) reist mit Rückenwind an: Beim 6:2 in Bevern überzeugte die Offensive um Faris Farah, der bereits fünf Treffer erzielt hat. Sollingtor (13., 3 Punkte, 7:26 Tore) siegte zuletzt 3:0 gegen Wesertal.

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
MTSV Jahn Eschershausen 1864
MTSV Jahn Eschershausen 1864Eschershause
SG Sollingtor
SG SollingtorSG Sollingtor
15:00

___

SG Wesertal – TSV Ottenstein (So., 28.09., 15:00 Uhr)

Wesertal (9., 9 Punkte, 12:16 Tore) verlor am letzten Spieltag 3:0 gegen Sollingtor. Ottenstein (7., 10 Punkte, 10:11 Tore) musste sich dagegen knapp mit 0:1 gegen Dielmissen geschlagen geben. Beide Teams liegen in der Tabelle eng beieinander – ein Duell auf Augenhöhe, bei dem Kleinigkeiten entscheiden dürften.

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
SG Wesertal
SG WesertalSG Wesertal
TSV Ottenstein
TSV OttensteinOttenstein
15:00

___

VfL Dielmissen – TSV Holenberg (So., 28.09., 15:00 Uhr)

Dielmissen (5., 14 Punkte, 16:9 Tore) ist seit drei Spielen ungeschlagen und bestätigte die Form mit einem 1:0 in Ottenstein. Nun wartet jedoch die schwerste Aufgabe: Tabellenführer Holenberg (19 Punkte, 44:8 Tore) dominiert bislang die Liga. Vor allem Leon Wessel (16 Saisontore) und sein Bruder Marvin (7 Treffer) sind kaum zu stoppen. Dielmissen setzt auf seine bislang stabile Defensive – ein echter Prüfstein für beide Teams.

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
VfL Dielmissen
VfL DielmissenDielmissen
TSV Holenberg
TSV HolenbergHolenberg
15:00

___

SG Holzberg – TuSpo Grünenplan (So., 28.09., 15:00 Uhr)

Holzberg (12., 3 Punkte, 8:14 Tore) unterlag am 7. Spieltag unglücklich 1:2 gegen Holzminden. Grünenplan (10., 7 Punkte, 12:20 Tore) musste sich Holenberg 1:3 geschlagen geben, hielt die Partie aber lange offen. Beide Mannschaften kämpfen gegen den Abstieg – ein richtungsweisendes Kellerduell mit hohem Druck auf beiden Seiten.

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
SG Holzberg
SG HolzbergSG Holzberg
TuSpo Grünenplan
TuSpo GrünenplanGrünenplan
15:00

___

SV 06 Holzminden – SCM Bodenwerder (So., 28.09., 15:00 Uhr)

Das Spitzenspiel des Wochenendes: Holzminden (4., 14 Punkte, 19:7 Tore) gewann zuletzt 2:1 in Holzberg und präsentiert sich defensivstark. Bodenwerder (2., 16 Punkte, 31:12 Tore) fertigte Negenborn mit 11:0 ab und hat mit Sertac Sahbaz (11 Tore) und Tresor Nibizi (6) zwei der gefährlichsten Angreifer der Liga in seinen Reihen. Ein Duell auf Augenhöhe, das Signalwirkung für den weiteren Saisonverlauf hat.

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
SV 06 Holzminden
SV 06 HolzmindenHolzminden
SC Münchhausen-Bodenwerder
SC Münchhausen-BodenwerderBodenwerder
15:00

___

VfB Negenborn – FC Stadtoldendorf (So., 28.09., 15:00 Uhr)

Negenborn (14., 0 Punkte, 2:39 Tore) bleibt abgeschlagen Letzter und kassierte am 7. Spieltag eine 0:11-Niederlage in Bodenwerder. Stadtoldendorf (6., 10 Punkte, 13:11 Tore) sorgte dagegen für die Überraschung des Spieltags: Mit dem 2:1 gegen Kirchbrak wurde der Titelkandidat gestürzt. Torgarant ist Niklas Dorf (5 Treffer). Für Negenborn wird es ein extrem schwerer Nachmittag.

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
VFB Negenborn v.1927
VFB Negenborn v.1927VFBNegenborn
FC Stadtoldendorf
FC StadtoldendorfStadtoldend
15:00

___

TSV Kirchbrak – MTV Bevern (So., 28.09., 15:00 Uhr)

Kirchbrak (3., 15 Punkte, 16:7 Tore) musste in Stadtoldendorf beim 1:2 die erste Niederlage der Saison hinnehmen. Dennoch bleibt die Defensive mit nur sieben Gegentreffern eine der besten der Liga. Bevern (11., 7 Punkte, 13:25 Tore) verlor zuletzt deutlich 2:6 gegen Eschershausen, konnte sich aber auf Torjäger Til Engelmann (6 Tore) verlassen. Für Kirchbrak gilt: Nur ein Sieg hält den Anschluss an die Spitze.

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
TSV Kirchbrak
TSV KirchbrakKirchbrak
MTV Bevern
MTV BevernMTV Bevern
15:00

