Spitzenspiele in Holzminden und Dielmissen versprechen Spannung

Am 8. Spieltag der Kreisliga Holzminden stehen wegweisende Partien an. Besonders im Fokus: Tabellenführer TSV Holenberg reist nach Dielmissen, während Verfolger Bodenwerder beim SV 06 Holzminden ran muss – ein echtes Spitzenspiel Vierter gegen Zweiter. Auch im Tabellenkeller wird es spannend: Negenborn wartet weiter auf die ersten Punkte, Sollingtor kämpft in Eschershausen ums Überleben.
Eschershausen (8. Platz, 9 Punkte, 20:18 Tore) reist mit Rückenwind an: Beim 6:2 in Bevern überzeugte die Offensive um Faris Farah, der bereits fünf Treffer erzielt hat. Sollingtor (13., 3 Punkte, 7:26 Tore) siegte zuletzt 3:0 gegen Wesertal.
___
Wesertal (9., 9 Punkte, 12:16 Tore) verlor am letzten Spieltag 3:0 gegen Sollingtor. Ottenstein (7., 10 Punkte, 10:11 Tore) musste sich dagegen knapp mit 0:1 gegen Dielmissen geschlagen geben. Beide Teams liegen in der Tabelle eng beieinander – ein Duell auf Augenhöhe, bei dem Kleinigkeiten entscheiden dürften.
___
Dielmissen (5., 14 Punkte, 16:9 Tore) ist seit drei Spielen ungeschlagen und bestätigte die Form mit einem 1:0 in Ottenstein. Nun wartet jedoch die schwerste Aufgabe: Tabellenführer Holenberg (19 Punkte, 44:8 Tore) dominiert bislang die Liga. Vor allem Leon Wessel (16 Saisontore) und sein Bruder Marvin (7 Treffer) sind kaum zu stoppen. Dielmissen setzt auf seine bislang stabile Defensive – ein echter Prüfstein für beide Teams.
___
Holzberg (12., 3 Punkte, 8:14 Tore) unterlag am 7. Spieltag unglücklich 1:2 gegen Holzminden. Grünenplan (10., 7 Punkte, 12:20 Tore) musste sich Holenberg 1:3 geschlagen geben, hielt die Partie aber lange offen. Beide Mannschaften kämpfen gegen den Abstieg – ein richtungsweisendes Kellerduell mit hohem Druck auf beiden Seiten.
___
Das Spitzenspiel des Wochenendes: Holzminden (4., 14 Punkte, 19:7 Tore) gewann zuletzt 2:1 in Holzberg und präsentiert sich defensivstark. Bodenwerder (2., 16 Punkte, 31:12 Tore) fertigte Negenborn mit 11:0 ab und hat mit Sertac Sahbaz (11 Tore) und Tresor Nibizi (6) zwei der gefährlichsten Angreifer der Liga in seinen Reihen. Ein Duell auf Augenhöhe, das Signalwirkung für den weiteren Saisonverlauf hat.
___
Negenborn (14., 0 Punkte, 2:39 Tore) bleibt abgeschlagen Letzter und kassierte am 7. Spieltag eine 0:11-Niederlage in Bodenwerder. Stadtoldendorf (6., 10 Punkte, 13:11 Tore) sorgte dagegen für die Überraschung des Spieltags: Mit dem 2:1 gegen Kirchbrak wurde der Titelkandidat gestürzt. Torgarant ist Niklas Dorf (5 Treffer). Für Negenborn wird es ein extrem schwerer Nachmittag.
___
Kirchbrak (3., 15 Punkte, 16:7 Tore) musste in Stadtoldendorf beim 1:2 die erste Niederlage der Saison hinnehmen. Dennoch bleibt die Defensive mit nur sieben Gegentreffern eine der besten der Liga. Bevern (11., 7 Punkte, 13:25 Tore) verlor zuletzt deutlich 2:6 gegen Eschershausen, konnte sich aber auf Torjäger Til Engelmann (6 Tore) verlassen. Für Kirchbrak gilt: Nur ein Sieg hält den Anschluss an die Spitze.