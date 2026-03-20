Spitzenspiele in Franken: Zweiter gegen Dritter, Erster beim Fünften

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Für die SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim wird die Lage immer düsterer. Das 0:5 bei TG Böckingen war der nächste Rückschlag, die Mannschaft bleibt mit acht Punkten Schlusslicht und hat inzwischen 57 Gegentore kassiert. Nun kommt mit dem TSV Pfedelbach ein Gegner, der zwar zuletzt 2:4 gegen Sportfreunde Lauffen verlor, mit 34 Punkten aber weiter im oberen Feld steht. Das Hinspiel war eines der wildesten dieser Saison: 3:3. Markelsheim/Elpersheim führte damals nach Toren von Hannes Braun und einem Eigentor von Luka Michael Barbir sowie einem verwandelten Foulelfmeter von Marcel Karausch schon 3:1, ehe Pfedelbach durch Luka Michael Barbir und Sebastian Hack noch zurückkam. Dazu sah Moritz Stodal später Gelb-Rot. Genau deshalb wird Pfedelbach gewarnt sein. Und genau deshalb schöpft der Tabellenletzte noch Hoffnung. ---

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr Aramäer Heilbronn Aramäer HN TG Böckingen TG Böckingen 15:00 PUSH

Das ist das große Spiel dieses Spieltags. Aramäer Heilbronn und TG Böckingen stehen punktgleich bei 38 Zählern – und beide wissen, dass Tabellenführer FC Union Heilbronn längst nicht enteilt ist. Aramäer kommt allerdings mit Wut aus dem vergangenen Wochenende. Die Mannschaft verlor überraschend 1:3 in Neuenstein und büßte dadurch die Spitze ein. Böckingen reagierte auf die Niederlage gegen Pfedelbach mit einem klaren 5:0 gegen Markelsheim/Elpersheim und meldete sich eindrucksvoll zurück. Schon das Hinspiel war eng und aufgeladen: 1:1, nachdem Kevin Haas Böckingen per Foulelfmeter in Führung gebracht hatte und Maurice Steller erst in der 90.+9 Minute ausglich. Mehr Spitzenspiel geht im Moment kaum. Zwei direkte Konkurrenten, gleiche Punktzahl, viel Druck – und das Wissen, dass jeder Fehler sofort Folgen hat. ---

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr Sportfreunde Lauffen Lauffen FC Union Heilbronn FC Heilbronn 15:00 live PUSH

Sportfreunde Lauffen haben mit dem 4:2 in Pfedelbach ein starkes Zeichen gesetzt und stehen nun bei 34 Punkten. Die Mannschaft ist damit mitten in der erweiterten Spitzengruppe angekommen und hat gezeigt, dass sie auch auswärts in großen Spielen bestehen kann. FC Union Heilbronn reist als Tabellenführer mit 40 Punkten an, nach dem späten 1:0 gegen Sportfreunde Untergriesheim, entschieden erst durch Emre Korkmaz in der 88. Minute. Das Hinspiel gewann Lauffen in Heilbronn 2:0 – durch Tore von Alexander Scherb und Niklas Rein vor 200 Zuschauern. Diese Paarung lebt also von einer klaren Vorgeschichte: Lauffen hat Union bereits einmal bezwungen. Nun geht es für den Gastgeber darum, sich weiter nach oben zu schieben. Für Union ist es ein Härtetest an der Spitze. ---

Sportfreunde Untergriesheim verloren zuletzt knapp 0:1 beim FC Union Heilbronn und bleiben mit 22 Punkten im unteren Mittelfeld hängen. Wirklich beruhigt ist die Lage damit nicht. FSV Friedrichshaller SV kommt nach dem 1:1 gegen TSV Erlenbach mit 33 Punkten an und gehört weiter zu den Teams, die nach oben schielen dürfen. Das Hinspiel war deutlich: Friedrichshaller SV gewann 4:1. Zwar hatte Jean-Lou Kinzel Untergriesheim nach der Pause in Führung gebracht, doch dann drehten Luca Schumacher doppelt, Fabio Schumacher und Marco Bickel das Spiel klar. Untergriesheim braucht im Rückspiel Punkte, um nicht wieder stärker nach unten schauen zu müssen. Friedrichshall dagegen kann mit einem Auswärtssieg weiter im Rennen um die oberen Plätze bleiben. ---

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr TSV Erlenbach Erlenbach TSV Botenheim Botenheim 15:00 PUSH

Hier treffen zwei Mannschaften aufeinander, die sich im unteren Mittelfeld keine Ruhe gönnen können. TSV Erlenbach kam zuletzt in Friedrichshall zu einem 1:1 und steht bei 19 Punkten. TSV Botenheim holte gegen SV Wachbach ebenfalls nur ein 1:1 und hält bei 22 Punkten. Das Hinspiel gewann Botenheim 3:1. Christian Rembe, Jonas Rechkemmer und Tobias Frank trafen damals für den Aufsteiger, für Erlenbach konnte nur Mika Ludwig zwischenzeitlich verkürzen. Für Erlenbach ist dieses Heimspiel wichtig, weil mit einem Sieg der Anschluss ans gesichertere Mittelfeld wieder greifbarer würde. Botenheim wiederum will verhindern, wieder tiefer in den Sog hineingezogen zu werden. ---

Dieses Spiel trägt das volle Gewicht des Tabellenkellers. SV Wachbach steht nach dem 1:1 in Botenheim bei 17 Punkten, SG Sindringen/Ernsbach nach dem 1:1 gegen Mulfingen/Hollenbach ebenfalls bei 17 Punkten. Viel direkter kann ein Duell um Luft kaum sein. Das Hinspiel endete 1:1. Felix Gutsche brachte Wachbach in der 80. Minute in Führung, Fabian Kollmar rettete Sindringen/Ernsbach in der 89. Minute noch einen Punkt. Beide Mannschaften wissen also, wie eng es zwischen ihnen zugeht. Ein Sieg würde nicht alles lösen, aber er könnte die Stimmung, den Blick auf die Tabelle und die nächsten Wochen entscheidend verändern. ---

SGM Mulfingen/Hollenbach hat beim 1:1 in Sindringen/Ernsbach zumindest einen Punkt mitgenommen und steht nun bei 20 Zählern. Damit liegt die Mannschaft knapp vor den ganz kritischen Regionen, aber Sicherheit sieht anders aus. SG Stetten/Kleingartach wurde am vergangenen Wochenende von FSV Schwaigern mit 0:6 überrollt und steckt mit 13 Punkten tief im Keller. Dazu sah Sven Gatnar früh Rot und Maurizio Hönnige noch vor der Pause Gelb-Rot. Das Hinspiel gewann Mulfingen/Hollenbach 2:0 durch Tore von Jakob Scheppach und Moritz Lang. Für die Gastgeber ist dieses Heimspiel die Chance, den Abstand nach unten zu vergrößern. Für Stetten/Kleingartach ist es ein Spiel gegen das Wegkippen einer ohnehin schweren Saison. ---