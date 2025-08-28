Spitzenspiele in Braunschweig und Vorsfelde, Vierter Spieltag der LaLi

In der Landesliga Braunschweig startet am kommenden Samstag bereits der vierte Spieltag der Saison. Einige Teams sind noch gänzlich punktlos und wollen endlich in der neuen Saison ankommen. Für Bleckenstedt und Gifhorn geht es darum, weiterhin makellos zu bleiben..

Die beiden Aufsteiger der vergangenen Saison sind okay in die Saison gestartet und stehen auf Rang neun, respektive sieben. In der vergangenen Saison konnte Fallersleben beide Duelle gewinnen und spielte zuletzt Remis gegen FT Braunschweig.

Auf dem Papier gehören beide Teams zum Favoritenkreis der Landesliga. Der Start beide Teams war recht solide und es geht darum, daran anzuknüpfen. In der vergangenen Saison konnten die Freien Turner beide Spieler gewinnen. Davor jedoch gewannen die Göttinger beide Ligaspiele.

Lengede flog aus dem Bezirkspokal gegen einen Kreisligisten, flog aus dem Härkepokal und verlor in der Liga alle Duelle. Auch Vahdet wartet noch auf einen Dreier, doch in der Vergangenheit gewannen die Braunschweiger vier der letzten fünf Duelle gegen Lengede. Wird diese Serie ausgebaut?

Bereits am Samstag kommt es zum Nachbarschaftsduell zwischen der SVG Göttingen und Eintracht Northeim. Während die SVG 24/25 beide Spiele gewann, konnte Northeim im Jahr zuvor zwei mal als Sieger vom Feld gehen. In der aktuellen Saison stehen beide Teams bei zwei Punkten und wollen den ersten Saisonsieg.

Drei Spiele punktlos gegen drei Spiele ungeschlagen. Den Saisonstart hatte sich der SSV Kästorf definitiv anders vorgestellt. Volkmarode hingegen konnte in der vergangenen Woche den ersten Landesliga-Sieg jemals einfahren und will daran anknüpfen.

Klarer Favorit wird der Bovender SV sein, wenn der Tabellenvierte zum Aufsteiger Sülbeck/Immensen reist. In der Saison 22/23 standen sich die beiden Teams aus dem Süden Niedersachsens zuletzt gegenüber. In der Bezirksliga gewann Bovenden damals beide direkten Duelle und stieg auf.

Das Duell der beide Germanen findet am Samstag um 18.30 in Wolfenbüttel statt. Im Pokal in der abgelaufenen Saison setzte sich Bleckenstedt nach Elfmeterschießen knapp durch. Die aktuelle Saison lief für Bleckenstedt super und man steht auf Platz eins der Tabelle. Germania Wolfenbüttel hat noch keine Punkte auf dem Konto.