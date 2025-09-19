Spitzenspiele in Bovenden und Gifhorn, Lengede braucht Punkte

Am heutigen Freitag fanden bereits zwei Partien des siebten Spieltags statt. Northeim schlug Sülbeck/Immensen und feierte den dritten Sieg in Serie. Des Weiteren trennten sich Volkmarode und Vorsfelde im wilden Spiel 3:3, sodass der Kampf um die Tabellenspitze beginnen kann.
Fünf der letzten sechs direkten Duelle konnte der SV Lengede gegen BSC Acosta gewinnen, doch in der abgelaufenen Saison konnte der SVL noch keine einzigen Punkt sammeln. Acosta ist allerdings auch seit drei Partien ohne Sieg und steht auf Rang elf.
Die beiden Teams standen sich in den vergangenen Jahren immer wieder im Ligaalltag gegenüber. Ein klarer Favorit kann anhand der Historie nicht ermittelt werden, doch die aktuelle Saison läuft für die SVG deutlich besser. Die Göttinger sind weiterhin unbesiegt und fuhren zuletzt zwei Siege in Folge ein.
Absolutes Spitzenspiel! Platz zwei gegen Platz drei und beide Teams sind durch zwei Punkte getrennt. Drei der letzten vier direkten Duelle gingen an Gifhorn, doch das letzte Aufeinandertreffen endete 6:2 für 05. Mit einem Sieg würden beide Teams auf Platz eins springen.
Nach zwei sieglosen Partien rutschte Germania Bleckenstedt auf Platz vier ab, doch auch die Germania kann auf Platz eins springen, was zeigt, wie eng es noch an der Spitze ist. In der abgelaufenen Saison gab es zwei torreiche Siege der Blau-Gelben gegen den VfB Fallersleben.
Platz fünf gegen Platz acht, doch auch diese Spiel ist ein Topspiel. Die Braunschweiger spielten zwar schon drei Mal unentschieden, doch beide Teams verloren nur ein Saisonspiel. Auch der Bovender SV kann auf Rang eins springen. Zuletzt gab es zwei Mal ein 2:2 zwischen den beiden Top-Teams.
Platz zehn gegen Platz 14, doch beide Teams konnten in der vergangenen Woche einen Dreier feiern. Für Wolfenbüttel war es der erste Sieg der Saison. Zuletzt stand man sich in der Saison 22/23 gegenüber. Damals gewannen beide Teams je ein Spiel.