Spitzenspiele in Holzminden und Dielmissen versprechen Spannung

Negenborn (14., 0 Punkte, 2:39 Tore) bleibt abgeschlagen Letzter und kassierte am 7. Spieltag eine 0:11-Niederlage in Bodenwerder. Stadtoldendorf (6., 10 Punkte, 13:11 Tore) sorgte dagegen für die Überraschung des Spieltags: Mit dem 2:1 gegen Kirchbrak wurde der Titelkandidat gestürzt. Torgarant ist Niklas Dorf (5 Treffer). Für Negenborn wird es ein extrem schwerer Nachmittag.

___

TSV Kirchbrak – MTV Bevern (So., 28.09., 15:00 Uhr)

Kirchbrak (3., 15 Punkte, 16:7 Tore) musste in Stadtoldendorf beim 1:2 die erste Niederlage der Saison hinnehmen. Dennoch bleibt die Defensive mit nur sieben Gegentreffern eine der besten der Liga. Bevern (11., 7 Punkte, 13:25 Tore) verlor zuletzt deutlich 2:6 gegen Eschershausen, konnte sich aber auf Torjäger Til Engelmann (6 Tore) verlassen. Für Kirchbrak gilt: Nur ein Sieg hält den Anschluss an die Spitze.