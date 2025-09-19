Spitzenspiele in Bovenden und Gifhorn, Lengede braucht Punkte

Fünf der letzten sechs direkten Duelle konnte der SV Lengede gegen BSC Acosta gewinnen, doch in der abgelaufenen Saison konnte der SVL noch keine einzigen Punkt sammeln. Acosta ist allerdings auch seit drei Partien ohne Sieg und steht auf Rang elf.

Die beiden Teams standen sich in den vergangenen Jahren immer wieder im Ligaalltag gegenüber. Ein klarer Favorit kann anhand der Historie nicht ermittelt werden, doch die aktuelle Saison läuft für die SVG deutlich besser. Die Göttinger sind weiterhin unbesiegt und fuhren zuletzt zwei Siege in Folge ein.